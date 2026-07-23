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અન્ના હજારેએ PM મોદીને પત્ર લખ્યો, શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી

અન્ના હજારેએ લખ્યું કે, જવાબદેહીના આધાર પર મંત્રીનું રાજીનામું માંગવાથી સરકારની સત્તા નહીં જાય, પરંતુ સારો સંદેશ જશે.

અન્ના હજારે
અન્ના હજારે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 8:45 AM IST

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અહિલ્યાનગરઃ દિલ્હીના જંતર-મંતર પર હાલમાં વિદ્યાર્થીઓ અને એક્ટિવિસ્ટનું વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. આ મુદ્દાને લઈને જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા અન્ના હજારેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી છે.

અન્ના હજારેના પત્રમાં શું લખ્યું છે?

વડાપ્રધાનને લખેલા પત્રમાં અન્ના હજારેએ કહ્યું, 'નવી દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે મંગળવારે હિંસા અને પોલીસ કાર્યવાહીના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. લોકશાહી વ્યવસ્થામાં આવી ઘટનાઓ કોઈના હિતમાં હોતી નથી. હિંસા, જાહેર સંપત્તિને નુકસાન અથવા બળનો વધુ પડતો ઉપયોગ દરેક કિંમતે ટાળવો જોઈએ.

આજે, દેશભરના લાખો યુવાનો પેપર લીક, ભરતી પ્રક્રિયામાં વિલંબ, બેરોજગારી અને અન્ય ઘણી ચિંતાઓને કારણે બેચેન છે. આ અશાંતિને માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થાના મુદ્દા તરીકે નહીં, પરંતુ સમાજની અંદરની પીડા અને આશાઓના પ્રતિબિંબ તરીકે જોવું મહત્વપૂર્ણ છે.

અન્ના હજારેનો પત્ર
અન્ના હજારેનો પત્ર (ETV Bharat)

પત્રમાં આગળ લખ્યું છે કે, અગાઉ, 2024 માં NEET પરીક્ષા પેપર લીકને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો હતો. આ વર્ષે પણ જ્યારે 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા ત્યારે પેપર લીક થયું હતું. હતાશામાં 22 વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી હતી. રી-ટેસ્ટના પરિણામોમાં મોટી ગેરરીતિના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા હતા. જ્યારે પણ વહીવટી ગેરવહીવટ સામે આવે છે, ત્યારે સરકાર તેના અધિકારીઓને દોષી ઠેરવે છે અને કોઈપણ સફળતાનો શ્રેય લે છે તે ખોટું છે.

અન્ના હજારેનો પત્ર
અન્ના હજારેનો પત્ર (ETV Bharat)

ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ
છેલ્લા 25 દિવસથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે રસ્તા પર ઉતરી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને મંત્રીના રાજીનામાની માંગણી કરી રહ્યા છે. જવાબદારીના આધારે મંત્રીનું રાજીનામું માંગવાથી સરકારની સત્તા છીનવાઈ જશે નહીં, તેના બદલે તે અન્ય મંત્રીઓને સંદેશ આપશે કે જો તેઓ તેમના વિભાગોને યોગ્ય રીતે સંચાલિત કરવામાં અસમર્થ હોય તો તેમને પદ પરથી દૂર કરી શકાય છે.

પરિણામે, આ ખરેખર સરકારની એકંદર કામગીરીમાં સુધારો કરશે. સોનમ વાંગચુકને વિરોધ સ્થળ પરથી બળજબરીથી હટાવતા પહેલા સરકારે તેની સાથે કોઈ વાતચીત કરી ન હતી. તે ખોટું છે કે દિલ્હીમાં આટલા લાંબા સમયથી ભૂખ હડતાલ ચાલુ હોવા છતાં, સરકારે પ્રદર્શનકારીઓ સાથે વાત કરવા માટે કોઈ પ્રતિનિધિ અથવા સચિવ સ્તરના અધિકારીને ધ્યાનમાં લીધા નથી.

ટકરાવ કરતાં વાતચીત સારી
લોકશાહીમાં, ટકરાવ કરતાં સંવાદ હંમેશા સારો માર્ગ છે. જનતાના અવાજને માત્ર વિરોધનો અવાજ ન ગણવો જોઈએ. વિરોધ કરનારાઓ પણ આપણા દેશના નાગરિક છે. હજારેએ કહ્યું કે, લોકશાહીની વાસ્તવિક કસોટી તેમને શાંતિથી સાંભળવામાં, વિશ્વાસનું વાતાવરણ બનાવવા અને રચનાત્મક સંવાદ દ્વારા આગળનો રસ્તો શોધવામાં છે.

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  2. CJP Protest: સોનમ વાંગચુકે કહ્યું, "ખાતરી આપો કે મારા બાળકો સામે કોઈ FIR નહીં થાય”, જેપી નડ્ડાએ પક્ષોને NEET પેપર લીકનું રાજકારણ ન કરવા અપીલ કરી

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ANNA HAZARE WRITES PM MODI
NEET PAPER LEAK PROTEST
DEMANDS RESIGNATION
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