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TMC સાંસદ મહુઆ મોઈત્રા વિરુદ્ધ એરેસ્ટ વૉરન્ટ ઈશ્યુ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

વારંવાર કોર્ટના સમન્સ છતાં હાજર ન થવા બદલ મહુઆ મોઇત્રા સામે ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.

વારંવાર કોર્ટના સમન્સ છતાં હાજર ન થવા બદલ મહુઆ મોઇત્રા સામે ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
વારંવાર કોર્ટના સમન્સ છતાં હાજર ન થવા બદલ મહુઆ મોઇત્રા સામે ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 7:46 PM IST

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કલ્યાણી (પશ્ચિમ બંગાળ): પશ્ચિમ બંગાળના નાદિયા જિલ્લાની એક કોર્ટે બુધવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રા વિરુદ્ધ કથિત ભડકાઉ ભાષણના કેસમાં હાજર ન થવા બદલ ધરપકડ વોરંટ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

કૃષ્ણનગર કોર્ટે એમ પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે મોઇત્રા વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ અંગેનો અમલ રિપોર્ટ 28 ઓગસ્ટે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે. મોઇત્રા વિરુદ્ધ મહિલાઓનું અપમાન કરવા અને ભડકાઉ ભાષણ આપવા બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો; કોર્ટે અગાઉ તેમને હાજર રહેવા માટે સમન્સ જારી કર્યા હતા.

વારંવાર સમન્સ જારી કરવા છતાં તેઓ હાજર ન થયા તે નોંધીને, કૃષ્ણનગર કોર્ટના ત્રીજા ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટે મોઇત્રા વિરુદ્ધ તાત્કાલિક ધરપકડ વોરંટ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

ન્યાયાધીશે મંગળવારે ટીએમસી સાંસદને બીજા દિવસે કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, પરંતુ તેઓ હાજર રહ્યા ન હતા. કોર્ટે અવલોકન કર્યું, "આ કોર્ટના આદેશનો સતત અનાદર... કોર્ટના નિર્દેશોનું પાલન કરવા પ્રત્યે આરોપીના બેદરકાર વલણને દર્શાવે છે; પરિણામે, આ કોર્ટ પાસે તેમની સામે ધરપકડ વોરંટ જારી કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી."

આદેશમાં, ન્યાયાધીશે નોંધ્યું હતું કે મોઇત્રાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે કહ્યું હતું કે તે કોઈપણ સમયે કોર્ટમાં હાજર રહેશે નહીં, અને ઉમેર્યું હતું કે તેણી "કોર્ટ પ્રત્યે કોઈ માન રાખતી નથી". સાંસદના વકીલે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે જો તેણી કોર્ટમાં હાજર થશે તો તેણીને કોર્ટ પરિસરની બહાર હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

કઈ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે?

કૃષ્ણનગર પોલીસ જિલ્લાના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, મહુઆ મોઇત્રા સામે ભારતીય કાયદાની કલમ 79, 196, 299, 351 અને 353(2) હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આમાં મહિલાની નમ્રતા ભડકાવવા, જૂથો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવા, ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવા, ગુનાહિત ધાકધમકી અને નફરતભર્યા ભાષણ આપવાના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે.

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MAHUA MOITRA ARREST WARRANT
KRISHNANAGAR COURT
TMC MP MAHUA MOITRA
MAHUA MOITRA ARREST WARRANT

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