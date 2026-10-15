અંકિતા ભંડારી હત્યા કેસ: ઈન્ડિયા ગેટ પર પ્રદર્શન કરતા માતા-પિતાની અટકાયત બાદ વહેલી સવારે મુક્ત કરાયા
અંકિતાના માતા-પિતા સાથે ધરણાં કરતા કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેડા સહિત અનેક નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : October 15, 2026 at 9:20 AM IST
નવી દિલ્હી: સપ્ટેમ્બર 2022માં ઉત્તરાખંડના એક રિસોર્ટમાં હત્યા કરાયેલી કર્મચારી અંકિતા ભંડારીના માતા-પિતા ન્યાય માટે લડત ચલાવી રહ્યા છે. ત્યારે ગઈકાલે મોડી રાત્રે તેમને પોલીસ દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે ઈન્ડિયા ગેટ પાસે તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. ગુરુવારે વહેલી સવારે તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
અહેવાલો અનુસાર, પોલીસે અંકિતા ભંડારીના માતા-પિતાને અટકાયતમાં લીધા હતા. તેમની ન્યાયની માંગમાં લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પણ જોડાયા હતા. પોલીસ દ્વારા તેમને સવારે લગભગ 5 વાગ્યે મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, કોંગ્રેસના મીડિયા અને પ્રચાર વિભાગના વડા પવન ખેડા, સોશિયલ મીડિયા વિભાગના વડા સુપ્રિયા શ્રીનેત અને ઈન્ડિયન યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબ સહિતના કોંગ્રેસના અનેક નેતાઓને પણ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
नरेंद्र मोदी ने सुबह 4 बजे पुलिस भेजकर अंकिता के माता-पिता को गिरफ्तार करवा दिया. 'VIP' दुष्यंत गौतम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हद पार कर दी है. पहले उसे राज्यपाल बना दिया, अब जब अंकिता के माता-पिता इंसाफ मांग रहे हैं तो उनकी आवाज को कुचला जा रहा है. शर्मनाक! https://t.co/sVpYdYTBGP— Congress (@INCIndia) October 15, 2026
આ ઘટના બાદ કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે, "નરેન્દ્ર મોદીએ અંકિતાના માતા-પિતાની ધરપકડ કરાવવા માટે સવારે 4 વાગ્યે પોલીસ મોકલી. VIP દુષ્યંત ગૌતમને બચાવવા માટે નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ હદો વટાવી દીધી છે. પહેલા તેમને રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા અને હવે જ્યારે અંકિતાના માતા-પિતા ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે તેમનો અવાજ દબાવવામાં આવી રહ્યો છે."
અંકિતાના માતા-પિતા માંગ કરી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી આ કેસમાં સીબીઆઈ (CBI) તપાસ પૂર્ણ ન થાય, ત્યાં સુધી સિક્કિમના રાજ્યપાલ તરીકે દુષ્યંત કુમાર ગૌતમની નિમણૂક પર રોક લગાવવામાં આવે. અંકિતાના પરિવાર અને કાર્યકરો દ્વારા આ કેસમાં એક 'વીઆઈપી'ની સંડોવણી હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં વારંવાર ભાજપ નેતા દુષ્યંત ગૌતમનું નામ લેવામાં આવ્યું છે. સોમવારે જ તેમને સિક્કિમના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
અંકિતાના માતા-પિતાનું કહેવું છે કે, ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી આ નિમણૂક ન થવી જોઈએ. ઈન્ડિયા ગેટ પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા તેમના પિતા વીરેન્દ્ર સિંહ ભંડારીએ સમાચાર એજન્સી ANIને કહ્યું, "હું માનનીય રાષ્ટ્રપતિને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે જ્યાં સુધી સીબીઆઈ તપાસ પૂર્ણ ન થાય, ત્યાં સુધી [કથિત વીઆઈપી] ને રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત ન કરો."
#WATCH | Delhi | Ankita Bhandari murder case: Her father, Virendra Singh Bhandari, says, "Dushyant Kumar should be behind bars... I earnestly request the Honorable President not to appoint Dushyant Kumar as Governor until the CBI investigation is concluded." https://t.co/tLIyiYMVb3— ANI (@ANI) October 14, 2026
વીરેન્દ્રએ એમ પણ કહ્યું કે, આ 'વીઆઈપી'ની નિમણૂકના સમાચાર જાણીને તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, આ સમાચાર સાંભળીને અંકિતાની માતા આખી રાત રડતી રહી. તેમણે કહ્યું કે, આજે તેમને પોતાના પરિવાર સાથે દિલ્હી આવવા અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. અંકિતાની માતા સોની દેવીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિમણૂકના સમાચાર સાંભળીને તેઓ ભાંગી પડ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું કે આ તેમની લાગણીઓ સાથે દગો કરવા જેવું છે.
ઉત્તરાખંડના ઋષિકેશમાં આવેલા 'વનંતરા રિસોર્ટ'માં રિસેપ્શનિસ્ટ તરીકે કામ કરતી 19 વર્ષીય અંકિતા ભંડારીની સપ્ટેમ્બર 2022માં હત્યા કરવામાં આવી હતી. આરોપ છે કે રિસોર્ટમાં આવતા ગ્રાહકોને શારીરિક સુખ આપવા માટે તેના પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો તેણે વિરોધ કર્યો હતો. 14 ઓક્ટોબરે તેના માતા-પિતાએ ઈન્ડિયા ગેટ પાસે ધરણા શરૂ કર્યા, ત્યારબાદ બુધવારે સાંજે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને પવન ખેડા સાથે મળીને તેમની મુલાકાત લીધી હતી.
રાહુલ ગાંધી આ પરિવારના સંપર્કમાં છે. અગાઉ ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ તેમણે પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને આ કેસમાં ન્યાય અપાવવા માટે પ્રયાસ કરવાની ખાતરી આપી હતી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ અંકિતા ભંડારી હત્યા કેસની તપાસ CBI દ્વારા કરાવવાની ભલામણ કરી હતી. તે સમયે મીડિયાને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, CBIની સમગ્ર તપાસ એક કથિત 'VIP'ની ભૂમિકા પર કેન્દ્રિત હશે, જેનું નામ જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. આ બાબતે કેસમાં એક રહસ્ય ઊભું કર્યું, જેના કારણે સમગ્ર દેશનું ધ્યાન ફરી એકવાર આ કેસ તરફ ખેંચાયું.
શું છે અંકિતા ભંડારીની હત્યા કેસ?
પૌરી જિલ્લાના ડોભ શ્રીકોટ ગામની રહેવાસી અંકિતા ભંડારી ઋષિકેશના વનંતરા રિસોર્ટમાં રિસેપ્શનિસ્ટ તરીકે કામ કરતી હતી. સપ્ટેમ્બર 2022માં તેની હત્યા કરાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. તપાસ બાદ, રિસોર્ટના માલિકો જેમાં પૂર્વ ભાજપ નેતાના પુત્ર પુલકિત આર્ય, સૌરભ ભાસ્કર અને અંકિતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મે 2025માં, આ ત્રણેયને અંકિતાને 'ચિલ્લા બેરેજ'માં ધકેલીને તેની હત્યા કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને નીચલી અદાલતે તેમને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી હતી.
ત્યારબાદ, જાન્યુઆરી 2026માં, એક અજાણ્યા 'VIP' વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી. આ પગલું નવા આરોપો સામે આવ્યા બાદ અને કેટલીક ઓડિયો તથા વીડિયો ક્લિપ્સ વાયરલ થયા બાદ લેવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એક અનામી 'VIP'ની સંડોવણીનો ઉલ્લેખ હતો. CBIએ તેની 'સ્પેશિયલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ' દ્વારા નવો કેસ નોંધીને 9 જાન્યુઆરીથી તપાસ શરૂ કરી હતી. ત્યારથી, CBIએ આ કેસ સાથે સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો પોતાના કબજામાં લીધા છે, જેમાં SITનો અહેવાલ, પોલીસ FIR અને અન્ય દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. જોકે તે વ્યક્તિની ઓળખ સ્પષ્ટ નથી, તેમ છતાં ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસ અને આપ (AAP) બંનેએ તે વીઆઈપી (VIP) કોણ છે તે અંગે આક્ષેપો કર્યા હતા.
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