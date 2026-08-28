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NTAમાં બે ડાયરેક્ટર સહિત 3 અધિકારીઓની નિયુક્તિ

કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીમાં બે ડાયરેક્ટર અને એક જોઈન્ટ ડાયરેક્ટરની નિયુક્તિ કરી છે.

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (@NTA_Exams)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 7:51 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) માં બે ડિરેક્ટર અને એક સંયુક્ત ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરી છે. NTA ને અગાઉ NEET પેપર લીક અને પરીક્ષા સંબંધિત અન્ય મુદ્દાઓ અંગે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

કાર્મિક મંત્રાલય દ્વારા 27 ઓગસ્ટના રોજ જારી કરાયેલા અલગ-અલગ આદેશો અનુસાર, રવિ કુમાર સિંહ (IPS) અને પ્રસન્ના વેંકટેશ વી (IAS) ને NTA માં ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

કાર્મિક મંત્રાલયના આદેશ મુજબ, 2016 બેચના ભારતીય મહેસૂલ સેવા (કસ્ટમ્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ) અધિકારી અમિત સમદરિયાને NTAમાં સંયુક્ત ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ત્રણેય આદેશોમાં કર્મચારી મંત્રાલયના પરિપત્રને ટાંકીને જણાવે છે કે, નિયુક્ત અધિકારીઓએ આદેશ જારી થયાના ત્રણ અઠવાડિયાની અંદર તેમના નવા પદો સંભાળવા પડશે. "આમ કરવામાં નિષ્ફળતા તેમને સેન્ટ્રલ સ્ટાફિંગ સ્કીમમાંથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે."

તાજેતરમાં, સરકારે NTAની પરીક્ષા પ્રણાલીમાં મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી હતી. આમાં ચાર-સ્તરીય પેપર-ચેકિંગ પ્રક્રિયા લાગુ કરવી, 600 નિષ્ણાતોને દૂર કરવા અને ડોમેન નિષ્ણાતોને સામેલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

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NTA DIRECTOR

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