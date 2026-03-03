આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 42 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી કરી જાહેર, ગૌરવ ગોગોઈ પણ લડશે ચૂંટણી
આસામ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ જોરહાટ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે.
Published : March 3, 2026 at 8:42 PM IST
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આગામી આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 42 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. આસામ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ જોરહાટ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે.
कांग्रेस ने आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 3, 2026
असम कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। pic.twitter.com/jchnDibOpb