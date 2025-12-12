અન્ના હજારેએ કરી ભૂખ હડતાળની જાહેરાત, ભાજપ સરકાર સામે જ કરશે આંદોલન; જાણો શું છે કારણ
મહારાષ્ટ્રમાં લોકાયુક્ત કાયદાને લાગુ કરવામાં ના આવતા તેના વિરોધમાં અન્ના હજારે ભૂખ હડતાળ કરશે.
Published : December 12, 2025 at 1:18 PM IST
મહારાષ્ટ્ર : સમાજસેવી અન્ના હજારેએ ફરી એક વખત ભૂખ હડતાળ પર ઉતરવાની જાહેરાત કરી છે. મળતી માહિતી અનુસાર, અન્ના હજારે આવતા વર્ષે 30 જાન્યુઆરી 2026થી ભૂખ હડતાળ કરશે. અન્ના હજારે મહારાષ્ટ્રમાં લોકાયુક્ત કાયદાને લાગુ કરવામાં ના આવતા તેના વિરોધમાં ભૂખ હડતાળ કરશે.
અન્ના હજારેએ આ ઘટનાને લઇને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને પત્ર પણ લખ્યો છે. અન્ના હજારેએ જણાવ્યું, તે રાલેગણ સિદ્ધિમાં ભૂખ હડતાળ કરશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મહારાષ્ટ્ર સરકારે 28 ડિસેમ્બર 2022માં વિધાનસભા અને 15 ડિસેમ્બર 2023માં વિધાન પરિષદમાં લોકાયુક્ત બિલ પાસ કર્યું હતું. જોકે, હજુ સુધી આ બિલને લાગુ કરવામાં આવ્યું નથી, જેને કારણે અન્ના હજારેએ ભૂખ હડતાળની જાહેરાત કરી છે.
VIDEO | Ahmednagar, Maharashtra: Anna Hazare announces indefinite fast from January 30 over non-implementation of Lokayukta Law in Maharashtra.#Lokayukta #MaharashtraNews— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OvjKj7hJlq
અન્ના હજારેએ કહ્યુ કે, ભારત દેશ હંમેશા કાયદા પર જ ચાલ્યો છે. લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભાનું મુખ્ય કામ કાયદો બનાવવાનું છે. અત્યારે રાજ્યમાં લોકાયુક્ત કાયદો લાગુ કરવો ઘણો જરૂરી છે. આ કાયદાને લઇને સરકાર અને તેમના વચ્ચે એક બેઠક પણ મળી હતી. સરકારે આ કાયદાને લાગુ કરવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યું હતું પરંતુ રાજ્ય સરકાર પોતાના આશ્વાસનને પૂર્ણ કરી શકી નથી. જો રાજ્યમાં સશક્ત લોકપાલ કાયદો લાગુ ના થયો તો મને જીવવાનો કોઇ અધિકાર નથી.
"જ્યાં સુધી તેઓ જીવિત છે, ત્યાં સુધી તેઓ પોતાનું જીવન દેશના કલ્યાણ માટે સમર્પિત કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા નથી. તેમને ફક્ત સૂવા માટે પલંગ અને ખાવા માટે વાસણોની જરૂર છે.અન્ના હજારેએ ઉમેર્યું હતું કે 30 જાન્યુઆરીએ મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ છે. તેઓ હંમેશા તેમના આદર્શ રહ્યા છે. અન્ના હજારેએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી લોકાયુક્ત કાયદો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી આ ભૂખ હડતાળ ચાલુ રહેશે.", અન્ના હજારે, સમાજસેવક
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ પહેલા પણ અન્ના હજારેએ 2011માં ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ આંદોલન શરૂ કર્યું હતું.આ આંદોલન જનલોકપાલ બિલને લઈને પાટનગર ની દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં યોજાયું હતું. આ આંદોલનમાં લાખો લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા.
