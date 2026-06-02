અન્નામલાઇએ છોડ્યો ભાજપનો સાથ, પાર્ટી અધ્યક્ષ નીતિન નવીનને રાજીનામું સોપ્યું
તમિલનાડુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના પૂર્વ પ્રમુખ કે.અન્નામલાઇએ ભાજપનો સાથ છોડી દીધો છે.
Published : June 2, 2026 at 3:57 PM IST
નવી દિલ્હી: તમિલનાડુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના પૂર્વ પ્રમુખ કે.અન્નામલાઇએ ભાજપનો સાથ છોડી દીધો છે. નવી દિલ્હીમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન સાથે મુલાકાત દરમિયાન અન્નામલાઇએ રાજીનામું આપ્યું હતું. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ સૌહાર્દપૂર્ણ શરતો પર અલગ થવા માંગે છે.
નીતિન નવીન સાથે મુલાકાત બાદ, તે નવી દિલ્હીમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહને તેમના ઘરે મળ્યા હતા અને પોતાનું રાજીનામું આપ્યું હતું. અન્નામલાઇના પોલિટિકલ ભવિષ્યને લઇને સોશિયલ મીડિયા પર વધતી અટકળો અને નવી પોલિટિકલ પાર્ટી શરૂ કરવાના સમાચાર વચ્ચે, તેમણે પાર્ટીના નેશનલ જનરલ સેક્રેટરી બીએલ સંતોષ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. સોમવારે જ્યારે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી અફવાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું જેમાં દાવો કરવામાં આવતો હતો કે તે નવી પોલિટિકલ પાર્ટી શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે તો તેમણે કહ્યું, પ્લીઝ રાહ જુઓ. અમે બે દિવસમાં બેસીને વાત કરીશું.
મળતી માહિતી અનુસાર, ગુરૂવારે 4 જૂને અન્નામલાઇના જન્મદિવસ પહેલા શહેરમાં 'અમારા નેતા, આવો અને અમારૂ નેતૃત્ત્વ કરો' જેવા નારા લગાવતા પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ રાજ્યમાં મોટો રાજકીય બદલાવ 2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ આવ્યો છે જેને રાજ્યની રાજનીતિમાં એક ઐતિહાસિક બદલાવ કર્યો કારણ કે TVKએ પોતાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં 108 બેઠક જીતી હતી જેને કારણે DMK અને AIADMKના દાયકા જૂના દબદબાનો અંત આવ્યો છે. જીત બાદ વિજયે રાજ્યના 13માં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અન્નામલાઇ મંગળવારે જે વાહનમાં ચેન્નાઇ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા તેના પર ભાજપનો ઝંડો નહતો જે બાદ ભાજપ છોડવાની અટકળોને બળ મળ્યું હતું. પૂર્વ IPS અધિકારી અન્નામલાઇ વર્ષ 2020માં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થયા હતા અને તેમની લોકપ્રિયતા પણ ઘણી વધતી ગઇ હતી. તે બાદ વર્ષ 2021માં તેમણે તમિલનાડુ ભાજપના અધ્યક્ષ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 પહેલા પાર્ટીએ તેમણે અધ્યક્ષ પદેથી હટાવી દીધા હતા અને ચૂંટણી પ્રચારમાં પણ સીમિત કરી દીધા હતા. પાર્ટીએ તેને ચૂંટણીની ટિકિટ પણ આપી નહતી. આ કારણે આ તમામ અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે.
