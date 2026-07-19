સોનમ વાંગચુની ભૂખ હડતાળ પર બોલ્યા અન્ના હઝારે, કહ્યું સરકારે વાતચીત કરવી જોઈએ
વરિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર્તા અન્ના હઝારેએ સોનમ વાંગચુકના ભૂખ હડતાળ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : July 19, 2026 at 12:25 PM IST
અહિલ્યા નગર: વરિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર્તા અન્ના હઝારેએ શનિવારે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે શિક્ષણવિદ સોનમ વાંગચુક સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ. એક વીડિયો સંદેશમાં, હઝારેએ કહ્યું, "સરકારે તેમની મર્યાદાઓનું પરીક્ષણ ન કરવું જોઈએ. હા કે ના કહો પરંતુ વાટાઘાટો કરવામાં શું ખોટું છે?"
વાંગચુક NEET પેપર લીક કૌભાંડ અંગે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. શનિવારે, જંતર મંતર પર તેમની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળના 21મા દિવસે તેમની તબિયત બગડતા દિલ્હી પોલીસે તેમને સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. નોંધનીય છે કે 2011માં લોકપાલ કાયદા માટે દિલ્હીમાં અન્ના હજારેની ભૂખ હડતાળથી UPA સરકાર હચમચી ગઈ હતી.
NEET પરીક્ષાનું પેપર લીક થવાથી ભારે ચર્ચા થઈ હતી, અને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) એ આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સોનમ વાંગચુક આંદોલનમાં જોડાયા.
સરકારને ધ્યાન આપવાની અપીલ
સોનમ વાંગચુક જંતર મંતર પર ભૂખ હડતાળ પર હતા. જોકે, શનિવારે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકકે આરોપ લગાવ્યો હતો કે દિલ્હી પોલીસે અચાનક અને બળજબરીથી તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. આ ઘટના બાદ, અભિજીત દિપકેએ પોતે જાહેરાત કરી હતી કે, તેમણે અનિશ્ચિતકાળ માટે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી છે. વરિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર અણ્ણા હજારેએ આ મુદ્દાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે અને સરકારને ધ્યાન આપવાની અપીલ કરી છે.
વાતચીત દ્વારા મુદ્દાઓ ઉકેલવાના પ્રયાસો
અન્ના હજારેએ સલાહ આપી હતી કે કોઈપણ મુદ્દાને સંઘર્ષ કરતાં વાતચીત અને સમાધાન દ્વારા ઉકેલવો વધુ સારું છે. અહિલ્યા નગરમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા અણ્ણા હજારેએ કહ્યું, "પોલીસે સોનમ વાંગચુકને ઉપાડી લીધો તે દુઃખદ છે. હકીકતમાં, કોઈપણ મુદ્દાને વાતચીત અને ચર્ચા દ્વારા ઉકેલી શકાય છે."
મેં મારા જીવનમાં ઘણા વિરોધ પ્રદર્શનો અને ઉપવાસ કર્યા છે, પરંતુ મેં ક્યારેય આવા સમયનો સામનો કર્યો નથી.' તેમણે આગળ કહ્યું, 'લોકશાહીમાં સંવાદ જરૂરી છે. જો તમે સમાજને સાથે લઈ જવા માંગતા હો, જો તમે લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માંગતા હો, તો તમારે સંઘર્ષ કરતાં વાતચીત દ્વારા મુદ્દાઓ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.'
સંવાદ અને સમાધાન જ એકમાત્ર અસરકારક ઉકેલ છે. સરકાર અને વિરોધીઓ માટે સંયમ રાખવો અને વાતચીત દ્વારા ઉકેલ શોધવો જરૂરી છે તેમ જણાવતા અણ્ણા હજારેએ કહ્યું કે કોઈપણ સામાજિક અથવા જાહેર હિતના મુદ્દાને શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલવો લોકશાહી માટે ફાયદાકારક છે અને તેમણે અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે વાતચીત અને સમાધાન જ બધી સમસ્યાઓનો એકમાત્ર અસરકારક ઉકેલ છે.