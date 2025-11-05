ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સેના અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે એન્કાઉન્ટર, ભારે ગોળીબાર થયો

જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે એન્કાઉન્ટર થયું, સુરક્ષા દળોએ કડક ઘેરાબંધી કરી છે.

Published : November 5, 2025 at 1:33 PM IST

જમ્મુ : કિશ્તવાડ જિલ્લાના ચટરૂ જંગલ વિસ્તારમાં આજે સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે એન્કાઉન્ટર થયું, જેમાં ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો હતો. નવેમ્બરની શરૂઆતથી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આ પહેલું એન્કાઉન્ટર છે. વધુ વિગતની રાહ જોવાઈ રહી છે. જોકે, આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે ભારે ગોળીબારના અહેવાલ છે.

ચટરૂ વન ક્ષેત્રમાં સર્ચ ઓપરેશન

અધિકારીઓએ ETV Bharat ને જણાવ્યું હતું કે ચોક્કસ માહિતીના આધારે, ભારતીય સેના અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની સંયુક્ત ટીમે કિશ્તવાડ જિલ્લાના ચટરૂ વિસ્તારમાં નૈદગામ ગામ નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. આ દરમિયાન છુપાયેલા આતંકવાદીઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત થયો હતો.

આતંકવાદીઓ અને આર્મી વચ્ચે ગોળીબાર

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, જંગલોમાં બે થી ત્રણ આતંકવાદીઓ છુપાયેલા છે. સુરક્ષા દળો છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તેમને શોધી રહ્યા છે, પરંતુ આતંકવાદીઓ વારંવાર તેમનાથી દૂર રહ્યા છે. સંપર્ક સ્થાપિત થયો, અને ગોળીબાર ચાલુ છે."

ગયા મહિનાની શરૂઆતમાં, સુરક્ષા દળોએ કુપવાડાના માછિલ સેક્ટરમાં અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના દુદનિયાલ નજીક નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, શ્રીનગર પોલીસે ગયા મહિને પ્રતિબંધિત સંગઠનો જમાત-એ-ઇસ્લામી (JEI) અને હુર્રિયત કોન્ફરન્સ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા.

બીજી તરફ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી ખીણમાં આતંકવાદી અને અલગતાવાદી નેટવર્કને તોડી પાડવાના વ્યાપક પ્રયાસનો એક ભાગ હતી, જેમાં તેના સમર્થન નેટવર્ક અને સમર્થકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રો કહે છે કે આતંકવાદીઓ વ્યથિત અને ભયભીત છે.

