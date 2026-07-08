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E20 પેટ્રોલ અંગે કેજરીવાલે 29 ઑટોમોબાઈલ કંપનીઓને પત્ર લખ્યા, જૂના વાહનોની સુરક્ષા પર માંગ્યો જવાબ

કેજરીવાલે કંપનીઓ પાસેથી E20 પેટ્રોલ અંગે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાની માગણી કરી. સાથે જ આ મુદ્દે મેકેનિકોને મળવાની પણ વાત કહી

કેજરીવાલે કંપનીઓ પાસેથી E20 પેટ્રોલ અંગે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાની માગણી કરી. સાથે જ આ મુદ્દે મેકેનિકોને મળવાની પણ વાત કહી
કેજરીવાલે કંપનીઓ પાસેથી E20 પેટ્રોલ અંગે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાની માગણી કરી. સાથે જ આ મુદ્દે મેકેનિકોને મળવાની પણ વાત કહી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 6:13 PM IST

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નવી દિલ્હી: બુધવારે, આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલે E20 પેટ્રોલ અંગે કેન્દ્ર સરકાર અને ઑટોમોબાઈલ કંપનીઓ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, E20 પેટ્રોલ અંગે દેશભરમાં મૂંઝવણ છે, લોકોના મનમાં જૂના વાહનોની સલામતી, માઈલેજ અને એન્જિન પર થતી અસર અંગે શંકા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમણે દેશની 29 ઑટોમોબાઈલ કંપનીઓને પત્ર લખીને એક અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, 29 ઑટોમોબાઈલ કંપનીઓમાંથી 26 કંપનીઓને એક સામાન્ય પત્ર મોકલવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ત્રણ કંપનીઓ - મારુતિ સુઝુકી, ટોયોટા કિર્લોસ્કર મોટર અને હીરો મોટોકોર્પને વિસ્તૃત પત્ર લખવામાં આવ્યા છે. આ ત્રણેય કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓએ 4 જુલાઈના રોજ એક સરકારી પ્રેસ કૉન્ફરન્સ દરમિયાન દાવો કર્યો હતો કે, 2023 પહેલાના વાહનોમાં E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ સલામત છે અને તેના પરિણામે માઈલેજમાં માત્ર 3 થી 5 ટકાનો ઘટાડો થાય છે. પરંતુ, આ વાહનો માટેની મેન્યુઅલ ઓનર્સમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જૂના વાહનોમાં 10 ટકાથી વધુ ઇથેનોલ સાથે મિશ્રિત પેટ્રોલનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. આ બે સ્થિતિઓ વિરોધાભાસી છે અને કંપનીઓએ તેમના સત્તાવાર વલણને સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે.

માઇલેજ અને એન્જિન ખરાબ થવા અંગે વળતરની માંગ:

અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, કંપનીઓને પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું તેઓ E20 પેટ્રોલના ઉપયોગને કારણે વાહનનું માઇલેજ 5 કે 10 ટકાથી વધુ ઘટી જાય તો ગ્રાહકોને વળતર આપશે. સાથે જ, તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે શું કંપનીઓ વાહનના એન્જિન અથવા અન્ય ભાગોને નુકસાન થાય તો સંપૂર્ણ વળતર આપવા માટે તૈયાર રહેશે. આ ફક્ત ટેક્નિકલ બાબત નથી પરંતુ લાખો વાહન માલિકોને અસર કરતી ગ્રાહક અધિકારોનો મુદ્દો છે.

અન્ય કંપનીઓ પાસેથી પણ સ્પષ્ટતા માંગી:

તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, બાકીની 26 કંપનીઓને પણ પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું તેમના 2023 પહેલાના મોડેલ E20 પેટ્રોલ સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે અને સલામત છે. જો તે સલામત છે, તો તેમણે પૂછ્યું કે માઇલેજ કેવી રીતે પ્રભાવિત થશે અને શું ટેક્નિકલ નુકસાનનું કોઈ જોખમ છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે બધી કંપનીઓ એક અઠવાડિયાની અંદર જાહેરમાં તેમના પ્રતિભાવો આપશે.

પેટ્રોલ પંપ, સેવા કેન્દ્રો અને મિકેનિક્સ સાથે પરામર્શ:

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુરુવારે, તેઓ જમીની વાસ્તવિકતા સમજવા માટે વિવિધ પેટ્રોલ પંપ, સેવા કેન્દ્રો અને સ્થાનિક મિકેનિક્સ સાથે મુલાકાત કરશે. જ્યારે સરકાર સતત દાવો કરે છે કે E20 સંપૂર્ણપણે સલામત છે, ત્યારે જનતાના અનુભવને સમજવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. લોકોને 'રાષ્ટ્રવિરોધી' ગણાવવા અથવા તેમના પર કોઈ લોબીનો ભાગ હોવાનો આરોપ લગાવવો ખોટું છે કારણ કે તેઓ ચિંતાઓ ઉભી કરે છે. જ્યારે રાજકીય ક્ષેત્રના વ્યક્તિઓ અને સામાન્ય વાહન માલિકો આ મુદ્દા પર પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા હોય, ત્યારે તેમને સાંભળવાની જવાબદારી સરકારની છે.

કેન્દ્ર સરકાર સામે આરોપો:

અરવિંદ કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકાર સામે પણ આરોપો લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે સરકાર જુદા જુદા પ્લેટફોર્મ પર વિરોધાભાસી નિવેદનો આપી રહી છે; જ્યારે તે કોર્ટમાં દાવો કરે છે કે પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે તે જાહેર મંચ પર જુદા જુદા દાવા કરે છે. આવા વિરોધાભાસી નિવેદનો સરકારની વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

રામ મંદિર ટ્રસ્ટ વિવાદ અંગે ટીકા:

તેમણે ટિપ્પણી કરી કે સમગ્ર મામલામાં ફક્ત થોડા નામો પ્રકાશિત કરીને ખરેખર જવાબદાર વ્યક્તિઓને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ હેતુ માટે રચાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ફક્ત એક બનાવટી છે, અને સમગ્ર મુદ્દાને દબાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

અમિત શાહના યમુના સંબંધિત નિવેદન પર સૌરભ ભારદ્વાજનો પલટવાર:

દરમિયાન, પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ, સૌરભ ભારદ્વાજે, યમુના નદી અંગે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદનનો જવાબ આપ્યો. તેમણે નોંધ્યું કે અમિત શાહે દાવો કર્યો હતો કે દિલ્હીમાં એક વર્ષમાં 129 નવા સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP) બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે ભાજપ સરકારે સત્તા સંભાળી ત્યારે STP ની સંખ્યા એટલી જ છે જેટલી હતી; એક પણ નવો STP ઉમેરવામાં આવ્યો નથી.

STP સંબંધિત આરોપો:

પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે પણ યમુના પર અમિત શાહના નિવેદન પર વાત કરી. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે શાહના દિલ્હીમાં એક વર્ષમાં 129 નવા STP બનાવવાના દાવા છતાં, ભાજપ સરકારે સત્તા સંભાળી ત્યારથી STP ની વાસ્તવિક સંખ્યા યથાવત છે, જેમાં કોઈ નવો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો નથી. તેમણે ગાયના છાણ ગેસ પ્લાન્ટ અને ગાયના છાણના નિકાલ અંગે કેન્દ્ર સરકારની વધુ ટીકા કરતા કહ્યું કે આ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે, જે લાંબા સમયથી ભાજપ દ્વારા શાસિત છે. તેમણે સૂચવ્યું કે કેન્દ્રીય નેતૃત્વને દિલ્હીની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અંગે સચોટ માહિતી આપવામાં આવી રહી નથી.

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