દેહરાદૂનમાં યુવકની હત્યા બાદ બે પક્ષો વચ્ચે હિંસક જૂથ અથડામણ, હુમલાખોરના ઘરમાં આગ લગાવી, ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ
યુવકની હત્યા બાદ દેહરાદૂનના બૈરાગીવાલા વિસ્તારમાં આગચંપી અને પથ્થરમારાની ઘટના.
Published : June 14, 2026 at 1:28 PM IST
દેહરાદૂન : સહસપુર પોલીસ સ્ટેશનના બૈરાગીવાલા વિસ્તારમાં પાણીના વિવાદને લઈને બે પક્ષો વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણમાં એક વ્યક્તિના મોત બાદ વાતાવરણ તણાવ ભર્યું બની ગયું હતું. શનિવાર રાતની ઘટના બાદ રવિવારે સવારે કેટલાક લોકોએ હુમલાખોરોના ઘરોમાં આગ લગાવી દીધી હતી. આ વિસ્તારમાં પથ્થરમારો થયો હોવની પણ માહિતી સામે આવી છે. પથ્થરમારામાં કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા હોવાનાં પણ અહેવાલ છે.
13 જૂનના રોજ દેહરાદૂનના બૈરાગીવાલા વિસ્તારમાં ખેતરમાં સિંચાઈને લઈને 2 જૂથો વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. આ તકરારમાં એક તરફથી એક ડઝન લોકોએ બીજી બાજુના યુવક વિનોદ પર તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરીને તેની હત્યા કરી નાખી હતી. આ પછી મામલો વધી ગયો. પીડિતાના પરિવારજનો અને ગ્રામજનો મોડી રાત સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા હતા. પીડિત પરિવાર સાથે સ્થાનિક ધારાસભ્ય મુન્ના સિંહ ચૌહાણ પણ હાજર હતા.
14 જૂન, રવિવારની સવારે આ ઘટનાને લઈને લોકો ગુસ્સે થયા હતા અને હત્યારાઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે રોડ બ્લોક કરીને વિરોધ શરૂ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ગુસ્સે થયેલા લોકોએ હુમલાખોરોમાંથી એકના ઘરને આગ ચાંપી દીધી હતી. જ્યારે કેટલાક લોકોએ પોતાના ઘરની બહાર આગ પણ લગાવી હતી. આ દરમિયાન પથ્થરમારો પણ થયો હતો. પથ્થરમારામાં કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા હોવાનાં પણ અહેવાલ છે.
હાલ ઘટના સ્થળની આસપાસના વિસ્તારમાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દેવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ પોલીસે હિંસક અથડામણને લઈને 12 લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધી છે.
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