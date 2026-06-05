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અન્નામલાઈએ તમિલનાડુમાં નવી પાર્ટીની બનાવવાની જાહેરાત, કહ્યું, "હું દ્વિધામાં હતો કે હું ભાજપનો છું કે તમિલિયન..."

અન્નામલાઈએ તમિલનાડુમાં નવી પાર્ટીની બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ શરૂઆતમાં દ્વિધામાં હતા.

કે અન્નામલાઈ
કે અન્નામલાઈ (ફાઈલ ફોટો - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 1:31 PM IST

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નવી દિલ્હી: તમિલનાડુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ કે. અન્નામલાઈએ શુક્રવારે પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપ્યા પછી તમિલનાડુમાં એક નવી પાર્ટી બનાવવાનો સંકેત આપ્યો.

અન્નામલાઈએ જણાવ્યું કે તેમનો રાજકીય પક્ષ આગામી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી લડશે. ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યા પછી, તેમણે જાહેરાત કરી કે તેઓ એક આંદોલન શરૂ કરી રહ્યા છે.

ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યા પછી, કે. અન્નામલાઈએ જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તેમને ખાતરી નહોતી કે તેઓ ભાજપના માણસ છે કે તમિલ. ભાજપના ભૂતપૂર્વ નેતાએ જણાવ્યું કે તેમણે 4 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ પાર્ટીને જાણ કરી હતી કે તેઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે. પાર્ટીએ તેમને ચૂંટણી પૂર્ણ કરવા અને પછી છોડી દેવા કહ્યું.

તમિલનાડુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ કે. અન્નામલાઈએ શુક્રવારે પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપ્યું, જેને ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીન દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું. અહેવાલ છે કે અન્નામલાઈએ તેમની તાજેતરની દિલ્હી મુલાકાત દરમિયાન પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અરુણ સિંહે શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને પાર્ટીના તમિલનાડુ એકમના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ કે. અન્નામલાઈ દ્વારા પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદ પરથી રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે."

અન્નામલાઈ તેમના રાજીનામા અને નવા રાજકીય પક્ષની રચના અંગેની અટકળો વચ્ચે પાર્ટી નેતૃત્વ સાથે મુલાકાત કરવા દિલ્હી આવ્યા હતા. તેમણે મંગળવારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મુલાકાત કરીને આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી.

એવું અહેવાલ છે કે 2026 ની રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારી માટે નૈનર નાગેન્દ્રનને ભાજપના તમિલનાડુ એકમના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ અને ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) સાથે ચૂંટણી જોડાણ ફરી શરૂ થયા બાદ અન્નામલાઈ નારાજ હતા.

અન્નામલાઈએ ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ 5 જૂને સોશિયલ મીડિયા પર વાતચીત દરમિયાન પોતાના વિચારો શેર કરશે. તેઓ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની તેમની મુલાકાત અંગે સ્પષ્ટતા આપશે અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની તેમની મુલાકાત, રાજીનામું અને નવી રાજકીય પાર્ટી શરૂ કરવાની સંભવિત યોજનાઓ અંગેની પરિસ્થિતિ પણ સ્પષ્ટ કરશે.

TAGGED:

ANNAMALAI
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