ETV Bharat / bharat

આસારામને 6 મહિનાના વચગાળાના જામીન મળ્યા, પોલીસ કસ્ટડી વગર રહેશે

રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ તરફથી આસારામને મોટી રાહત. કોર્ટે વચગાળાના જામીન આપ્યા. તેમની સાથે ત્રણ પોલીસકર્મીઓ રાખવાની શરત દૂર કરવામાં આવી છે. સંપૂર્ણ વાર્તા જાણો...

આસારામને 6 મહિનાના વચગાળાના જામીન મળ્યા
આસારામને 6 મહિનાના વચગાળાના જામીન મળ્યા (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જોધપુર: સગીર બાળકીના શોષણ બદલ આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા આસારામને રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે છ મહિનાના વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. આ વખતે, આસારામના સ્વાસ્થ્યને કારણે જામીન સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ પોલીસકર્મીઓ રાખવાની શરત દૂર કરવામાં આવી છે. પરિણામે, જામીન સમયગાળા દરમિયાન આસારામ હવે પોલીસ સાથે રહેશે નહીં.

આસારામના વકીલ, યશપાલ રાજપુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે અરજીની સુનાવણી કરતા ન્યાયાધીશ એસપી શર્મા અને સંગીતા શર્માની ડિવિઝન બેન્ચે છ મહિનાના અંતિમ જામીન મંજૂર કર્યા હતા. તેમણે સમજાવ્યું હતું કે ડિવિઝન બેન્ચે 7 જાન્યુઆરીના સુપ્રીમ કોર્ટના જામીન આદેશમાં ઉલ્લેખિત શરતોમાં ફેરફાર કરીને તેમની સાથે ત્રણ પોલીસકર્મીઓ રાખવાની શરત દૂર કરી હતી. અન્ય શરતો યથાવત છે. આસારામ હાલમાં જેલમાં છે, પરંતુ ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે ખાનગી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

૨૦૧૩માં, જોધપુરમાં એક સગીરે આસારામ પર જાતીય ગેરવર્તણૂકનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ, જોધપુર પોલીસે આસારામને તેમના છિંદવાડા આશ્રમમાંથી ધરપકડ કરી, તેમને જોધપુર લાવીને સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલી દીધા. ૨૫ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ના રોજ, જોધપુરની એક કોર્ટે જાતીય ગેરવર્તણૂક બદલ આસારામને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. ત્યારબાદ, આસારામે સજા પર રોક લગાવવા માટે અરજી દાખલ કરી, પરંતુ રાહત નકારી કાઢવામાં આવી. આસારામે ૨૦૨૫માં તબીબી સારવાર માટે વચગાળાના જામીન માંગ્યા.

સુપ્રીમ કોર્ટે ૭ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ના રોજ ગુજરાત કેસમાં તબીબી સારવાર માટે આસારામને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. આ પછી, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે પણ આસારામને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા, જે સમયાંતરે લંબાવવામાં આવતા હતા. જોકે, ૨૭ ઓગસ્ટના રોજ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે આસારામના વચગાળાના જામીન લંબાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેમના શરણાગતિનો આદેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ આસારામે આત્મસમર્પણ કર્યું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ASARAM RAPE CASE
RAJASTHAN HIGH COURT
ASARAM SEXUAL ABUSE CASE
BIG RELIEF FOR ASARAM
ASARAM GRANTED INTERIM BAIL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.