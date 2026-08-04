આસારામને હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવાની જરૂર નથી, પરંતુ 24 કલાક મદદની જરૂર: સુપ્રીમ કોર્ટમાં એઇમ્સનો જવાબ
એઇમ્સે સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું કે, આસારામને હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવાની જરૂર નથી, પરંતુ 24 કલાક ચિકિત્સા સહાયની જરૂર છે.
Published : August 4, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 6:07 PM IST
નવી દિલ્હી: ઓલ ઈન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (એઈમ્સ) એ સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી કે પોતાને ભગવાન માનતા આસારામને તેમની બીમારીઓ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર નથી, જોકે તેને ચોવીસ કલાક સહાયની જરૂર છે.
જસ્ટિસ એમ.એમ સુંદરેશ અને પી.બી વરાલેની બનેલી બેન્ચે આજે આ મામલાની સુનાવણી કરી. બેન્ચે રિપોર્ટની તપાસ કરી અને કહ્યું કે, તે 6 ઓગસ્ટના રોજ આસારામની મેડિકલ જામીન માટેની અરજી પર સુનાવણી કરશે.
રિપોર્ટની સમીક્ષા કર્યા પછી, બેન્ચે મૌખિક રીતે નોંધ્યું કે, રિપોર્ટના પહેલા ભાગમાં જણાવાયું છે કે, આસારામને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર નથી. જોકે, બેન્ચે વધુમાં અવલોકન કર્યું કે, રિપોર્ટમાં 24 કલાક મેડિકલ સહાયની જરૂરિયાતનો પણ ઉલ્લેખ છે. બેન્ચે આગામી સુનાવણી ગુરુવાર માટે નક્કી કરી છે.
21 જુલાઈના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે એઈમ્સના ડિરેક્ટરને આસારામની સ્થિતિની તપાસ કરવા માટે એક મેડિકલ બોર્ડ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જેમણે તબીબી કારણોસર વચગાળાના જામીન માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. બેન્ચે મેડિકલ બોર્ડને એક અઠવાડિયામાં તેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા કહ્યું હતું.
27 મેના રોજ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે સગીર પર બળાત્કારના 2013ના કેસમાં 80 વર્ષના આસારામને આપવામાં આવેલી સજા અને આજીવન કેદની સજાને સમર્થન આપ્યું હતું. પાછલી સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આસારામ માત્ર ત્રણ મહિના પહેલા જ કાશી વિશ્વનાથ અને અયોધ્યા ગયા હતા. મહેતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આસારામે અગાઉ આ આધાર પર જામીન મેળવ્યા હતા કે તેઓ વેજેટેટિવ સ્થિતિમાં હતા. મહેતાએ ઉમેર્યું હતું કે, "પરંતુ હવે, તેઓ ફરતા રહે છે."
બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, જ્યાં સુધી તેમને ખાતરી ન થાય કે તબીબી કારણોસર આવી રાહત જરૂરી છે ત્યાં સુધી તે નિયમિત જામીન આપશે નહીં. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, તે મેડિકલ બોર્ડના રિપોર્ટની સમીક્ષા કરશે.
આસારામના વકીલે દલીલ કરી હતી કે, અરજદારનો કેસ એઈમ્સના ડિરેક્ટરને મોકલી શકાય છે. વકીલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ડિરેક્ટર વ્યાપક તપાસ કરવા માટે ડોકટરોની એક ટીમ બનાવી શકે છે. વકીલે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે, ડોકટરો પછી તેમને દર્દી તરીકે દાખલ કરવા જોઈએ કે નહીં તે અંગે રિપોર્ટ સબમિટ કરી શકે છે.
હાઈકોર્ટે આ કેસમાં આસારામની સજાને સમર્થન આપ્યું હતું. પરંતુ ભૂતપૂર્વ ભારતીય દંડ સંહિતા અને જાતીય ગુનાઓથી બાળકોના રક્ષણ (POCSO) કાયદા હેઠળ કથિત સામૂહિક બળાત્કાર અને બાળ જાતીય હુમલા સંબંધિત આરોપોમાંથી તેમને મુક્ત કર્યા હતા. જોકે, હાઈકોર્ટે IPC ની કલમ 376(2)(f) હેઠળ સગીર પર બળાત્કાર સંબંધિત તેમની સજાને સમર્થન આપ્યું હતું, જેનાથી ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આજીવન કેદની સજા યથાવત રહી હતી.
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