'ભાજપમાં ન જોડાયા એટલે દરોડા પડી રહ્યા છે', કેજરીવાલના EDની કાર્યવાહી પર ભાજપ સામે આક્ષેપ

કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકાર પર પંજાબ સાથે ભેદભાવ અને અન્યાય કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

પંજાબમાં EDની કાર્યવાહી પર કેજરીવાલે PM મોદીને ઘેર્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 4:51 PM IST

નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ સંજીવ અરોરાના પંજાબમાં નિવાસસ્થાને કરાયેલા ED દરોડાને લઈને AAP કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકાર અને વડા પ્રધાન મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. કેજરીવાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ED અને CBI જેવી કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો ઉપયોગ હવે ભ્રષ્ટાચારને રોકવા માટે નહીં, પરંતુ વિપક્ષી નેતાઓને ડરાવવા અને તેમને ભાજપમાં જોડાવા માટે દબાણ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો કે, ED એ અગાઉ 17 એપ્રિલે સંજીવ અરોરાના ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા. તે દરમિયાન, દિલ્હી, ગુરુગ્રામ અને લુધિયાણા સહિત અનેક સ્થળોએ ત્રણ દિવસના સમયગાળા દરમિયાન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે, જો તે સમયે કંઈ ગુનાહિત ન મળ્યું હોય, તો ફરી એકવાર કાર્યવાહી શરૂ કરવા પાછળનો એકમાત્ર હેતુ રાજકીય દબાણ લાવવાનો છે.

ભાજપમાં જોડાયા હોત તો દરોડા ના પડ્યા હોત
કેજરીવાલે દાવો કર્યો હતો કે, સંજીવ અરોરા પર ભાજપમાં જોડાવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપમાં જોડાનારા નેતાઓ સામે કાર્યવાહી બંધ થઈ ગઈ છે, પરંતુ જે નેતાઓએ ઇનકાર કર્યો હતો તેમને સતત નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અશોક મિત્તલનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે નોંધ્યું કે, EDએ તેમની સામે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી, પરંતુ બાદમાં મામલો શાંત થઈ ગયો. કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો કે, આ બધું વિપક્ષના નેતાઓને તોડવાની રાજનીતિનો ભાગ છે.

એજન્સીઓનો દુરુપયોગ
AAP કન્વીનરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ED અને CBI જેવી સંસ્થાઓ હવે દેશમાં સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી રહી નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, ભાજપ સરકાર રાજકીય વિરોધીઓને દબાવવા માટે આ એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, ભ્રષ્ટાચાર અથવા મની લોન્ડરિંગના નક્કર પુરાવા હોય તેવા કોઈપણ વ્યક્તિ સામે ચોક્કસપણે કાર્યવાહી થવી જોઈએ, પરંતુ ફક્ત રાજકીય અસંમતિના આધારે દરોડા પાડવાથી લોકશાહી માટે ગંભીર ખતરો છે.

વડાપ્રધાન મોદીની લોકપ્રિયતા ઘટી રહી છે
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, કેજરીવાલે ભાજપની ચૂંટણી જીત પર પણ શંકા વ્યક્ત કરી. તેમણે દાવો કર્યો કે ભાજપ "પ્રામાણિકપણે ચૂંટણી જીતી શકતી નથી" અને જનતામાં વડા પ્રધાન મોદીની લોકપ્રિયતા ઘટી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપ હવે પંજાબ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે, કારણ કે તે એક સરહદી રાજ્ય છે જ્યાં પાર્ટી હાલમાં સત્તામાં નથી.

પંજાબને નિશાન બનાવવાના આરોપો
કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકાર પર પંજાબ સામે ભેદભાવ અને અન્યાય કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, પંજાબ રાજ્યને વિવિધ મુદ્દાઓ પર સતત ઉત્પીડનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કૃષિ કાયદાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે, ખેડૂતો દ્વારા ભારે આંદોલન બાદ કેન્દ્ર સરકારને આ કાયદાને રદ કરવાની ફરજ પડી હતી. વધુમાં, તેમણે ગ્રામીણ વિકાસ ભંડોળ રોકવા, પંજાબ યુનિવર્સિટીને લગતા વિવાદ, ચંદીગઢ મુદ્દો અને BBMB સંબંધિત બાબતો જેવા મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો. કેજરીવાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, બંગાળની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા પછી, કેન્દ્રીય એજન્સીઓનું સમગ્ર ધ્યાન હવે પંજાબ તરફ વાળવામાં આવ્યું છે.

વિપક્ષી નેતાઓના ઉદાહરણો આપીને ભાજપ પર આક્ષેપ
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, કેજરીવાલે ભાજપમાં જોડાયેલા કેટલાક નેતાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, જેમના પર ભાજપે અગાઉ ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવ્યો હતો, તેઓ પાર્ટીમાં જોડાયા પછી ચમત્કારિક રીતે "સ્વચ્છ" થઈ જાય છે. સુવેન્દુ અધિકારી, હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને અજિત પવારના ઉદાહરણો આપતા તેમણે કહ્યું કે, ભાજપે અગાઉ આ નેતાઓ સામે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ પાર્ટીમાં જોડાયા પછી તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. તેનાથી વિપરીત, કેજરીવાલે કહ્યું કે, બીજી તરફ મનીષ સિસોદિયા અને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી, કારણ કે તેઓએ ભાજપમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

