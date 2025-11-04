ઘરે બેઠા રેશનકાર્ડ માટે અરજી કરો, આ એપ ઉપયોગી થશે, સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા જાણો
રેશનકાર્ડ એ ભારતીય નાગરિકોને સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ એક આવશ્યક દસ્તાવેજ છે. તેમાં વ્યક્તિગત અને સરનામાની વિગતો શામેલ છે.
Published : November 4, 2025 at 9:57 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના દરેક નાગરિકને સારી ખાદ્ય સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે ઘણી સરકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. આમાં મફત રાશનનો સમાવેશ થાય છે. મફત રાશન મેળવવા માટે રેશનકાર્ડ સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. પહેલા, લોકોને રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે સરકારી કચેરીઓની મુલાકાત લેવી પડતી હતી, પરંતુ લાંબી રાહ જોયા પછી જ.
જોકે, રેશનકાર્ડ મેળવવું હવે સરળ બન્યું છે. હવે, તમે તમારા ઘરે બેઠા આરામથી રેશનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો. તમારે ફક્ત ઉમંગ એપનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. આ એપનો ઉપયોગ કરીને, તમે સરળતાથી રેશનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો.
ઉમંગ એપ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી?
ઉમંગ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે. જો તમે એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે તેને અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આઇફોન વપરાશકર્તાઓ માટે, આ એપ એપલ એપ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે. નોંધનીય છે કે આ એપ્લિકેશન તમને EPFO સંબંધિત માહિતી ઍક્સેસ કરવા, જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવવા અને વિવિધ કાર્યો કરવા દે છે.
ઉમંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને રેશન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
- સૌપ્રથમ, તમારા ઉપકરણ પર ઉમંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.
- ત્યારબાદ, તમારા મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને નોંધણી કરો.
- એપ્લિકેશન ખોલવાથી તમને હોમ પેજ પર લઈ જવામાં આવશે.
- અહીં, સેવાઓ વિભાગ પર ક્લિક કરો.
- હવે, નીચે સ્ક્રોલ કરો.
- તમને ઉપયોગિતા સેવાઓ વિભાગ હેઠળ રેશન કાર્ડ સંબંધિત ઘણા વિકલ્પો મળશે.
- રાશન કાર્ડ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- ત્યારબાદ, તમારું રાજ્ય પસંદ કરો અને તમારી વિગતો દાખલ કરો.
- સૌપ્રથમ, તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો.
- ત્યારબાદ તમારું સરનામું અને અન્ય વિગતો.
- છેલ્લે, જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને સબમિટ કરો.
નોંધનીય છે કે હાલમાં, ફક્ત થોડા રાજ્યોના લોકો જ ઉમંગ એપ્લિકેશન દ્વારા રેશન કાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે. આમાં ચંદીગઢ, લદ્દાખ અને દાદરા અને નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. ભવિષ્યમાં આ સેવાને વધારાના રાજ્યોમાં વિસ્તૃત કરવામાં આવશે.
રેશન કાર્ડ શા માટે જરૂરી છે?
રેશન કાર્ડ એ ભારત સરકાર દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને જારી કરાયેલ એક આવશ્યક દસ્તાવેજ છે. રેશન કાર્ડમાં તમારી વ્યક્તિગત વિગતો, જેમ કે નામ, સરનામું અને પરિવારની વિગતો હોય છે. તમે રેશન કાર્ડ દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો પણ લાભ લઈ શકો છો.
આ પણ વાંચો: