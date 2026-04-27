અરવિંદ કેજરીવાલે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતાને ભાવુક પત્ર લખ્યો, "હું હાજર થઈશ નહીં કે કોઈ દલીલ રજૂ નહીં કરુ"
પોતાના પત્રમાં, અરવિંદ કેજરીવાલે ન્યાયતંત્ર પ્રત્યે પોતાની ઊંડી નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી.
Published : April 27, 2026 at 1:14 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચે ચાલી રહેલા મતભેદ વચ્ચે એક નવા વળાંક આવ્યો છે. દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી સંબંધિત કથિત કૌભાંડમાં ફસાયેલા ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હી હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માને એક ભાવનાત્મક પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં, કેજરીવાલે લખ્યું છે કે તેઓ હવે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતની કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેશે નહીં કે તેમના વકીલ દ્વારા પોતાનો કેસ રજૂ કરશે નહીં.
કેજરીવાલે ન્યાયતંત્ર પ્રત્યે ઊંડી નિરાશા વ્યક્ત કરી
પોતાના પત્રમાં, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ ન્યાયતંત્ર પ્રત્યે પોતાની ઊંડી નિરાશા વ્યક્ત કરી. કેજરીવાલે સરળ શબ્દોમાં કહ્યું, "જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતજી પાસેથી ન્યાય મેળવવાની મારી આશા હવે સંપૂર્ણપણે તૂટી ગઈ છે." તેમણે આગળ લખ્યું કે આ પરિસ્થિતિમાં, તેમણે પોતાના અંતરાત્માની વાત સાંભળી છે અને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. કેજરીવાલના મતે, જ્યારે તેમને કાયદાકીય ક્ષેત્રમાં રાહતની કોઈ આશા દેખાતી નથી, ત્યારે તેમણે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી દ્વારા કરાયેલ "સત્યાગ્રહ" ના માર્ગને અનુસરવાનું નક્કી કર્યું છે. કેજરીવાલના આ નિવેદનથી રાજકીય ખળભળાટ મચી જવાની શક્યતા છે. તેમના આ પગલાને કોર્ટ કાર્યવાહી સામે "મૌન વિરોધ" તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतो को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं हूंगा और कोई दलील भी नहीं रखूँगा। pic.twitter.com/vhTSEZabqa
હાજર થવાનો ઇનકાર અને ભવિષ્યની રણનીતિ
પત્રમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ હવે જસ્ટિસ સ્વર્ણ કાંતાની બેન્ચ સમક્ષ ચાલી રહેલી સુનાવણીમાં ભાગ લેશે નહીં. જોકે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ તેમના કાનૂની અધિકારોનો ત્યાગ કરી રહ્યા નથી. કેજરીવાલે પત્રમાં લખ્યું છે કે, "હું જસ્ટિસ સ્વર્ણ કાંતાના કોઈપણ નિર્ણય સામે દેશની સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવાનો મારો બંધારણીય અધિકાર અનામત રાખીશ." કેજરીવાલનું વલણ હાઈકોર્ટના તાજેતરના નિર્ણયો અને ટિપ્પણીઓ પ્રત્યે તેમનો અસંતોષ દર્શાવે છે. અગાઉ, હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ અને રિમાન્ડ અંગે કઠોર ટિપ્પણીઓ કરી હતી, જેના કારણે આમ આદમી પાર્ટીમાં વ્યાપક અસંતોષ ફેલાયો હતો.
ગાંધીવાદી સત્યાગ્રહ વિરુદ્ધ કાનૂની લડાઈ
કેજરીવાલે તેમના પત્રમાં વારંવાર ગાંધીજીના સત્યાગ્રહનો ઉલ્લેખ કર્યો, જે દર્શાવે છે કે તેઓ હવે આ લડાઈને કોર્ટરૂમ સુધી મર્યાદિત રાખવા માંગતા નથી, પરંતુ તેને જનતાની કોર્ટ અને નૈતિકતાના પાયા પર લઈ જવા માંગે છે.
#BREAKING: AAP National Convenor Arvind Kejriwal has written a letter to Justice Swarnkanta, stating that he will neither appear in person nor through a lawyer before the court. Arvind Kejriwal said he has “lost hope of getting justice” and has decided to follow the path of… pic.twitter.com/JfH6rHngBM— IANS (@ians_india) April 27, 2026
કેજરીવાલના પત્રથી રાજકારણ ગરમાયું
કેજરીવાલના પત્રથી દિલ્હીના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના સૂત્રોનું કહેવું છે કે AAP કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલને જાણી જોઈને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને કોર્ટ તરફથી લાયક રાહત મળી રહી નથી.
આ દરમિયાન, ભાજપે તેને ન્યાયતંત્ર પર દબાણ લાવવાની યુક્તિ ગણાવી છે. વર્તમાન ન્યાયાધીશને આવો પત્ર લખવો અને કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કરવો એ અલગ બાબત છે.
આ પત્ર અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના વલણ પર હાઈકોર્ટ શું પગલાં લે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. હાલ પૂરતું, અરવિંદ કેજરીવાલના સત્યાગ્રહે દિલ્હીની દારૂ નીતિ પરની કાનૂની લડાઈને વૈચારિક લડાઈમાં પરિવર્તિત કરી દીધી છે.
આ પણ વાંચો...