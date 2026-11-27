કેન્દ્રિય કેબિનેટે સીમાંકન સંશોધન બિલને આપી મંજૂરી, 50 ટકા સીટો વધારવાનો પ્રસ્તાવ: સૂત્ર
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે સીમાંકન બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે. સીમાંકન પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા મહિલા અનામત અંગેના નવા બિલને પણ મંજૂરી મળી ગઈ હોવાની સંભાવના છે.
Published : November 27, 2026 at 4:49 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં 'સીમાંકન બિલ'ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાં સંસદીય બેઠકોની સંખ્યામાં 50 ટકાનો વધારો કરવાની દરખાસ્ત છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સંસદનું વિશેષ સત્ર શરૂ થવાના થોડા દિવસો પહેલા જ આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, સીમાંકન પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા મહિલા અનામત બિલને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. સંભવતઃ આવતા અઠવાડિયે શરૂ થનારા સંસદના વિશેષ સત્ર દરમિયાન આ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે. સૂત્રોના મતે, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એક વ્હિપ જારી કરશે, જેના દ્વારા તેના તમામ સાંસદોને આગામી કાર્યવાહી દરમિયાન લોકસભા અને રાજ્યસભામાં હાજર રહેવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મહિલા અનામત બિલ પર ચર્ચા કરી, જે સીમાંકન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલો છે. જાણવા મળ્યા મુજબ, મંત્રીમંડળે અમુક સુધારાઓ સાથે આ બિલને મંજૂરી આપી છે. આ સુધારાઓનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સીમાંકન પ્રક્રિયા બાદ, અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં લોકસભામાં કોઈપણ રાજ્યના પ્રતિનિધિત્વનો હિસ્સો ઘટે નહીં. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં 'સેવા તીર્થ' ખાતે મળેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં આ બિલ અંગે વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હતો.
VIDEO | Delhi: The Union Cabinet met here on Friday and is learnt to have cleared a fresh delimitation-linked women's reservation bill, which is likely to be brought before the special sitting of Parliament beginning next week. Sources said the bill was brought before the special meeting of the Union Cabinet, which is expected to accord its nod to the fresh bill with some amendments to ensure that no state loses its representation in the Lok Sabha in proportion to other states after delimitation. The Cabinet meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi and was convened at 1 pm at Sewa Teerth to discuss the bill, which the government is keen to get passed in the special sitting of Parliament starting Monday. Source: PMO— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2026
સરકાર સોમવારથી શરૂ થનારા સંસદના વિશેષ સત્ર દરમિયાન આ બિલને પસાર કરાવવા માંગે છે. અગાઉ એપ્રિલમાં પણ એક વિશેષ સત્ર દરમિયાન આવું જ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેને લોકસભામાં મંજૂરી મળી શકી ન હતી. હવે સરકારનો દાવો છે કે તેમની પાસે બિલને પસાર કરાવવા માટે પૂરતી સંખ્યામાં સાંસદોનું સમર્થન છે. બંધારણીય સુધારા બિલને પસાર કરવા માટે સંસદના બંને ગૃહોમાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતીની જરૂર હોય છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK), નેશનાલિસ્ટ કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) અને ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS) આ બિલને સમર્થન આપે તેવી શક્યતા છે. બીજી તરફ, વિરોધ પક્ષોનું ગઠબંધન 'INDIA' તેનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. વિરોધ પક્ષના ગઠબંધનના નેતાઓ શનિવારે એક બેઠક યોજીને પોતાની રણનીતિ અંગે ચર્ચા કરશે.
બપોરે 1 વાગ્યે શરૂ થયેલી કેબિનેટની બેઠક, રાજધાનીમાં આવેલા પૂસા સંકુલમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની બે દિવસીય બેઠક સાથે એક જ સમયે યોજાઈ હતી. આ ઘટનાક્રમ લોકસભા સચિવાલય દ્વારા ગુરુવારે કરવામાં આવેલી તે જાહેરાત બાદ સામે આવ્યો છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે 18મી લોકસભાના આઠમા સત્રનો બીજો ભાગ 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને 3 ડિસેમ્બર સુધી ચાલવાની સંભાવના છે.
સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું છે કે, સરકારે લોકસભાને 30 નવેમ્બરે અને રાજ્યસભાને 2 ડિસેમ્બરે ફરીથી બોલાવવા માટે વિનંતી કરી છે, જેથી સરકારી કામકાજ હાથ ધરી શકાય.
જોકે અધિકારીઓએ સંસદીય કાર્યસૂચિ જાહેર કરી નથી, પરંતુ આગામી સત્રોને લઈને રાજકીય અટકળો તેજ બની છે. એવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે તેમાં 'સીમાંકન બિલ' (જેમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવાનો પ્રસ્તાવ છે) અને 'મહિલા અનામત બિલ' રજૂ કરવામાં આવી શકે છે. સંસદનું અગાઉનું સત્ર ચોમાસુ સત્ર હતું, જે 13 ઓગસ્ટે સમાપ્ત થયું હતું.
દરમિયાન, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓ અને રાજ્ય પ્રભારીઓ શુક્રવાર અને શનિવારે પૂસા (PUSA) સંકુલમાં બેઠક યોજી રહ્યા છે. આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય રાજકીય રણનીતિ ઘડવાનો અને પક્ષ તથા સરકાર વચ્ચે વધુ સારો તાલમેલ સાધવાનો છે. અગાઉ, પક્ષના સૂત્રોને ટાંકીને એજન્સી 'ANI'એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ભાજપ નેતૃત્વ પાંચ રાજ્યો - ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર અને ગોવામાં યોજાનારી આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, આ ચર્ચાઓ મુખ્યત્વે બૂથ સ્તરે પક્ષના કાર્યકરોને સક્રિય કરવા, સભ્યપદ અભિયાન ચલાવવા અને ચૂંટણી પ્રચારનું આયોજન કરવા પર કેન્દ્રિત રહેશે. નવી સંગઠનાત્મક ટીમે કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ પક્ષના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની આ બીજી બેઠક છે.
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