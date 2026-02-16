ETV Bharat / bharat

આસામ: ભૂપેન બોરાએ સવારે કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડી, સમજાવટ બાદ રાજીનામુ પરત ખેંચ્યું

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ સોમવારે કહ્યું કે ભૂપેન બોરા માટે ભાજપના દરવાજા ખુલ્લા છે.

આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ભૂપેન બોરા
આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ભૂપેન બોરા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 4:15 PM IST

ગુવાહાટી: આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ભૂપેન બોરાએ સોમવારે સવારે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું, પરંતુ બપોર સુધીમાં તેમણે યુ-ટર્ન લીધો અને પોતાનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું. આસામના કોંગ્રેસના પ્રભારી ભંવર જિતેન્દ્ર સિંહે આ મામલે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

તેમણે કહ્યું, "હું રાજીનામું પાછું ખેંચવા બદલ ભૂપેન બોરાનો આભાર માનું છું. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ભૂપેન બોરા કોંગ્રેસ પરિવારના મહત્વપૂર્ણ સભ્ય છે. તેમણે પોતાનું રાજીનામું અમારા પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને મોકલ્યું હતું. ક્યારેક કોંગ્રેસ પરિવારમાં મતભેદો ઉભા થાય છે. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે તેમનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું નથી. રાહુલ ગાંધી સહિત પાર્ટી નેતૃત્વએ તેમની સાથે લાંબી ચર્ચા કરી હતી. અમે વાતચીત દ્વારા તેનો ઉકેલ લાવ્યો છે. તેઓ છેલ્લા 30 વર્ષથી કોંગ્રેસમાં હતા."

અગાઉ, ભૂપેન બોરાએ પાર્ટી પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું. બોરાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે સોમવારે સવારે 8 વાગ્યે ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, "હું રાજકારણમાં રહીશ. રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. હું તમને કહીશ કે હું શું કરીશ." બોરાએ તેમના ભૂતપૂર્વ બાયોમાંથી "કોંગ્રેસ" પણ કાઢી નાખ્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે તેમનો હવે પાર્ટી સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

ભૂપેન બોરા 20 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાશે, એમ તેમના નજીકના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું. જો આવું થાય, તો તેઓ રોંગોનાડી વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. તેઓ ભાજપમાં જોડાશે કે રોંગોનાડી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે તે અંગે ઘણી ચર્ચા થઈ છે.

ભૂપેન બોરા 2021 થી 2024 સુધી આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ રાજ્યમાં પાર્ટીનો જાણીતો ચહેરો રહ્યા છે. તેમણે 2006 થી 2016 સુધી સતત બે ટર્મ માટે બિહપુરિયા વિધાનસભા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ ભૂપેન બોરાના રાજીનામા પર ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "ભૂપેન બોરાને જીતવાની તક મળશે ત્યાંથી તેમને ટિકિટ આપવામાં આવશે."

ભૂપેન બોરા માટે ભાજપના દરવાજા ખુલ્લા છે: હિમંતા બિસ્વા સરમા

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ સોમવારે કહ્યું કે ભૂપેન બોરા માટે ભાજપના દરવાજા ખુલ્લા છે. ભૂતપૂર્વ રાજ્ય કોંગ્રેસના વડાએ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યાના કલાકો પછી આ વાત સામે આવી. સરમાએ એમ પણ કહ્યું કે જો બોરા ભાજપમાં જોડાશે, તો તેઓ "સુરક્ષિત બેઠક" પરથી તેમની જીત સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

અગાઉ દિવસે, બોરાએ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને પોતાનું રાજીનામું મોકલી દીધું, જે આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા પાર્ટીને ફટકો હતો. પત્રમાં, તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પાર્ટી નેતૃત્વ તેમને "નજર અંદાજ" કરી રહ્યું છે અને રાજ્ય એકમમાં તેમનો હક આપી રહ્યું નથી. બોરા 2021 થી 2025 સુધી આસામ કોંગ્રેસ એકમના પ્રમુખ હતા અને ગયા વર્ષે ગૌરવ ગોગોઈએ તેમની જગ્યાએ લીધું હતું. તેઓ આસામમાં બે ટર્મના ધારાસભ્ય રહ્યા છે. સરમાએ કહ્યું કે બોરા કોંગ્રેસમાં "છેલ્લા હિન્દુ નેતા" હતા જેમનો કોઈ પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ નથી. તેમના પિતા કે માતા મંત્રી કે ધારાસભ્ય નહોતા.

"તેમનું રાજીનામું એક પ્રતીકાત્મક સંદેશ આપે છે કે સામાન્ય પરિવારમાંથી કોઈ પણ કોંગ્રેસમાં આગળ વધી શકતું નથી. કોંગ્રેસ સામાન્ય પરિવારના લોકોને ઓળખતી નથી, પરંતુ હું એક સામાન્ય મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાંથી આવું છું, અને ભાજપે મને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યો છે. અમે બ્લુ બ્લડના રાજકારણથી સંપૂર્ણપણે વિરુદ્ધ છીએ," તેમણે અહીં વિધાનસભાની બહાર પત્રકારોને જણાવ્યું. શર્માએ કહ્યું કે તેઓ આવતીકાલે સાંજે બોરાના ઘરે તેમની ભાવિ યોજનાઓની ચર્ચા કરવા જશે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે બોરાએ હજુ સુધી મારો કે ભાજપનો સંપર્ક કર્યો નથી, અને હાલમાં, અમે સીધા કે પરોક્ષ સંપર્કમાં નથી."

