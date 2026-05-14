યમુનોત્રી ધામની યાત્રા પર આવેલા વધુ એક શ્રદ્ધાળુનું મોત, 64 વર્ષના મૃતક મધ્યપ્રદેશથી આવ્યા હતાં યાત્રા કરવા
યમુનોત્રી યાત્રા માર્ગ પર મધ્યપ્રદેશના એક યાત્રાળુનું હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયું. યમુનોત્રી યાત્રા પર અત્યાર સુધીમાં પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.
Published : May 14, 2026 at 3:09 PM IST
ઉત્તરકાશી: ઉત્તરાખંડ ચારધામ યાત્રા 2026, શ્રદ્ઘાભેર ચાલી રહી છે, અત્યાર સુધીમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકોએ ચારધામના દર્શન કરી ચુક્યા છે. ત્યારે યમુનોત્રી ધામથી દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. મધ્યપ્રદેશના એક યાત્રાળુની તબિયત અચાનક બગડવાથી તેમનું મૃત્યું થયું. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
મધ્યપ્રદેશના એક શ્રદ્ધાળુંનું યમુનોત્રી યાત્રા રૂટ પર મૃત્યુ: અહેવાલો અનુસાર, મધ્યપ્રદેશના રમેશ ચંદ્ર ખારોલ (64 વર્ષ), જે તેમના પરિવાર સાથે યમુનોત્રી યાત્રા પર હતા, યમુનોત્રી યાત્રા રૂટ પર અચાનક બીમાર પડી ગયા, ત્યારબાદ તેમને તાત્કાલિક જાનકી ચટ્ટી આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવ્યા.
હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ: ડોક્ટરોએ તપાસ બાદ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. જાનકી ચટ્ટી આરોગ્ય કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. અખિલ રાણાએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી અને જણાવ્યું કે યાત્રાળુનું હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયું. જાનકી ચટ્ટી પોલીસને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે, અને જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
અત્યાર સુધીમાં, યમુનોત્રી ધામ યાત્રા દરમિયાન 5 યાત્રાળુઓના મૃત્યુ થયા છે. આ વર્ષે, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કારણોસર યાત્રાળુઓના મૃત્યુના કિસ્સાઓ નોંધાઈ રહ્યા છે. યમુનોત્રી ધામ યાત્રામાં મૃત્યુઆંક વધીને 5 થયો છે. વહીવટીતંત્ર અને આરોગ્ય વિભાગ યાત્રાળુઓને આરોગ્ય તપાસ કરાવવા, પૂરતો આરામ કરવા અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવા માટે સતત વિનંતી કરી રહ્યા છે.
આ કારણોસર મૃત્યુઆંકમાં વધારો: નિષ્ણાતો કહે છે કે પર્વતીય વિસ્તારોમાં ઓક્સિજનનો અભાવ, વધુ પડતું ચાલવું અને પહેલાથી શરીરમાં ઘર કરી ગયેલા રોગો વૃદ્ધ યાત્રાળુઓ માટે જોખમ વધારી શકે છે. તેથી, યાત્રા પહેલાં આરોગ્ય તપાસ કરાવવી અને જરૂરી દવાઓ સાથે રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.