ANR કોલેજ ડાયમંડ જ્યુબલી સેલિબ્રેશન: રામોજી ગ્રુપના CMD ચેરુકુરી કિરણે 50 લાખના દાનની જાહેરાત કરી

રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના CMD ચેરુકુરી કિરણે ANR કોલેજના ડાયમંડ જ્યુબિલી સ્મારકનું વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કર્યું.

રામોજી ગ્રુપના CMDએ ગુડીવાડામાં ANR કોલેજમાં કૌશલ્ય કેન્દ્ર માટે 50 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું
રામોજી ગ્રુપના CMDએ ગુડીવાડામાં ANR કોલેજમાં કૌશલ્ય કેન્દ્ર માટે 50 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 12:35 PM IST

ગુડીવાડા (આંધ્રપ્રદેશ): ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ. વેંકૈયા નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષણ પ્રણાલીએ ટેકનોલોજી સાથે અનુકૂલન સાધવું જોઈએ. તેમણે ગુડીવાડા સ્થિત એએનઆર કોલેજના ડાયમંડ જ્યુબિલી ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો અને અક્કીનેની નાગેશ્વર રાવની તસવીર દર્શાવતી પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ લોન્ચ કરી હતી.

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશનર કે.વી. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે જૂના અભ્યાસક્રમોને એવા અભ્યાસક્રમોથી બદલવા જોઈએ જે વિદ્યાર્થીઓને તેમના સપનાઓ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે. રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણે એએનઆર કોલેજ ડાયમંડ જ્યુબિલી નિમિત્તે એક ખાસ સોવિનિયરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

અક્કીનેની પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ
કૃષ્ણા જિલ્લાના ગુડીવાડા સ્થિત અક્કીનેની નાગેશ્વર રાવ કોલેજમાં ડાયમંડ જ્યુબિલી ઉજવણીના અંતિમ દિવસે ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજર રહેલા ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુએ અક્કીનેની નાગેશ્વર રાવની તસવીર દર્શાવતી પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ લોન્ચ કરી હતી. રાજ્યપાલ અબ્દુલ નઝીર અને કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ડાયમંડ જ્યુબિલી નિમિત્તે અભિનંદન સંદેશા મોકલ્યા હતા.

વર્ચ્યુઅલી ભાગ લેતા, સી.એચ. કિરોને ડાયમંડ જ્યુબિલી સંભારણુંનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને કોલેજ સાથે ફરીથી જોડાવાનો આનંદ શેર કર્યો જ્યાં તેમના માતાપિતા એક સમયે અભ્યાસ કરતા હતા. તેમણે કહ્યું કે, રામોજી રાવ કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપના વિદ્યાર્થીઓને આધુનિક વિશ્વની માંગ સાથે સુસંગત નોકરી માટે તૈયાર કૌશલ્યોથી સજ્જ કરવામાં મદદ કરશે.

અભ્યાસક્રમ સુધારણાની જરૂર
ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય વિજિલન્સ કમિશનર કે.વી. ચૌધરીએ ભાર મૂક્યો હતો કે જૂના અભ્યાસક્રમોને વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરતા નવા અભ્યાસક્રમો સાથે બદલવા જોઈએ. તેમણે કોલેજને એટલી પ્રગતિ કરતી જોવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી કે છેલ્લા 25 વર્ષમાં તેની સફળતા તેના પાછલા 75 વર્ષો કરતા ત્રણ ગણી વધુ થાય.

રામોજી રાવ કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર
રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણે ANR કોલેજના ડાયમંડ જ્યુબિલી સોવિનિયરનું વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે, તેમના માતાપિતા જ્યાં અભ્યાસ કરતા હતા તે કોલેજ સાથે ફરીથી જોડાવાનું અને ભૂતકાળના અનુભવોને યાદ કરવાનું સારું છે.

તેમણે ANR કોલેજમાં રામોજી રાવ કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવાની યોજનાની જાહેરાત કરી અને આ હેતુ માટે 50 લાખ રૂપિયાનું દાન આપવાનું વચન આપ્યું. પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી વેંકૈયા નાયડુએ ચેરુકુરી કિરણની પહેલની પ્રશંસા કરી અને વિનંતી કરી કે ઈનાડુ મેનેજમેન્ટ કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્રનું સંચાલન કરે.

કોલેજો ભવિષ્યના નેતાઓનું નિર્માણ કરે છે
હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ બટ્ટુ દેવાનંદે કહ્યું કે, કોલેજો વિદ્યાર્થીઓને નેતાઓ બનાવવાનું પ્રથમ પગલું છે. તેમણે યાદ કર્યું કે, એ જ કોલેજના શિક્ષકોના માર્ગદર્શનથી તેમને ન્યાયાધીશના પદ સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.

પામારુ અને ગુડીવાડાના ધારાસભ્યો વરલા કુમાર રાજા અને વેનિગંડલા રામુએ જણાવ્યું હતું કે, અક્કીનેની નાગેશ્વર રાવે બતાવેલા માર્ગે આજે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મોટી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે એએનઆરે પોતે ઔપચારિક શિક્ષણ મેળવ્યું ન હતું. તેમણે કોલેજના સતત વિકાસ માટે તેમના સમર્થનની પણ ખાતરી આપી.

