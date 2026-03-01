જંતર-મંતરથી કેજરીવાલની PM મોદીને ખુલ્લી ચેલેન્જ, કહ્યું, 'આજથી ભાજપનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ'
કેજરીવાલે કેન્દ્રની મોદી સરકાર અને ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે હવે આપણે રાજકીય પરિવર્તન જોઈશું અને જનતા સત્યનું સમર્થન કરશે.
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે જંતર-મંતર પરથી કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે, "આજથી, દેશભરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે." સમર્થકોના વિશાળ મેળાવડાને સંબોધતા, તેમણે તાજેતરના કોર્ટના ચુકાદાને ઐતિહાસિક ગણાવ્યો, તેને "સત્ય અને પ્રામાણિકતાનો વિજય" ગણાવ્યો. કેજરીવાલે કહ્યું કે, આ નિર્ણય ફક્ત તેમના માટે કે તેમના પક્ષ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
કોર્ટના નિર્ણયને ઐતિહાસિક ગણાવ્યો
અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, દિલ્હીની એક કોર્ટે એક લાંબા અને વિગતવાર ચુકાદામાં તેમની સામેના આરોપોને ફગાવી દીધા છે. તેમણે ન્યાયાધીશનો આભાર વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ભયના વાતાવરણમાં આટલો બોલ્ડ ચુકાદો આપવો સરળ નથી." તેમણે દાવો કર્યો કે, ચુકાદો દર્શાવે છે કે તેમની સામેનો કેસ "બનાવટી" હતો અને તેના રાજકીય હેતુ હતા. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ચાર વર્ષથી તેમના પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, મીડિયામાં સતત ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી અને તેમની છબીને દૂષિત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કોર્ટના નિર્ણયથી સત્ય બહાર આવ્યું.
ભાજપ અને કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો
કેજરીવાલે પોતાના ભાષણમાં વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી પર સીધા આરોપ લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, તપાસ એજન્સીઓનો ઉપયોગ તેમને અને તેમના પક્ષના નેતાઓને નિશાન બનાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેજરીવાલે કહ્યું, "જો તમે ભ્રષ્ટાચાર સામે કાર્યવાહી કરવા માંગતા હોવ તો દરેક ક્ષેત્રમાં કાર્યવાહી કરો. ફક્ત વિપક્ષી નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવા એ ઉકેલ નથી." તેમણે દાવો કર્યો કે રેલ્વે, એરલાઇન્સ, બેંકિંગ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય સહિત દેશના ઘણા ક્ષેત્રોમાં પરિસ્થિતિ બગડી રહી છે અને સામાન્ય લોકો મોંઘવારી અને બેરોજગારીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
પોતાની પ્રામાણિકતાનું આપ્યું ઉદાહરણ
પોતાની શરૂઆતની કારકિર્દીનો ઉલ્લેખ કરતા, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, આવકવેરા વિભાગમાં કામ કરતી વખતે, તેમણે લાંચ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તે સમયથી, તેમણે "ખૂબ જ પ્રામાણિક" અધિકારી તરીકે પોતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરી. તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી તરીકેના તેમના 10 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમની સામે ઘણી તપાસ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ "એક પૈસાનો પણ ભ્રષ્ટાચાર સાબિત થયો નથી." તેમણે પડકાર ફેંક્યો કે જો કોઈ મંત્રી કે અધિકારી સાબિત કરી શકે કે કેજરીવાલે ક્યારેય અયોગ્ય રીતે પૈસા માંગ્યા છે તો તે રાજકારણ છોડી દેશે.
યુવાનો અને દેશભક્તિ પર ભાર
પોતાના વિદ્યાર્થીકાળનો ઉલ્લેખ કરતા કેજરીવાલે કહ્યું કે IITમાં અભ્યાસ કર્યા પછી, તેઓ વિદેશ જઈ શક્યા હોત, પરંતુ તેમણે દેશમાં રહીને કામ કરવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે યુવાનોને રાજકારણ અને જાહેર જીવનમાં ભાગ લેવામાં શરમ ન રાખવાની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીએ સામાન્ય યુવાનોને રાજકારણમાં પ્રવેશવાની તક આપી છે અને તેમને મંત્રી, ધારાસભ્ય અને જનપ્રતિનિધિ બનવાની તક મળી છે. તેમણે કહ્યું કે આ જ કારણ છે કે પાર્ટી સામે "ડર" પેદા થઈ રહ્યો છે.
દિલ્હીના કર્મચારીઓ અને જનતાને લગતા મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા
રેલીમાં, કેજરીવાલે દિલ્હી ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (DTC) ના ડ્રાઇવરો અને કંડક્ટરો, મોહલ્લા ક્લિનિકના કર્મચારીઓ અને અન્ય વિભાગોમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવેલા કર્મચારીઓનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે હજારો કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે, જેનાથી પરિવારોને અસર થઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે જો સરકાર રોજગાર આપી શકતી નથી, તો તેણે ઓછામાં ઓછું હાલની નોકરીઓ છીનવી ન લેવી જોઈએ. તેમણે દિલ્હીમાં તૂટેલા રસ્તાઓ, ગંદકી, પ્રદૂષણ અને પાણીની સમસ્યાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે જનતા પરિવર્તન ઇચ્છે છે.
રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
"પરીક્ષા પે ચર્ચા" કાર્યક્રમ અને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પેપર લીકના કેસોનો ઉલ્લેખ કરીને, કેજરીવાલે કહ્યું કે યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. તેમણે પ્રદૂષણ, મોંઘવારી અને માળખાગત સુવિધાઓની સ્થિતિ અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે 2014 માં, લોકોએ પરિવર્તનની આશા સાથે સરકારને ચૂંટી હતી, પરંતુ હવે જનતા પ્રશ્ન કરી રહી છે કે તેમને પાછલા વર્ષોમાં શું મળ્યું છે.
જંતર મંતરથી રાજકીય સંદેશ
જંતર મંતરને ઐતિહાસિક સ્થળ ગણાવતા, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે અહીંથી પહેલા પણ મોટા આંદોલનો શરૂ થયા છે. તેમણે સમર્થકોને લોકશાહી રીતે પોતાનો અવાજ ઉઠાવતા રહેવા અપીલ કરી. રેલીના અંતે, તેમણે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા, "મોદી સત્તા માટે કામ કરે છે, કેજરીવાલ દેશ માટે કામ કરશે." તેમણે દાવો કર્યો કે રાજકીય પરિવર્તન ભવિષ્યમાં જોવા મળશે અને જનતા સત્યને ટેકો આપશે.
ભવિષ્યની રણનીતિ પર સંકેતો
જોકે અરવિંદ કેજરીવાલે સીધી ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરી ન હતી, પરંતુ તેમના ભાષણમાં સ્પષ્ટપણે સંકેત આપવામાં આવ્યો હતો કે આમ આદમી પાર્ટી આગામી ચૂંટણીઓમાં આક્રમક રણનીતિ અપનાવશે. તેમણે કહ્યું કે જો આજે ચૂંટણીઓ યોજાય તો જાહેર સમર્થન સ્પષ્ટપણે દેખાશે. રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો હાજર હતા, જેમણે તેમના ભાષણ દરમિયાન કેજરીવાલને ઘણી વખત તાળીઓ પાડી. કેજરીવાલે "ભારત માતા કી જય" ના નારા સાથે પોતાનું ભાષણ સમાપ્ત કર્યું અને કહ્યું કે "હવે દેશમાં સત્યની રાજનીતિ શરૂ થશે."
