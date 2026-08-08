અમેરિકાએ ભારત પર 100% ટેરિફ લાદતા કેજરીવાલે PM મોદી પર કર્યો કટાક્ષ
યુ.એસ સેનેટે એક બિલ પસાર કર્યું, જે ભારત સહિત પાંચ દેશો પર રશિયન તેલની ખરીદી પર 100 ટકા સુધીની ટેરિફ લાદવાની મંજૂરી આપે છે.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 5:20 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે શનિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહારો કર્યા હતા અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે, સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા દરેક નિર્ણયમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દખલગીરી જોઈ શકાય છે.
કેજરીવાલનો આ હુમલો અમેરિકન સેનેટ દ્વારા રશિયા સહિત પાંચ દેશો પર રશિયન તેલની ખરીદી પર 100 ટકા સુધીના ટેરિફ લાદવાની મંજૂરી આપતું બિલ પસાર કર્યા બાદ થયો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આવો વેપાર યુક્રેન યુદ્ધને વેગ આપવા માટે મદદ કરે છે.
देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रम्प की ग़ुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद मोदी जी देश के लिए ये लाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रम्प का हस्तक्षेप है। मोदी जी ट्रम्प की हर बात मानते हैं - चाहे सही हो या ग़लत। और ट्रम्प हर क्षेत्र में भारत… https://t.co/Ycvh2jmMwl— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 8, 2026
X પર યુ.એસ બિલ વિશે એક ન્યૂઝ પોસ્ટ શેર કરતા, AAP વડાએ લખ્યું, "દેશને અમેરિકાને સોંપ્યા પછી, ટ્રમ્પની ગુલામીને વશ થયા પછી, અને ભારતનું અપમાન કર્યા પછી, મોદી આ દેશ માટે લાવ્યા છે. આજે, દેશના દરેક નાના-મોટા નિર્ણયમાં ટ્રમ્પની દખલગીરી છે."
તેમણે હિન્દી પોસ્ટમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે, "મોદી ટ્રમ્પ જે કંઈ કહે છે, તે સાચું હોય કે ખોટું, તે દરેક સાથે સંમત થાય છે. અને ટ્રમ્પ દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત વિરુદ્ધ નિર્ણયો લે છે." તાજેતરના ભૂતકાળમાં, કેજરીવાલે ઇથેનોલ મિશ્રણના મુદ્દા પર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે, અને આરોપ લગાવ્યો છે કે, E20 નીતિનો હેતુ વધારાના અમેરિકન ઇથેનોલ માટે બજાર બનાવવાનો હતો.
તેમણે કહ્યું છે કે, સરકારે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અપગ્રેડ કર્યા વિના અથવા હાલના વાહનો ઉચ્ચ ઇથેનોલ મિશ્રણ સાથે સુસંગત છે તેની ખાતરી કર્યા વિના બળજબરીથી E20 નીતિ લાદી છે.
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