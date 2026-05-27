'સિલેક્ટ કમિટી' દ્વારા સમીક્ષાની વિપક્ષની માંગ છતાં, આસામ વિધાનસભાએ 'યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ' (UCC) બિલ પાસ

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા શર્માએ દાવો કર્યો હતો કે 1925માં કોંગ્રેસ યુસીસીની હિમાયત કરનાર પ્રથમ પક્ષ હતો, પરંતુ હવે આ વિપક્ષી પક્ષ "હવે ધર્મનિરપેક્ષ રહ્યો નથી."

Published : May 27, 2026 at 5:03 PM IST

ગુવાહાટી: આસામ વિધાનસભાએ બુધવારે સમાન નાગરિક સંહિતા બિલ પસાર કર્યું, વિપક્ષી નેતાઓની માંગણી છતાં કે તેને સમીક્ષા માટે પસંદગી સમિતિને મોકલવામાં આવે.

આસામ સરકારે સોમવારે આ બિલ રજૂ કર્યું હતું જેનો ઉદ્દેશ્ય ધાર્મિક જોડાણને ધ્યાનમાં લીધા વિના લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો અને લિવ-ઇન સંબંધો જેવી વિવિધ વ્યક્તિગત બાબતોને નિયંત્રિત કરવા માટે કાયદાઓનો એકસમાન સમૂહ સ્થાપિત કરવાનો હતો. આ બિલનો હેતુ બહુપત્નીત્વ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો અને લિવ-ઇન સંબંધોની નોંધણી ફરજિયાત બનાવવાનો છે.

જો કે, આ બિલ આસામમાં રહેતા કોઈપણ અનુસૂચિત જનજાતિને લાગુ પડશે નહીં. તેમાં ઘણા દંડાત્મક પગલાંનો પ્રસ્તાવ છે, જેમાં બીજા લગ્ન કરવા અથવા બહુપત્નીત્વનો અભ્યાસ કરવા બદલ સાત વર્ષની જેલ અને લિવ-ઇન સંબંધ નોંધણી ન કરાવવા બદલ ત્રણ મહિનાની જેલનો સમાવેશ થાય છે.

બિલ પસાર થયાના થોડા સમય પહેલા, આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ 1925માં સમાન નાગરિક સંહિતાની હિમાયત કરનાર પ્રથમ પક્ષ હતો; જો કે, તેમણે દાવો કર્યો હતો કે વિપક્ષી પક્ષ હવે "ધર્મનિરપેક્ષ રહેવાનું બંધ કરી દીધું છે" અને તેના બદલે એક ચોક્કસ સમુદાયનું પ્રતિનિધિ બની ગયું છે.

'યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ, આસામ, 2026 બિલ' પર ચર્ચા દરમિયાન પ્રશ્નોના જવાબ આપતા, સરમાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત કાયદો ભાજપ અથવા આરએસએસની કોઈપણ વિચારધારાને બદલે બંધારણના અનુચ્છેદ 44 ના સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે - જેમ કે વિપક્ષી બેન્ચ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

સરમાએ ટિપ્પણી કરી, "યુસીસીનો લાંબો ઇતિહાસ છે. કોંગ્રેસ દ્વારા સૌપ્રથમ 1925 માં તેની માંગ કરવામાં આવી હતી. 1937 માં, જવાહરલાલ નેહરુએ પણ તેનું સૂચન કર્યું હતું. તે જ કોંગ્રેસ હવે હિન્દુ, ખ્રિસ્તી અથવા આદિવાસી દ્રષ્ટિકોણથી નહીં, પણ કુરાન અને શરિયાના દ્રષ્ટિકોણથી તેનો વિરોધ કરી રહી છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "કોંગ્રેસ યુસીસીનો વિરોધ કરી રહી છે. વિધાનસભામાં તેના સભ્યોની વસ્તી વિષયક રચના દર્શાવે છે કે તેઓ બધી જાતિઓ, સંપ્રદાયો અને ધર્મોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી; તેના બદલે, તેઓ ફક્ત એક ચોક્કસ સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કોંગ્રેસ આસામની ભૂગોળનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી." 126 સભ્યોની આસામ વિધાનસભામાં, કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે 19 ધારાસભ્યો છે, જેમાંથી 18 મુસ્લિમ સમુદાયના છે, જ્યારે એક હિન્દુ છે.

આજે શરૂઆતમાં, વિપક્ષી પક્ષોના ધારાસભ્યોએ યુસીસી બિલને "ભાજપનો રાજકીય એજન્ડા" ગણાવ્યું. તેમણે માંગ કરી હતી કે બિલ પસાર થાય તે પહેલાં વધુ હિસ્સેદારો અને સામાન્ય લોકો સાથે વ્યાપક પરામર્શ કરવામાં આવે.

વિપક્ષી ધારાસભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે તેમને ડર છે કે યુસીસી બિલ લઘુમતી ધાર્મિક જૂથોના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે. "યુસીસીમાં સંબોધવામાં આવેલા વિષયો પહેલાથી જ વિવિધ હાલના કાયદાઓ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. બાળ લગ્ન, બહુપત્નીત્વ, લગ્ન અને છૂટાછેડાની નોંધણી અને ભરણપોષણ જેવા મુદ્દાઓ આપણા વર્તમાન કાયદાઓના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. તો પછી, યુસીસી લાગુ કરવા પાછળનો હેતુ શું છે?" કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વાઝેદ અલી ચૌધરીએ પૂછ્યું.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ "સમગ્ર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાને બદલે જટિલ બનાવવાનો પ્રયાસ છે."

ચૌધરીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ભાજે આ મુદ્દાઓનું રાજકારણ કરવા માટે જ રજૂ કર્યું છે. વધુમાં, નાગરિકોની ખાનગી બાબતોમાં દખલ કરવી લોકશાહી નથી. વધુમાં, જ્યારે બિલ સ્પષ્ટપણે આદિવાસી સમુદાયોને બાકાત રાખે છે ત્યારે તેને 'સમાન' કેવી રીતે કહી શકાય?"

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, યુસીસીના અમલીકરણ માટે દબાણ કરીને, સરકાર લોકોનો સામનો કરી રહેલા મુખ્ય મુદ્દાઓ - જેમ કે બેરોજગારી, અસરકારક પૂર વ્યવસ્થાપનનો અભાવ અને સરકારી શાળાઓની જર્જરિત સ્થિતિ - પરથી લોકોનું ધ્યાન હટાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

તેનાથી વિપરીત, સરકારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તે ધાર્મિક જોડાણને ધ્યાનમાં લીધા વિના, લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો અને લિવ-ઇન સંબંધો જેવી વિવિધ વ્યક્તિગત બાબતોને નિયંત્રિત કરતા કાયદાઓનો એક સામાન્ય સમૂહ લાગુ કરવા માંગે છે.

ચૌધરીની લાગણીઓને પ્રતિબિંબિત કરતા, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઝાકિર હુસૈન સિકદરે નોંધ્યું હતું કે, 2018 માં, તત્કાલીન કાયદા પંચે પણ આ બિલના અમલ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. કમિશને જણાવ્યું હતું કે યુસીસીની કોઈ જરૂર નથી અને સૂચવ્યું હતું કે, જો સરકાર હજુ પણ તેનો અમલ કરવા માંગતી હોય, તો તમામ સંબંધિત હિસ્સેદારો અને વ્યાપક જનતા સાથે પરામર્શમાં જોડાવું હિતાવહ રહેશે.

દરમિયાન, આસામ વિધાનસભામાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એકમાત્ર ધારાસભ્ય શેરમન અલી અહેમદે યુસીસી બિલની કેટલીક જોગવાઈઓના વિરોધમાં ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કર્યું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પ્રસ્તાવિત કાયદો ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના એનડીએ દ્વારા "દુષ્ટ ઇરાદા" સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

