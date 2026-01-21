યુપીના પ્રયાગરાજમાં સૈન્યનું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત, પાયલટ સુરક્ષીત
યુપીના પ્રયાગરાજમાં જ્યોર્જટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આર્મી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે.
યુપીના પ્રયાગરાજમાં સૈન્યનું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત (સાંકેતિક તસ્વીર)
Published : January 21, 2026 at 1:25 PM IST
પ્રયાગરાજ: સંગમ શહેરમાંથી એક મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. પ્રયાગરાજના જ્યોર્જટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સૈન્યનું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે. આ વિમાન રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલા એક તળાવમાં ક્રેશ થયું હતું, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો.
દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ ઘટનાસ્થળે લોકોની ભારે ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી. બીજી તરફ ઘટનાને પગલે પોલીસ અને રાહત બચાવની ટીમ દોડી આવી હતી અને કામગીરી હાથ ધરી છે. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનના પાયલોટ હાલમાં સુરક્ષિત છે.