આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: આવતીકાલે 9 એપ્રિલે 2 કરોડથી વધુ મતદારો કરશે મતદાન

9 એપ્રિલ ગુરૂવારના રોજ આસામમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટેનું મતદાન હાથ ધરાશે, ત્યારે રાજકીય પક્ષો અત્યારથી જ પોતપોતાની જીતના દાવા કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 10:48 AM IST

નવી દિલ્હી: આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પ્રચાર પડઘમ મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026ની સાંજે શાંત થઈ ગયાં. રાજ્યની તમામ 126 વિધાનસભા બેઠકો માટે આવતીકાલે 9 એપ્રિલ, ગુરુવારના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. ચૂંટણી પંચ મુક્ત, ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. મતગણતરી સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ થશે.

આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026માં કુલ 722 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, અને કુલ 2,50,54,463 મતદારો મતદાન કરશે. આમાં 1,25,31,552 પુરુષ મતદારો, 1,25,22,593 મહિલા મતદારો અને 318 ટ્રાન્સજેન્ડર મતદારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. 63,423 સર્વિસ મતદારો પણ છે. મતદારોમાંથી, 6,42,314 મતદારો 18-19 વર્ષના છે, 2,50,006 મતદાર 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે અને 2,05,085 દિવ્યાંગ મતદારો છે.

વધુમાં, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 19510ની કલમ 60(સી) અનુસાર, ચૂંટણી પંચે 85 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો અને ઓળખાયેલ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા ઘરેથી મતદાન કરવાની સુવિધા આપી છે. તે મુજબ, આજ સુધીમાં, કુલ 26,032 વરિષ્ઠ નાગરિકો (85+) અને 8,373 અપંગ વ્યક્તિઓએ ઘરેથી પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે.

ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, આસામના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અનુરાગ ગોયલની આગેવાની હેઠળ તમામ સ્ટાફ જમીન પર છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા અને ચૂંટણી ખર્ચ સહિત ચૂંટણી કામગીરીના તમામ પાસાઓ પર નજીકથી દેખરેખ રાખવા માટે પંચે પહેલાથી જ કેન્દ્રીય નિરીક્ષકોને તૈનાત કર્યા છે. વધુમાં, સિસ્ટમેટિક વોટર્સ એજ્યુકેશન એન્ડ ઇલેક્ટોરલ પાર્ટિસિપેશન (SVEEP) કાર્યક્રમ હેઠળ, વધુ મતદાતા ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાજ્યભરમાં મોટા પાયે જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

ચૂંટણી પંચે મોનિટરિંગ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે, કમિશનના નિર્દેશો અનુસાર વેબકાસ્ટિંગની સુવિધાઓની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. તમામ 31,490 મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં 31,486 મુખ્ય મતદાન મથકો અને 4 સહાયક મતદાન મથકો સામેલ છે. આનાથી જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી, મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અને ભારતના ચૂંટણી પંચના કાર્યાલયો દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયાનું વાસ્તવિક સમયનું નિરીક્ષણ કરી શકાશે.

આ ઉપરાંત, મતદાન મથકો પર સુરક્ષા માટે CRPFના જવાનો સહિત કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ (CAPF) ના કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. કમિશને જણાવ્યું હતું કે, મતદાન સુચારૂ રીતે થાય, તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સ પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. તમામ મતદાન મથકો પર દિવ્યાંગો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મતદાન માટે કુલ 1,51,132 મતદાન કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. મતદાન હેતુ અંતર્ગત 41,320 બેલેટ યુનિટ, 43,975 કંટ્રોલ યુનિટ અને 43,997 VVPAT મશીનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં કટોકટીના ઉપયોગ માટે અનામતનો સમાવેશ થાય છે.

