આસામમાં ભાજપ ગઠબંધનને લાગ્યો મોટો ઝટકો, આ કદાવર નેતાએ રાહુલ ગાંધી સાથે મિલાવ્યો 'હાથ'

જયંત ખાઉંડનું સ્વાગત કરતા, આસામ કોંગ્રેસના પ્રભારી જીતેન્દ્ર સિંહ અલવરે કહ્યું કે તેમના આગમનથી રાજ્યમાં પાર્ટી વધુ મજબૂત થશે.

Published : March 10, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: આગામી આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ પાર્ટીને મજબુત સાથ મળ્યો છે. પૂર્વ આસામ ગણ પરિષદ (AGP) ના ભૂતપૂર્વ નેતા જયંત ખાઉંડ સોમવારે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા. ખાઉંડે આસામ કોંગ્રેસના પ્રભારી જિતેન્દ્ર સિંહ અલવર, વરિષ્ઠ પાર્ટી નિરીક્ષક અને કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમાર અને રાજ્ય કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈની હાજરીમાં પાર્ટી કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો.

તેમનું સ્વાગત કરતા અલવરએ કહ્યું કે ખાઉંડના આગમનથી રાજ્યમાં પાર્ટી વધુ મજબૂત થશે. તેમણે કહ્યું, "જયંત ખાઉંડે એક યુવા નેતા તરીકે પોતાની સફર શરૂ કરી હતી અને આસામની સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે ઘણું કામ કર્યું છે. તેમના જોડાવાથી કોંગ્રેસ પાર્ટી મજબૂત થઈ છે. અમે તેમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ."

આસામમાં ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કરતા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું, "જ્યારથી રાજ્યમાં હિમંત બિસ્વા શર્મા સરકાર સત્તામાં આવી છે, ત્યારથી તેણે પ્રાદેશિક પક્ષોને ખતમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પરંતુ જયંત હંમેશા પોતાના મૂલ્યો પર અડગ રહ્યા છે."

ગૌરવ ગોગોઈએ કહ્યું, "આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીના સંદર્ભમાં આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આસામના લોકો જયંત ખાઉંડને ખૂબ સારી રીતે ઓળખે છે. બધા જાણે છે કે જયંત લોકો માટે કામ કરે છે." આસામ કોંગ્રેસના પ્રમુખે કહ્યું, "જયંતજી છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અમારા સંપર્કમાં છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. તેમના મતવિસ્તારના લોકો આ નિર્ણયથી ખૂબ ખુશ છે. અમે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી મજબૂતીથી લડીશું."

આસામમાં ભાજપ સરકારનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "આસામના લોકોમાં હિમંત બિસ્વા શર્મા સામે આક્રોશ છે. લોકો સમજે છે કે હિમંત મનમાની રીતે વર્તી રહ્યા છે અને ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલા અયોગ્ય લોકોને રાજકારણમાં પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે."

ભાજપની આગેવાની હેઠળના રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણના ઘટક એજીપી છોડ્યાના થોડા દિવસો પછી, કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાવાનો આનંદ વ્યક્ત કરતા, ખાઉંડે કહ્યું કે તેઓ રાહુલ ગાંધી અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા ગૌરવ ગોગોઈના કાર્યથી પ્રેરિત છે.

તેમણે કહ્યું, "આજે હું કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયો છું. હું કોંગ્રેસનો નવો સભ્ય છું. રાહુલ ગાંધી અને ગૌરવ ગોગોઈ જે રીતે લોકો માટે કામ કરી રહ્યા છે તે જોઈને, આપણે બધા લોકોના કલ્યાણ માટે સાથે મળીને કામ કરીશું."

આગામી મહિનાઓમાં પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીની ચૂંટણીઓ સાથે આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) આ અઠવાડિયે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. શાસક ભાજપ આસામમાં સત્તામાં પાછા ફરવાનો વિશ્વાસ ધરાવે છે, જ્યારે કોંગ્રેસ વર્તમાન સરકારને હટાવવાનો દાવો કરી રહી છે. આસામ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 20 મેના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે.

