અરવિંદ કેજરીવાલને મોટી રાહત, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે પાસપોર્ટ રીન્યુઅલની મંજૂરી આપી

દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસમાં આરોપી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને પાસપોર્ટ રીન્યુ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

November 4, 2025

નવી દિલ્હી : દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપી અરવિંદ કેજરીવાલને દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે પાસપોર્ટ રીન્યુ કરવાની પરવાનગી આપી છે. સ્પેશિયલ જજ જિતેન્દ્ર સિંહે આ આદેશ જારી કર્યો છે.

અરવિંદ કેજરીવાલને મોટી રાહત : આજે 4 જૂને કોર્ટે કેજરીવાલના પાસપોર્ટ રીન્યુઅલ મંજુર કર્યા હતા, પરંતુ પાસપોર્ટ વિભાગે ભારત છોડવાની પરવાનગીની જરૂરિયાત દર્શાવીને ઇનકાર કરી દીધો હતો. પાસપોર્ટ વિભાગે રીન્યુઅલ મંજૂર કરવાનો ઇનકાર કર્યા પછી, કેજરીવાલે નવી અરજી દાખલ કરી હતી. અરજીમાં પાસપોર્ટ રીન્યુ ઉપરાંત દેશ છોડવાની પરવાનગી માંગવામાં આવી હતી.

દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસ : સુનાવણી દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, કેજરીવાલનો પાસપોર્ટ 2018 માં સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. નોંધનીય છે કે 10 જુલાઈ, 2024 ના રોજ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ED ની ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું હતું, અને કેજરીવાલને હાજર થવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ગત 17 મે, 2024 ના રોજ ED દ્વારા આમ આદમી પાર્ટી અને અરવિંદ કેજરીવાલને આરોપી તરીકે નામ આપીને સાતમી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ : ED દ્વારા 21 માર્ચ, 2024 ના રોજ અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરી હતી. બાદમાં 10 મે, 2024 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે કેજરીવાલને 1 જૂન, 2024 સુધીના વચગાળાના જામીન આપ્યા. ત્યારબાદ, કેજરીવાલે 2 જૂન, 2024 ના રોજ આત્મસમર્પણ કર્યું. 26 જૂન, 2024 ના રોજ CBI દ્વારા કેજરીવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી. 13 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે CBI કેસમાં કેજરીવાલને નિયમિત જામીન આપ્યા. તે પહેલાં, સુપ્રીમ કોર્ટે 12 જુલાઈ, 2024 ના રોજ ED કેસમાં કેજરીવાલને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા.

