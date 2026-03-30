આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: ખડગેએ પાંચ-મુદ્દાની ગેરંટી મેનિફેસ્ટો રજૂ કર્યો
કોંગ્રેસે 2026 માં યોજાનારી આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પોતાના તમામ પ્રયાસો લગાવી દીધા છે. પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ ચૂંટણી પ્રચારમાં જોડાયા છે.
Published : March 30, 2026 at 2:49 PM IST
લખીમપુર: કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ આસામના લોકોને પાંચ ગેરંટીઓ આપી છે. આસામમાં મતદારોને આકર્ષવા માટે, કોંગ્રેસે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પાંચ મુદ્દાનો ગેરંટી મેનિફેસ્ટો બહાર પાડ્યો છે, જે તેણે ગત લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન જાહેર કરેલા મેનિફેસ્ટો જેવો જ છે. આ પાંચ ગેરંટીઓ આસામના લોકોની સલામતી અને વિકાસ માટે છે.
કોંગ્રેસ દ્વારા મુખ્ય જાહેરાતો
ખડગેએ કહ્યું, "જો કોંગ્રેસ સરકાર સત્તામાં આવશે, તો તે દરેક મહિલાને 50,000 રૂપિયા આપશે. તે દરેક પરિવારને 25 લાખ રૂપિયાનો આરોગ્ય વીમો આપશે. તે 100 દિવસમાં ઝુબીન ગર્ગના પરિવારને ન્યાય આપશે."
અસલી કોંગ્રેસ અને નકલી કોંગ્રેસ
ખડગેએ કહ્યું, "આ વખતે હિમંત બિસ્વા શર્માને હટાવવા પડશે. આ ચૂંટણી લડાઈ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે નહીં, પરંતુ અસલી કોંગ્રેસ અને નકલી કોંગ્રેસ વચ્ચે હશે."
હિમંત બિસ્વા શર્માના પરિવાર સામે મુખ્ય આરોપો
ઉત્તર આસામમાં કોંગ્રેસનો આ પહેલો ચૂંટણી પ્રચાર છે જેમાં કોઈ રાષ્ટ્રીય નેતાએ ભાગ લીધો છે. કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ ભાજપ સરકાર અને હિમંત બિસ્વા શર્મા પર આકરા પ્રહારો શરૂ કર્યા છે. તેમનો દાવો છે કે આસામની ચૂંટણીઓ સર્બાનંદ સોનોવાલના નામે લડવામાં આવી હતી, પરંતુ હિમંત બિસ્વા શર્મા મુખ્યમંત્રી છે, અને તેમનો પરિવાર ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલો છે.
આસામમાં અમારી સરકાર બનશે: ગૌરવ ગોગોઈ
આસામમાં કોંગ્રેસ સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. APCC પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈએ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, APCC પ્રમુખ ગૌરવ ગોગોઈ, છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલ, મનોજ ચૌહાણ, બંધુ તિર્કી અને પ્રણવ ઝાની હાજરીમાં એક બેઠકમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું. વિપક્ષી ગઠબંધનના અનેક નેતાઓ અને આસોમ રાષ્ટ્રીય પરિષદના પ્રમુખ લુરિંજ્યોતિ ગોગોઈ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ જિલ્લામાં પાંચ વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે, જેમાં નાઓબોઇચા, જય પ્રકાશ દાસ, બિહપુરિયા અને આનંદ નારહના ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.
શિવકુમાર, બઘેલ, ગૌરવ ગોગોઈ પ્રચારમાં જોડાયા
કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમાર, છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈએ દિસપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીરા બર્ઠાકુર ગોસ્વામી માટે પ્રચાર કર્યો. શિવકુમારે કહ્યું, "કોંગ્રેસ તમામ વર્ગના લોકોને સમાન રીતે આગળ વધારવાનું કામ કરે છે. બીજી તરફ, ભાજપ લોકોમાં વિભાજન પેદા કરે છે અને સાંપ્રદાયિક રાજકારણ દ્વારા વાતાવરણને ખરાબ કરે છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં, ભાજપ સરકારે તેના એક પણ ચૂંટણી વચનને પૂર્ણ કર્યું નથી."
તેમણે કહ્યું, "આ મતવિસ્તારમાંથી ભાજપ દ્વારા ઉભા કરાયેલા ઉમેદવારે થોડા દિવસો પહેલા મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા સામે આરોપપત્ર તૈયાર કર્યું હતું. હું આરોપપત્ર તૈયાર કરનારા પ્રદ્યુત બોરદોલોઈને પડકાર ફેંકું છું કે તેઓ તે આરોપપત્રમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપોની ચર્ચા મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા સાથે કરે."
શિવકુમારે કહ્યું, "કોંગ્રેસ પાર્ટી જે પણ વચન આપે છે તે પૂર્ણ કરે છે." અમારી સરકારે કર્ણાટક ચૂંટણી પહેલા આપેલી પાંચેય ગેરંટીઓ પૂર્ણ કરી છે. જો ગૌરવ ગોગોઈના નેતૃત્વમાં સરકાર રચાય છે, તો આજે લખીમપુરમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જે પાંચેય ગેરંટીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે અક્ષરશઃ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
શિવકુમારે ખાતરી આપી હતી કે, "ભાજપ સરકાર સરકારી યોજનાઓ હેઠળ મહિલાઓને લાભ આપવાના નામે ધાકધમકીનું રાજકારણ પણ કરી રહી છે. જો તમે ભાજપની બેઠકોમાં હાજરી નહીં આપો અથવા મોદીના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં હાજરી ન આપો, તો તમને ફોન પર ધમકી આપવામાં આવે છે કે તમારી સરકારી યોજનાઓ બંધ કરવામાં આવશે.
આ એવી યોજનાઓ છે જે પહેલા પણ આપવામાં આવી છે અને ઉપલબ્ધ રહેશે. જો કોંગ્રેસની સરકાર બને છે, તો આ યોજનાઓ વર્તમાન યોજનાઓ કરતા ઘણી સારી હશે, અને મહિલાઓને કોઈપણ પક્ષની બેઠકોમાં હાજરી આપ્યા વિના સીધા તેમના ઘરે ફંડ મળશે."
