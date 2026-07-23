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વિદ્યાર્થી આંદોલનના સમર્થનમાં અન્ના હજારેનું અહિલ્યાનગર ખાતે મૌન પ્રદર્શન, ભાવુક થયા

પ્રદર્શન શરૂ કરતા પહેલા અન્ના હજારેએ કહ્યું કે, 'સરકારે દમનકારી પગલાં લેવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોને સીધી વાતચીતથી હલ કરવા જોઈએ'

પ્રદર્શન શરૂ કરતા પહેલા અન્ના હજારેએ કહ્યું કે, 'સરકારે દમનકારી પગલાં લેવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોને સીધી વાતચીતથી હલ કરવા જોઈએ'
પ્રદર્શન શરૂ કરતા પહેલા અન્ના હજારેએ કહ્યું કે, 'સરકારે દમનકારી પગલાં લેવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોને સીધી વાતચીતથી હલ કરવા જોઈએ' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 9:18 PM IST

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અહિલ્યાનગર (મહારાષ્ટ્ર): જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા અન્ના હજારેએ ગુરુવારે દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલનના સમર્થનમાં અહિલ્યાનગરમાં મૌન વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું. તબિયત ખરાબ હોવા છતાં, અન્ના હજારેએ વિરોધમાં જોડાવા માટે વાડિયા પાર્ક ખાતે ગાંધી સ્મારકની મુલાકાત લીધી. મૌન વિરોધ શરૂ કરતા પહેલા, તેમણે ભારત માતાના ચિત્ર પર ફૂલો અર્પણ કર્યા; તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતાં તેઓ રડી પડ્યા.

અન્ના હજારેએ દિલ્હીમાં પોતાની માંગણીઓ માટે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સામે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "દમનકારી પગલાં લેવાને બદલે, સરકારે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોનો ઉકેલ સીધી વાતચીત દ્વારા લાવવો જોઈએ. લોકશાહીમાં, મતભેદોને દૂર કરવા માટે દમન નહીં, પરંતુ સંવાદ અને ચર્ચાનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ."

વિદ્યાર્થીઓને નૈતિક ટેકો આપવા માટે અન્ના હજારે વિરોધ સ્થળ પર પહોંચ્યા, જોકે તેમની તબિયત સારી ન હોવા છતાં. જોકે, તેમના સાથીઓએ સંકેત આપ્યો કે તેઓ તેમની તબિયત ખરાબ હોવાને કારણે થોડા સમય માટે જ ત્યાં રહેશે.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, અન્ના હજારેના આ મૌન વિરોધથી વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને નવી નૈતિક શક્તિ મળી છે. હાજર લોકોએ સરકારને સંવાદ શરૂ કરવા પણ વિનંતી કરી.

અગાઉ, અન્ના હજારેએ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો હતો. તેમણે લખ્યું હતું કે, "નવી દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે મંગળવારે હિંસા અને પોલીસ કાર્યવાહીના અહેવાલો ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. આવી ઘટનાઓ લોકશાહી વ્યવસ્થામાં કોઈના હિતમાં નથી. હિંસા, જાહેર સંપત્તિને નુકસાન અથવા અતિશય બળનો ઉપયોગ કોઈપણ કિંમતે ટાળવો જોઈએ. આજે, દેશભરમાં લાખો યુવાનો પેપર લીક, ભરતી પ્રક્રિયાઓમાં વિલંબ, બેરોજગારી અને અન્ય વિવિધ ચિંતાઓ જેવા મુદ્દાઓથી વ્યથિત છે. આ ચિંતાને માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થાના મુદ્દા તરીકે જ નહીં, પરંતુ સમાજની પીડા અને આકાંક્ષાઓના પ્રતિબિંબ તરીકે જોવી જરૂરી છે."

તેમણે લખ્યું, "અગાઉ, 2024 ની NEET પરીક્ષાના પેપર લીક અંગે વિવાદ ઉભો થયો હતો. આ વર્ષે પણ, 2.2 મિલિયન વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા ત્યારે પેપર લીક થયું હતું. નિરાશાથી પ્રેરાઈને, 22 વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી. પુનઃપરીક્ષાના પરિણામો અંગે મોટી અનિયમિતતાઓના અહેવાલો પણ આવ્યા હતા. જ્યારે પણ વહીવટી ખામીઓ પ્રકાશમાં આવે છે, ત્યારે સરકારનું ગૌણ અધિકારીઓ પર દોષારોપણ અને કોઈપણ સફળતા માટે પોતે શ્રેય લેવો યોગ્ય નથી."

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