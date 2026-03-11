ETV Bharat / bharat

કેજરીવાલે દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને પત્ર લખી જજ બદલવાની માગણી કરી, પક્ષપાતનો અંદેશો

કેજરીવાલે પત્રમાં કહ્યું છે કે 9 માર્ચે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચે તેમનો પક્ષ સાંભળ્યા વિના જ આદેશ આપ્યો હતો.

કેજરીવાલે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પત્ર લખીને ન્યાયાધીશ બદલવાની માંગ કરી
કેજરીવાલે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પત્ર લખીને ન્યાયાધીશ બદલવાની માંગ કરી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 8:54 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ ડીકે ઉપાધ્યાયને પત્ર લખ્યો છે. કેજરીવાલે માંગ કરી છે કે દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્દોષ છૂટવાના નિર્ણયને પડકારતી CBI અને EDની અરજીઓને જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની કોર્ટમાંથી બીજી કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. કેજરીવાલે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે જો જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચ કેસની સુનાવણી કરશે તો તેમના કેસની નિષ્પક્ષ સુનાવણી અશક્ય બની જશે.

કેજરીવાલે પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચે 9 માર્ચે તેમનો પક્ષ સાંભળ્યા વિના જ પોતાનો આદેશ આપ્યો હતો અને ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશમાં દખલ કરવાનું કોઈ કારણ આપ્યું ન હતું. પત્રમાં જણાવાયું હતું કે ટ્રાયલ કોર્ટના ડિસ્ચાર્જ ઓર્ડર પર સ્ટે ફક્ત અસાધારણ સંજોગોમાં જ આપવામાં આવે છે, પરંતુ 9 માર્ચના આદેશમાં તે અસાધારણ સંજોગો કયા હતા તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું ન હતું.

કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે CBI અરજીમાં આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, ભલે ED પક્ષકાર ન હતું. કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે આવી અરજીઓમાં જવાબ દાખલ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા ચારથી પાંચ અઠવાડિયાનો સમય આપવામાં આવે છે, પરંતુ આ કેસમાં એવું નહોતું.

9 માર્ચના રોજ, ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચે, કેજરીવાલ સહિત 23 આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી મૂકવાના ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, તમામ આરોપીઓને નોટિસ જારી કરી હતી. હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટની CBI સામેની પ્રતિકૂળ ટિપ્પણી પર સ્ટે મૂક્યો છે. હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસ આગળ ન વધારવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.

જણાવી દઈએ કે, 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ચાર્જશીટમાં નોંધપાત્ર વિરોધાભાસ છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ચાર્જશીટના હજારો પાનામાં રજૂ કરાયેલા તથ્યો સાક્ષીઓના નિવેદનો સાથે મેળ ખાતા નથી.

શું છે આખો મામલો?

જણાવી દઈએ કે, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે મનીષ સિસોદિયાએ આ કેસમાં આશરે 530 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલે 2 અલગ-અલગ સમયગાળામાં 156 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા. 13 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ કેજરીવાલને CBI કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા ત્યારે તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ED એ 21 માર્ચ, 2024 ના રોજ અરવિંદ કેજરીવાલની પૂછપરછ કર્યા પછી ધરપકડ કરી હતી. 10 મે ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે કેજરીવાલને 1 જૂન સુધી વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમણે 2 જૂન, 2024 ના રોજ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. 26 જૂન, 2024 ના રોજ CBI દ્વારા કેજરીવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 10 મે, 2024 ના રોજ, ED એ છઠ્ઠી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં BRS નેતા કવિતા, ચનપ્રીત સિંહ, દામોદર શર્મા, પ્રિન્સ કુમાર અને અરવિંદ સિંહને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે 29 મે ના રોજ છઠ્ઠી પૂરક ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું હતું.

નોંધનીય છે કે 27 ઓગસ્ટના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે CBI અને ED કેસમાં કવિતાને જામીન આપ્યા હતા. 13 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે CBI કેસમાં કેજરીવાલને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા. તે પહેલાં, 12 જુલાઈ, 2024ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે ઇડી કેસમાં કેજરીવાલને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા.

TAGGED:

DELHI EXCISE SCAM
KEJRIWAL TRANSFER REQUEST
HIGH COURT BIAS
JUSTICE SWARNA SHARMA
DELHI EXCISE POLICY CASE

સંપાદકની પસંદ

