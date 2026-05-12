'દેશની 1 લાખ સ્કૂલોમાં માત્ર એક શિક્ષક, 99,000 શાળામાં વિદ્યાર્થિનીઓ માટે ટોઇલેટ નથી', નીતિ આયોગનો રિપોર્ટે
ભારતમાં 10 માંથી લગભગ 4 વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 સુધી શિક્ષણ ચાલુ રાખતા નથી, ઉચ્ચ માધ્યમિક નોંધણી ઘટીને 58.4% થઈ ગઈ છે, સુરભિ ગુપ્તાનો અહેવાલ.
Published : May 12, 2026 at 5:38 PM IST
સુરભિ ગુપ્તા
નવી દિલ્હી: નીતિ આયોગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક નવા અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા 10 વર્ષમાં ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે; જોકે, દેશભરની હજારો શાળાઓ હજુ પણ વીજળી, શૌચાલય, પીવાનું પાણી અને ડિજિટલ માળખાકીય સુવિધાઓ જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતોની ગંભીર અછતનો સામનો કરી રહી છે.
'સ્કૂલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઈન ઈન્ડિયા: ટેમ્પોરલ એનાલિસિસ એન્ડ પોલિસી રોડમેપ ફોર ક્વોલિટી એન્હાસમેન્ટ' નામથી પબ્લિશ રિપોર્ટમાં દેશના એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં પ્રગતિ અને સતત અસમાનતાનું ચિત્ર રજૂ કરે છે. જોકે 2014-15 અને 2024-25 વચ્ચે કુળ મળીને શાળાની માળખાગત સુવિધાઓમાં એકંદર સુધારો થયો છે, પરંતુ અભ્યાસ દર્શાવે છે કે ખાસ કરીને ગ્રામિણ, આદિવાસી અને આર્થિક રીતે નબળા વિસ્તારમાં ભણવાની સ્થિતિઓની ગંભીર ખામીઓ હજુ પણ અસર કરી રહી છે.
ભારતમાં આશરે 14.71 લાખ શાળાઓ લગભગ 24.69 કરોડ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષા આપે છે. આટલા માટો વધારા છતાં, રિપોર્ટ મુજબ જરૂરી સેવાઓ સુધી પહોંચવાને લઈને રાજ્યો અને સ્કૂલોના પ્રકાર વચ્ચે અંતર એક મોટો મુદ્દો બન્યો છે.
99,000 સ્કૂલોમાં છોકરીઓ માટે ટોઇલેટ ચાલુ સ્થિતિમાં નથી
રિપોર્ટમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુખ્ય મુદ્દાઓમાંનો એક ઘણી સ્કૂલોમાં સેનિટરી સુવિધાઓનો અભાવ છે. તારણો અનુસાર, આશરે 98,592 શાળાઓમાં કન્યા શૌચાલય હાલમાં ચાલુ સ્થિતિમાં નથી, જ્યારે 61,540 શાળાઓમાં ઉપયોગ કરવાની સ્થિતિમાં કોઈ શૌચાલય નથી. વધુમાં, લગભગ 14,505 શાળાઓ પીવાના પાણીની સુવિધા વિના કાર્યરત છે, અને આશરે 59,829 શાળાઓમાં હાથ ધોવા માટે મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધાઓનો અભાવ છે.
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, આ ખામીઓની સીધી અસર વિદ્યાર્થીઓની હાજરી અને શિક્ષણ ચાલુ રાખવાના રેટ પર પડે છે, ખાસ કરીને છોકરીઓમાં તેની અસર જોવા મળે છે. પર્યાપ્ત સેનિટરી અને પાણીની સુવિધાઓનો અભાવ લાંબા સમયથી ક્લાસમાં ગેરહાજરી અને શાળા છોડી દે છે, ખાસ કરીને સેકન્ડરી ક્લાસમાં તો સ્થિતિ ચિંતાજનક સ્તરે છે.
1.19 લાખ સ્કૂલો વીજળી વગર ચાલે છે
છેલ્લા દાયકામાં, વીજળીની પહોંચમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે, જે 55 ટકાથી વધીને 91.9 ટકા થયો છે. જોકે 1.19 લાખ શાળાઓમાં વીજળીનો પૂરવઠો નથી. રિપોર્ટ મુજબ, શાળાઓમાં વીજળીના અભાવથી પંખા, લાઈટ, ડિજિટલ ક્લાસરૂમ, પર્સનલ કોમ્પ્યુટર અને ઈન્ટરનેટ લર્નિંગ આધારિત અભ્યાસક્રમ જેવી પાયાની સુવિધાઓના ઍક્સેસને ગંભીર અસર થઈ છે, જે વિદ્યાર્થીઓની આધુનિક શિક્ષણ અને શીખવવાની પદ્ધતિઓની ઍક્સેસને મર્યાદિત કરે છે.
બીજો મોટો પડકાર શિક્ષણમાં ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. જ્યારે કમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ અને સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ સુધી પહોંચવાની વાત આવે છે ત્યારે આ રિપોર્ટ દેશભરમાં એક મોટા અંતરને હાઈલાઈટ કરે છે. નાની શાળાઓ, ઉદાહરણ તરીકે, આદિવાસી અને દુર્ગમ વિસ્તારોમાં આવેલી સંસ્થાઓ, શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તમાન ગેરલાભને દર્શાવે.
શૈક્ષણિક ઇન્ફ્રા અને સ્ટાફની અછત
આ અહેવાલમાં શાળાઓમાં શૈક્ષણિક માળખા પરની ચિંતાઓ પણ દર્શાવવામાં આવી છે. તે જણાવે છે કે તમામ સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં માત્ર 51.7 ટકા જ કોઈપણ પ્રકારની વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા ધરાવે છે, જે વિજ્ઞાન શિક્ષણની ગુણવત્તા અથવા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રાયોગિક શિક્ષણ માટેની તકો અંગે ચિંતા ઉભી કરે છે.
રિપોર્ટમાં દર્શાવ્યા મુજબ, શિક્ષકોની અછતની શિક્ષણ પર અસર થઈ રહી છે. દેશભરમાં 1,04,125 શાળાઓમાં માત્ર એક જ શિક્ષક છે અને તેમાંથી 89 ટકા જેટલી શાળાઓ ગ્રામિણ વિસ્તારમાં આવેલી છે.
ઘણા રાજ્યોમાં શિક્ષકોની જગ્યાઓ મોટા પ્રમાણમાં ખાલી છે. બિહારમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની સૌથી વધુ 2,08,784 જગ્યાઓ ખાલી છે, ત્યારબાદ ઝારખંડમાં 80,341 જગ્યાઓ અને મધ્યપ્રદેશમાં 47,122 જગ્યાઓ ખાલી છે.
અહેવાલમાં કેટલાક રાજ્યોમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનો ગુણોત્તર ચિંતાજનક હોવાનું પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ઝારખંડની સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં, વિદ્યાર્થી-શિક્ષક ગુણોત્તર 47:1 છે, જે અસરકારક વર્ગખંડ શિક્ષણ માટે ભલામણ કરાયેલ 10:1 થી 18:1 ની આદર્શ શ્રેણી કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
માત્ર 2% શિક્ષકોએ ગણિતમાં 70% ગુણ મેળવ્યા છે
અછત ઉપરાંત, અહેવાલમાં સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની યોગ્યતાના સ્તર પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. તારણ મુજબ, સરકારી શાળાના શિક્ષકોમાંથી માત્ર 10-15 ટકા જ તેઓ ભણાવતા વિષયોમાં 60 ટકાથી વધુ ગુણ મેળવી શકે છે. ગણિતમાં પ્રદર્શન ખાસ કરીને નબળું હતું. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ગણિતના મૂલ્યાંકનમાં માત્ર બે ટકા શિક્ષકોએ 70 ટકાથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે, જ્યારે સરેરાશ સ્કોર માત્ર 46 ટકા રહ્યો છે.
વહીવટી જવાબદારીઓને કારણે શિક્ષણનો સમય પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યો છે. ચૂંટણી કાર્ય, સર્વેક્ષણો અને અન્ય સરકારી-સંબંધિત વહીવટી કાર્યો જેવી બિન-શૈક્ષણિક ફરજોને કારણે દર વર્ષે લગભગ 14 ટકા અભ્યાસના દિવસોને અસર થાય છે.
માધ્યમિક શાળા ડ્રોપઆઉટ રેટ 11.5%
પ્રાથમિક શિક્ષણ પછી વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ ચાલુ રાખે તે પણ ચિંતાના અન્ય ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સરેરાશ માધ્યમિક સ્કૂલ ડ્રોપઆઉટ રેટ હાલમાં 11.5 ટકા છે. જો કે, કેટલાંક રાજ્યોએ ડ્રોપઆઉટનું પ્રમાણ ઘણું ઊંચું નોંધ્યું છે. ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્તરે ઘટીને 58.4 ટકા થઈ ગયો છે, નીતિ આયોગના અહેવાલ 2026 મુજબ, જે દર્શાવે છે કે લગભગ 40 ટકા વિદ્યાર્થીઓ 12મા ધોરણ સુધી શિક્ષણ મેળવતા નથી. અભ્યાસ ડ્રોપઆઉટ રેટને ગરીબી, સ્થળાંતર, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો અભાવ, શિક્ષકોની અછત અને એક સ્તરથી બીજા સ્તરે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શાળાઓ વચ્ચે જવામાં વિદ્યાર્થીઓને પડતી મુશ્કેલીઓ સાથે જોડે છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ માધ્યમિક શાળાનો ડ્રોપઆઉટ રેટ 20 ટકા નોંધાયો હતો, ત્યારબાદ અરુણાચલ પ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં 18.3 ટકાનો રેટ છે. આસામમાં 17.5 ટકા ડ્રોપઆઉટ રેટ નોંધાયો છે.
રિપોર્ટમાં બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં ખરાબ થતા ટ્રેન્ડની પણ નોંધ લેવામાં આવી છે. બિહારમાં, માધ્યમિક શાળા છોડવાનો રેટ 2.98 ટકાથી વધીને 9.3 ટકા થયો છે, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં તે 0.52 ટકાથી વધીને ત્રણ ટકા થયો છે.
રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ બાબત છે, દેશભરમાં શૂન્ય રજિસ્ટ્રેશન ધરાવતી લગભગ 7,993 શાળાઓ છે, જેને સામાન્ય રીતે "ભૂતીયા શાળાઓ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં આવી શાળાઓની સૌથી વધુ સંખ્યા 3,812 છે, ત્યારબાદ તેલંગાણામાં 2,245 શાળાઓ છે.
અહેવાલમાં શિક્ષણ પરના જાહેર ખર્ચની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી અને જાણવા મળ્યું હતું કે, ભારતનો શિક્ષણ ખર્ચ કેટલાક વિકસિત દેશોની સરખામણીએ પ્રમાણમાં ઓછો છે. ભારત હાલમાં શિક્ષણ પર તેના જીડીપીના આશરે 4.6 ટકા ખર્ચ કરે છે, જે યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા દેશો કરતાં ઓછો છે, જે લગભગ 5.9 ટકા ખર્ચ કરે છે અને જર્મની અને ફ્રાન્સ, જે લગભગ 5.4 ટકા ખર્ચ કરે છે.
અહેવાલમાં રાજ્યોમાં શિક્ષણના પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 માળખા હેઠળ સ્થાપિત રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન નિયમનકાર, PARAKHના તારણો પણ ટાંકવામાં આવ્યા છે.
મૂલ્યાંકન મુજબ, ઝારખંડ, ગુજરાત અને જમ્મુ અને કાશ્મીર શિક્ષણના પરિણામોમાં ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યો વધુ સારું પ્રદર્શન કરનારા રાજ્યોમાં ઉભરી આવ્યા હતા.
તેની ભલામણોમાં, NITI આયોગે અગ્રતા ધોરણે સુધારાઓ તરીકે "ફાઉન્ડેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાર્વત્રિક ઍક્સેસ" માટે હાકલ કરી છે. પોલિસી થિંક ટેન્કે રાજ્યોને લાંબા ગાળાના અમલીકરણ રોડમેપ દ્વારા શાળા ઇમારતો, સેનિટેશન સિસ્ટમ, વીજળી પુરવઠો, વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાઓ, પુસ્તકાલયો અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા ભલામણ કરી છે.
