આ વખતે ભાજપ અને NDA સરકાર આસામમાં હેટ્રિક કરશે: PM મોદી
આસામના બારપેટામાં ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતી વખતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
Published : April 6, 2026 at 2:52 PM IST
બારપેટા (આસામ) : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે આસામમાં ભાજપના દસ વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા વિકાસ કાર્યો પર પ્રકાશ પાડ્યો અને કહ્યું કે રાજ્યને આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધારવાનો સમય આવી ગયો છે. તેમણે કહ્યું, "આ વખતે, ભાજપ-એનડીએ સરકાર આસામમાં હેટ્રિક બનાવશે."
બારપેટામાં એક રેલીમાં બોલતા, પ્રધાનમંત્રીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર નિશાન સાધ્યું અને તેના પર ટૂંકા ગાળાના વિઝન સાથે કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, જ્યારે તેની સરખામણી ભાજપ સાથે કરી અને પાર્ટીના લાંબા ગાળાના વિઝન અને કાર્યકારી અભિગમ પર ભાર મૂક્યો.
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " congress is openly supporting the infiltrators. you tell me, should the infiltrators be sent back or not? congress is opposing action against illegal occupation. congress is talking about enacting a law in assam that would jail… pic.twitter.com/InlWBPqniL— ANI (@ANI) April 6, 2026
તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા દસ વર્ષ આસામની ઓળખને સુરક્ષિત રાખવામાં ખર્ચવામાં આવ્યા છે; આવનારો સમય તેને વૈશ્વિક મંચ પર લઈ જવાનો છે. "ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એક એવી પાર્ટી છે જે ક્યારેય લાંબા ગાળાના વિઝન સાથે વિકાસ પર કામ કરતી નથી. કોંગ્રેસ ટૂંકા ગાળાના વિઝન સાથે કામ કરે છે જેથી તે ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબી શકે."
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "બીજી બાજુ, ભાજપ એક એવી પાર્ટી છે જે લાંબા ગાળાના વિઝન સાથે કામ કરે છે. અમે વિકસિત આસામના લક્ષ્યને વિકસિત ભારત તરફ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. એટલા માટે અમે છેલ્લા 10 વર્ષમાં સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે કામ કર્યું છે."
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " ...even during operation sindoor, our forces forced pakistan to surrender within hours. but congress sang the song written, composed and loved by pakistan..." pic.twitter.com/V7kFRHhpGj— ANI (@ANI) April 6, 2026
"છેલ્લા 10 વર્ષ આસામમાં શાંતિ અને સુમેળ સ્થાપિત કરવા માટે હતા. આવનારા વર્ષો આસામની સમૃદ્ધિમાં વધારો કરશે." છેલ્લા 10 વર્ષ આસામને અગવડતા અને અસુરક્ષામાંથી બહાર કાઢવા માટે હતા; આવનારો સમય આસામની આત્મનિર્ભરતાનો હશે.
તેમણે કહ્યું, "છેલ્લા 10 વર્ષ આસામની ઓળખને સુરક્ષિત રાખવા હવે આપણે વૈશ્વિક મંચ પર આસામની ઓળખ વધારવી પડશે." પીએમ મોદીએ ભાજપના 47મા સ્થાપના દિવસ પર અભિનંદન પાઠવ્યા અને પાર્ટીના "રાષ્ટ્ર પ્રથમ" મંત્ર પર ભાર મૂક્યો, અને દેશને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો.
#WATCH | Barpeta, Assam: On the Women’s Reservation Bill, PM Narendra Modi says, " the government has called a special session of parliament starting april 16th. we have discussed this with all political parties in the country. we have urged everyone to unanimously advance this… pic.twitter.com/CHlEJ4Btax— ANI (@ANI) April 6, 2026
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "આજે, 6 એપ્રિલ, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ પણ છે. હું દેશ અને દુનિયાભરના ભાજપ પરિવાર સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો અને કાર્યકરોને મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ના મંત્ર સાથે, આપણે બધા ભારત માતાની સેવામાં રોકાયેલા છીએ. અમારો સંકલ્પ દેશનો વિકાસ કરવાનો અને ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. આ સંકલ્પ સાથે, ભાજપ આ ચૂંટણીમાં તમારા આશીર્વાદ માંગી રહી છે."
ભાજપ દ્વારા પોતાના વચનો પૂરા કરવાની ક્ષમતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ રાજ્યના સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક મહત્વ પર ભાર મૂક્યો, અને આસામની વધેલી કનેક્ટિવિટી પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો, જેના કારણે ત્યાં પ્રવાસનને વેગ મળ્યો છે.
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " today is also the foundation day of the bharatiya janata party. i congratulate all the workers. with the mantra of "nation first," we are all engaged in serving mother india. our resolve is to develop the country, to make india… pic.twitter.com/smPpWBoFMR— ANI (@ANI) April 6, 2026
પીએમ મોદીએ કહ્યું,"આ વખતે તમારો મત વિકસિત આસામના નિર્માણનો પાયો મજબૂત બનાવશે. તમે બધા જાણો છો કે ભાજપ જે કહે છે તે કરે છે. અમે આસામને તે ઊંચાઈ પર લઈ જઈ રહ્યા છીએ જેના લોકો લાયક છે. માનસ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અહીંથી દૂર નથી."
કામાખ્યા મંદિરના આશીર્વાદ આ સમગ્ર પ્રદેશ સુધી ફેલાયેલા છે. તે શ્રદ્ધા અને આધ્યાત્મિકતાના અનેક અગ્રણી સ્થળોનું ઘર છે. જેમ જેમ આસામમાં કનેક્ટિવિટી મજબૂત થઈ રહી છે, તેમ તેમ પર્યટન વધી રહ્યું છે, જેનો લાભ સમગ્ર પ્રદેશને મળી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું, "આસામનો એક વિસ્તાર ડાંગરની ખેતી માટે જાણીતો છે, અને હું બધા ચોખાના ખેડૂતોને સારા સમાચાર આપવા માંગુ છું: અહીંના ખેડૂતો દ્વારા ઉગાડવામાં આવતા જોહા ચોખા હવે યુરોપમાં તેની સુગંધ ફેલાવશે."
નોંધનીય છે કે, આસામની 126 બેઠકો માટે વિધાનસભાની ચૂંટણી 9 એપ્રિલે યોજાશે, જ્યારે મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
આ પણ વાંચો...