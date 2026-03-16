કાશ્મીર બન્યું સ્વર્ગ: એશિયાના સૌથી મોટા ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં 18 લાખ ફૂલો ખિલ્યા, તસવીરોમાં જુઓ 'ધરતીના સ્વર્ગ'ને

બગીચામાં ટ્યૂલિપ્સની 70 થી વધુ જાતો પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે.

કાશ્મીરના ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં ફૂલો ખીલ્યા (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 4:48 PM IST

શ્રીનગર: કાશ્મીરમાં દાલ લેકના કિનારે આવેલો એશિયાનો સૌથી મોટો ટ્યૂલિપ ગાર્ડન સોમવારે મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો. ખીણમાં ગરમીના દિવસો હોવાથી ફૂલો વહેલા ખીલવા લાગતા આ ગાર્ડન તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં લગભગ 10 દિવસ વહેલો ખોલવામાં આવ્યો હતો.

2008માં કાશ્મીરના પર્યટન સ્થળોમાં ઉમેરાયેલો, આ ગાર્ડન સામાન્ય રીતે માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવે છે. જોકે, કાશ્મીરમાં દાયકાઓમાં સૌથી ગરમ ફેબ્રુઆરી મહિનો જોવા મળ્યો હોવાથી, ટ્યૂલિપ વહેલા ખીલવા લાગ્યા.

કાશ્મીરના ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં ફૂલો ખીલ્યા (PTI)

ફ્લોરીકલ્ચર વિભાગે બગીચાને વધુ સમૃદ્ધ દેખાવ આપવા માટે બલ્બની ઘનતા વધારી હોવાથી, 70 થી વધુ જાતોના ટ્યૂલિપ પ્રદર્શનમાં છે, જ્યાં 1.8 મિલિયનથી વધુ બલ્બ વાવવામાં આવ્યા છે. શરૂઆતના દિવસે પ્રતિસાદ ઉત્સાહજનક હતો, કારણ કે ઔપચારિક ઉદઘાટન પહેલાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકો બગીચાની બહાર રાહ જોતા જોવા મળ્યા હતા. આકર્ષણમાં વધારો કરવા માટે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે.

કાશ્મીરના ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં ફૂલો ખીલ્યા (PTI)

મુખ્યમંત્રી અબ્દુલ્લા તેમના કેબિનેટ સાથીદારો અને નેશનલ કોન્ફરન્સના ધારાસભ્યો સાથે ચેશ્મા શાહી રોડ પર ઇન્દિરા ગાંધી મેમોરિયલ ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં ગયા હતા.

કાશ્મીરના ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં ફૂલો ખીલ્યા (PTI)

મુખ્યમંત્રી અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું કે, "આ પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે એક નવી શરૂઆત હશે. તેમને ખૂબ જ મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થવું પડ્યું. જોકે, પરિસ્થિતિ બદલાતી રહે છે, અને અમને આશા છે કે તેમાં સુધારો થશે જેથી બહારથી લોકો આવીને જમ્મુ અને કાશ્મીરની સુંદરતાનો આનંદ માણી શકે."

જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા ટ્યૂલિપ ગાર્ડનની મુલાકાત સમયે સેલ્ફી લઈ રહ્યા છે
જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા ટ્યૂલિપ ગાર્ડનની મુલાકાત સમયે સેલ્ફી લઈ રહ્યા છે (PTI)

એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં 26 લોકોના મોત બાદ ગયા વર્ષે પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરાયેલા 44 સ્થળોમાં ટ્યૂલિપ ગાર્ડનનો સમાવેશ થતો હતો. સુરક્ષા ઓડિટ પછી આ વર્ષે તે ફરીથી ખુલ્યું.

શ્રીનગરમાં ટ્યૂલિપ ગાર્ડનની મુલાકાત દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા. (PTI)

અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે, વિવિધ હિસ્સેદારો ફ્લોરીકલ્ચરને એક વ્યાપારી સાહસ બનાવવા પર કામ કરી રહ્યા છે જેના દ્વારા અહીં ઉગાડવામાં આવતા ફૂલો દેશના અન્ય ભાગોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું, "મોટાભાગની વસ્તુઓ તેની જગ્યાએ છે. હાલમાં એક વિશ્વસનીય કોલ્ડ ચેઇન મુદ્દો છે. એકવાર આપણે તે મેળવી લઈએ, પછી ભલે તે રેલ દ્વારા હોય કે હવાઈ માર્ગે, આ ક્ષેત્ર ખીલી શકે છે."

શ્રીનગરમાં ટ્યૂલિપ ગાર્ડનની મુલાકાત દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા. (PTI)

અબ્દુલ્લાએ એમ પણ કહ્યું કે, નેધરલેન્ડ્સથી આયાત કરવા પર થતા ખર્ચને બચાવવા માટે સ્થાનિક સ્તરે ટ્યૂલિપ બલ્બ વિકસાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "આનાથી વિદેશી હૂંડિયામણ પણ બચશે."

કાશ્મીરના ટ્યૂલિપ ગાર્ડનમાં ફૂલો ખીલ્યા (PTI)

પ્રવાસન સ્થળો પર સુરક્ષા અંગે, અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે, સુરક્ષા માટે જવાબદાર લોકો ચોક્કસપણે તમામ પ્રવાસન સ્થળો પર તેમની હાજરીનો અનુભવ કરાવશે.

