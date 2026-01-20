'કિશ્તવાડના જંગલોમાં જૈશના આતંકવાદીઓ ઘેરાયા', ડ્રોન અને સ્નાઈપર ડૉગ્સની મદદથી સૈન્યનું ઓપરેશન ચાલુ
આ આતંકવાદ વિરોધી અભિયાન જિલ્લાના છાત્રૂ વિસ્તારમાં મંડલ-સિંહપોરાના સોનાર ગામમાં ચાલી રહ્યું છે
Published : January 20, 2026 at 5:19 PM IST
જમ્મૂ: જમ્મૂ-કાશ્મીરના કિશ્તાવાડ જિલ્લામાં મંગળવારે પણ આતંકવાદ વિરોધી અભિયાન યથાવત છે. જમ્મૂ ઝોનના આઈજીપી ભીમસેન તુતી અને સીઆરપીએફ જમ્મૂના આઈજી આર ગોપાલા કૃષ્ણ રાવ સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અથડામણ સ્થળે પહોંચી ગયા છે. ઓપરેશનની દેખરેખ માટે સૈન્યના અધિકારીઓ સાથે ત્યાં જ અડ્ડો જમાવી બેઠાં છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ આતંકવાદ વિરોધી અભિયાન જિલ્લાના છાત્રૂ વિસ્તારમાં મંડલ-સિંહપોરાના સોનાર ગામમાં ચાલી રહ્યું છે. રવિવારે સુરક્ષા દળો સાથે થયેલી શરૂઆતી અથડામણમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા સંયુક્ત સુરક્ષા ટીમ પર કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં સૈન્યના એક પેરાટ્રૂપર શહીદ થઈ ગયા હતા. તે અથઠામણમાં સાત અન્ય સૈનિકો ઘાયલ થઈ ગયા હતા, જેમની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આતંકવાદીઓ જંગલની ઘણા અંદર સુધી ભાગી ગયા છે, પરંતુ તેમના ઠેકાણાંની જાણકારી મળી ગઈ છે. આજે સવારે શહીદ સ્પેશિયલ ફોર્સ કમાન્ડો, હવલદાર ગજેન્દ્ર સિંહને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પુષ્પાંજલિ સમારોહ આચોજિત કરવામાં આવ્યો. સતવારીમાં યોજાયેલા આ સમારોહનું નેતૃત્વ વ્હાઈટ નાઈટ કોરના કાર્યકારી ચીફ ઑફ સ્ટાફ બ્રિગેડિયર યુદ્ધવીર સિંહ સેખોએ કર્યું. ત્યારબાદ, શહીદના પાર્થિવ શરીરને અંતિમ સંસ્કાર માટે તેમના ગૃહ રાજ્ય ઉત્તરખંડ મોકલી આપવામાં આવ્યું.
જમ્મૂ-કઠુઆ-સાંબા રેન્જના ડીઆઈજી શિવકુમાર શર્મા, જમ્મૂના ડેપ્યુટી કમિશનર રાકેશ મિન્હાસ અને પોલીસ, સીઆરપીએફ તથા બીએસએફના ઘણા અધિકારીઓએ પણ પુષ્પાંજલિ સમારોહમાં ભાગ લીઘો.
સોમવારે બપોરે 12 હજાર ફૂટથી વધુની ઊંચાઈએ સ્થિત આતંકવાદી ઠેકાણાંના ભાંડાફોડ મુદ્દે કેટલાક લોકોને પૂછપરછ માટે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા. સુરક્ષા દળ તે 'ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ' (OGWs) ની ઓળખ કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેમણે આતંકવાદીઓને મોટા પ્રમાણમાં રાશન, દાળ, વાસણ અને અન્ય સામાન એકઠો કરવા અને પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી. આ શિયાળાના મહિનાઓમાં ઓછામાં ઓછા ચાર લોકોનો ગુજારો કરવા માટે પૂરતો હતો.
ન્યૂઝ એજન્સી આઈએએનએસે અધિકારીઓના હવાલેથી જણાવ્યું કે, એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, પાકિસ્તાન સ્થિત જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા બેથી ત્રણ આતંકવાદીઓનું એક જૂથ આ વિસ્તારમાં ફસાયેલું છે. અધિકારીએ આગળ જણાવ્યું કે, સૈન્ય, પોલીસ અને અર્ધસૈનિક દળોની ઘણી ટીમો ડ્રોન અને સ્નાઈપર ડૉગ્સની મદદથી વિસ્તારમાં તપાસ કરી રહી છે. ગાઢ જંગલ અને તીવ્ર ઢોળાવ હોવાને કારણે જોવા અને આગળ વધવામાં ઘણી મુશ્કેલી થઈ રહી છે.
આ અથડામણ આ વર્ષે જમ્મૂ કાશ્મીર વિસ્તારમાં સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓની વચ્ચે થયેલો ત્રીજો સંઘર્ષ છે. આના પહેલા કઠુઆ જિલ્લાના બિલાવર ક્ષેત્રના કહોગ અને નજોત જંગલોમાં ક્રમશ: 7 અને 13 જાન્યુઆરીએ અથડામણ થઈ હતી. ગત વર્ષે 15 ડિસેમ્બરે ઉધમપુર જિલ્લાના મજાલતા વિસ્તારના સોઆન ગામમાં આતંકવાદીઓ સાથે અથડામણમાં એક પોલીસ અધિકારી શહીદ થયા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, પ્રજાસત્તાક દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને શાંતિપૂર્ણ સમારોહ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઑપરેશન્સ વધુ વેગીલા કરી દેવાયા છે. ગુપ્ત જાણકારી મળી છે કે, પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર આ વિસ્તારમાં વધુ આતંકવાદીઓ મોકલવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. 8 જાન્યુઆરીએ નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે નિર્દેશ આપ્યા હતા કે, જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પારથી આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરી ન થાય.
જણાવી દઈએ કે, જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) 740 કિલોમીટર લાંબી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ 240 કિલોમીટર લાંબી છે. LoCની સુરક્ષા સૈન્ય કરે છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની સુરક્ષા સીમા સુરક્ષા દળ (BSF) કરે છે. નિયંત્રણ રેખા ઘાટીના બારામુલા, કુપવાડા અને બાંદીપોરા જિલ્લા તથા આંશિક રીતે જમ્મૂ જિલ્લામાં છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ જમ્મૂના સાંબા, કઠુઆ અને જમ્મૂ જિલ્લાઓમાં સ્થિત છે.