ETV Bharat / bharat

'માદુરોની જેમ મસૂદ અઝહરને પકડીને લાવો', ઓવૈસીએ PM મોદીને આપ્યો પડકાર

અસસુદ્દીન ઓવૈસીએ PM મોદીને કહ્યું કે, 26/11 મુંબઈ હુમલાના ગુનેગારો ખાસ કરીને મસૂદ અઝહરને પકડવા માટે સરહદ પાર સૈન્ય ટુકડી મોકલો.

અસસુદ્દીન ઓવૈસી
અસસુદ્દીન ઓવૈસી (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 4, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હુમલા અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ બાદ, AIMIM પ્રમુખ અને હૈદરાબાદના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સરહદ પાર પાકિસ્તાનમાં પણ આવી જ કાર્યવાહી કરવાનો પડકાર ફેંક્યો છે.

મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, ઓવૈસીએ વડા પ્રધાન મોદીને વિનંતી કરી કે તેઓ 26/11ના મુંબઈ હુમલાના ગુનેગારો, ખાસ કરીને લશ્કર-એ-તૈયબા અને તેના કમાન્ડર મસૂદ અઝહરને સજા આપવા માટે સરહદ પાર સૈનિકો મોકલે.

ઓવૈસીએ કહ્યું, "આજે અમે સાંભળ્યું છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દળોએ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને પકડી લીધા છે અને તેમને તેમના દેશમાંથી અમેરિકા લઈ ગયા છે. જો યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોનું તેમના દેશમાંથી અપહરણ કરી શકે છે, તો તમે (વડાપ્રધાન મોદી) પણ પાકિસ્તાન જઈ શકો છો અને 26/11ના આતંકવાદી હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડને ભારતમાં પાછા લાવી શકો છો."

2020 ની યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં એક રેલી દરમિયાન પીએમ મોદી દ્વારા ટ્રમ્પને આપવામાં આવેલા સમર્થનનો ઉલ્લેખ કરતા, AIMIM પ્રમુખ ઓવૈસીએ કહ્યું, "તમે તમારી 56 ઇંચની છાતી વિશે બડાઈ મારતા રહો છો, અને મોદીએ કહ્યું હતું કે, આ વખતે ટ્રમ્પ સરકાર છે."

"મોદીની 'બહેન' ને બાંગ્લાદેશ પાછા મોકલો."

AIMIM પ્રમુખ ઓવૈસીએ IPL 2026 માંથી બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને બહાર કરવાના વિવાદ પર પણ ભાજપ અને પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું. બાંગ્લાદેશમાં અલ્પસંખ્યક હિન્દુઓ પર થયેલી હિંસા બાદ ભારતમાં ગુસ્સા વચ્ચે, KKR એ BCCI ના નિર્દેશ પર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને મુક્ત કર્યો. શાહરૂખ ખાનની ટીમ, KKR એ IPL હરાજી દરમિયાન મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ₹9.2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.

બાંગ્લાદેશના પદભ્રષ્ટ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાનું નામ લીધા વિના, ઓવૈસીએ કેન્દ્ર સરકારને તેમને પણ પાછા મોકલવા વિનંતી કરી. શેખ હસીના 5 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજથી ભારતમાં આશ્રય લઈ રહી છે, જ્યારે તેમને વિદ્યાર્થી બળવાને કારણે દેશ છોડીને ભાગી જવાની ફરજ પડી હતી.

ઓવૈસીએ ભીડના તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે કહ્યું, "તેઓ કહે છે કે તેમણે એક બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટરને (આઈપીએલમાંથી) બહાર કાઢી મૂક્યો છે. તો, આથી તે મહિલાને પણ બહાર કાઢો જે અહીં મોદીની બહેન બનીને બેઠી છે."

આ પણ વાંચો:

  1. વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન: ઓટોમેટિક દરવાજા, CCTV કેમેરા, જુઓ કોચની શાનદાર ડિઝાઈન
  2. કેરળ: ત્રિશૂર રેલ્વે સ્ટેશનના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં ભીષણ આગ લાગી, જેમાં 500 ટુ-વ્હીલર બળીને ખાખ થઈ ગયા

TAGGED:

ASADUDDIN OWAISI
PM MODI
US ATTACK ON VENEZUELA
MASOOD AZHAR
OPERATION IN PAKISTAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.