આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 42 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી કરી જાહેર, ગૌરવ ગોગોઈ પણ લડશે ચૂંટણી

આસામ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ જોરહાટ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 8:42 PM IST

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આગામી આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 42 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. આસામ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ જોરહાટ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે.

