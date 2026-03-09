મધ્ય પૂર્વ એશિયા ઘર્ષણ વચ્ચે ગત સપ્તાહમાં 90 હજાર લોકોએ મુસાફરી કરી: ઉડ્ડયન મંત્રી નાયડુ
મધ્ય પૂર્વ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે ઉડ્ડયન મંત્રી નાયડુએ સદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ગત સપ્તાહમાં 90 હજાર લોકોએ મુસાફરી કરી છે.
By ANI
Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST
નવી દિલ્હી: નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, મધ્ય પૂર્વ એશિયામાં વધતા જતા સંઘર્ષ વચ્ચે છેલ્લા અઠવાડિયામાં જ લગભગ 90,000 લોકોએ ખાડીના દેશોમાંથી મુસાફરી કરી છે, જેમાં વિવિધ એરલાઇન્સની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યસભાને સંબોધતા, રામ મોહન નાયડુએ માહિતી આપી હતી કે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એરલાઇન્સ સાથે સીધા સંપર્કમાં છે અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરી છે. તેમણે કહ્યું, "DGCA એ એરલાઇન્સ સાથે વાત કરી છે અને તેમને પરિપત્રો જાહેર કર્યા છે, જેથી તેઓ પશ્ચિમ એશિયામાં સંચાલન કરતી વખતે 100% સલામતી સુનિશ્ચિત કરે તો જ તેઓ કાર્ય કરી શકે.
અમે સલામત કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા અને ભારતમાં તે સ્થળોએ લોકો મુસાફરી કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એરલાઇન્સની મદદથી શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યા છીએ. ગયા અઠવાડિયે, લગભગ 90,000 લોકો મુસાફરી કરી શક્યા હતા. અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે, જેથી વધુ લોકો મુસાફરી કરી શકે."
આ બ્રીફિંગ 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇરાન પર અમેરિકા-ઇઝરાયલના સંયુક્ત હુમલાઓ પછી સર્જાયેલા યુદ્ધ બાદ આવ્યું છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ અને શાસક જૂથના કેટલાક મુખ્ય સભ્યો માર્યા ગયા હતા. ત્યારથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ છે, સપ્તાહના અંતે તેલ ડેપો અને પાણીના ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ પર નવા હુમલાઓના અહેવાલો આવ્યા છે.
અમદાવાદમાં થયેલા દુ:ખદ Al-171 ફ્લાઇટ ક્રેશની તપાસ અંગે, જેમાં 200 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા, રામ મોહન નાયડુએ કહ્યું કે તપાસ "ખૂબ જ સારી ગતિએ" આગળ વધી રહી છે અને વર્ષના અંત સુધીમાં સંપૂર્ણ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવશે.
તેમણે કહ્યું, "તપાસ ખૂબ જ સારી ગતિએ આગળ વધી રહી છે, અને મંત્રાલય AAIB ને તમામ જરૂરી સંસાધનો પૂરા પાડી રહ્યું છે. રિપોર્ટ વર્ષના અંત સુધીમાં બહાર આવી જશે." ગયા વર્ષે 12 જૂને, એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171, બોઇંગ 787-8 વિમાન, અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 229 મુસાફરો, 12 ક્રૂ સભ્યો અને જમીન પર 19 લોકો સહિત 260 લોકો માર્યા ગયા હતા.