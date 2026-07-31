અંકિત શર્મા હત્યાકાંડના દોષિત તાહિર હુસૈનને કડકનૂમા કોર્ટે ફટકારી આજીવન કેદની સજા
તાહિર હુસૈનને IB અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યાના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. પોલીસે આને 'દુર્લભમાં દુર્લભ' કેસ ગણાવ્યો હતો
Published : July 31, 2026 at 6:04 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી રમખાણો દરમિયાન આઈબી અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યા બદલ દિલ્હીની એક કોર્ટે તાહિર હુસૈનને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. કડકડડૂમા કોર્ટે આઈબી અધિકારીની હત્યા કેસમાં તાહિર હુસૈન સહિત પાંચ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. કોર્ટે 13 જુલાઈ, 2026 ના રોજ તાહિર હુસૈન, નજીમ, કાસિમ, અનસ અને જાવેદને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રવીણ સિંહે આ આદેશ જારી કર્યો હતો. કોર્ટે દોષિતોને મૃત્યુદંડની સજાની માંગ કરતી દિલ્હી પોલીસની અરજીને ફગાવી દીધી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમનામાં સુધારાનો અવકાશ છે.
પોલીસે આને "દુર્લભમાં દુર્લભ" કેસ ગણાવ્યો હતો. શુક્રવારે (31 જુલાઈ) સજા જાહેર કરતા પહેલા, ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી હતી કે આ ખૂબ જ ગંભીર ઘટના છે. અંકિત શર્માની ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી, અને તેમના શરીરને અમાનવીય રીતે ત્યજી દેવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આ ઘટનાએ સમાજને હચમચાવી નાખ્યો હતો; જે રીતે સમગ્ર ઘટના બની તે સમાજને વિચારવા મજબૂર કરે છે. કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગુનો કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ અત્યંત ક્રૂર હતી.
Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots pic.twitter.com/Zc20npeIBi— ANI (@ANI) July 31, 2026
આ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા
અગાઉ, 13 જુલાઈના રોજ, કોર્ટે આ કેસમાં પાંચ વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને છ અન્ય લોકોને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તાહિર હુસૈન ઉપરાંત, કોર્ટે દોષિત ઠેરવેલા આરોપીઓમાં નાઝીમ, કાસિમ, અનસ અને જાવેદનો સમાવેશ થાય છે. નિર્દોષ જાહેર કરાયેલા આરોપીઓમાં હસીન (ઉર્ફે મુલ્લાજી/સલમાન), સમીર ખાન, ફિરોઝ, ગુલફામ, શોએબ આલમ (ઉર્ફે બોબી) અને મુન્તાઝીમ (ઉર્ફે મુસા)નો સમાવેશ થાય છે.
કેસની વિગતો
નોંધનીય છે કે, દિલ્હી પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 3 જૂન, 2020 ના રોજ આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે 24 અને 25 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, તાહિર હુસૈને ચાંદ બાગ પુલિયા નજીક તેના ઘર અને મસ્જિદમાંથી ટોળાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેનાથી પરિસ્થિતિને સાંપ્રદાયિક વળાંક મળ્યો હતો. ચાર્જશીટમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે અંકિત શર્માની હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. અંકિત શર્માને ખાસ કરીને તાહિર હુસૈનના નેતૃત્વ હેઠળના ટોળાએ નિશાન બનાવ્યો હતો. આ ઘટના ખજુરી ખાસ વિસ્તારમાં તાહિર હુસૈનના ઘરની બહાર બની હતી. શર્માની હત્યા કર્યા પછી, ટોળાએ તેમના મૃતદેહને ગટરમાં ફેંકી દીધો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક વ્યક્તિઓ મૃતદેહને ગટરમાં ફેંકતા જોવા મળ્યા હતા. ડોકટરોને અંકિત શર્માના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં તીક્ષ્ણ હથિયારથી થયેલા 51 ઈજાના નિશાન જોવા મળ્યા. ચાંદ બાગ વિસ્તારમાં ટોળાને ઉશ્કેરનાર તાહિર હુસૈન જ હતો. ચાર્જશીટમાં તાહિર હુસૈનને મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો.
તાહિર હુસૈન કોણ છે?
તાહિર હુસૈન આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલર છે જેમને દિલ્હી રમખાણો અને ગુપ્તચર બ્યુરોના અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યાના કેસમાં કોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા. રમખાણોના કેસમાં તેમનું નામ સામે આવ્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. તેઓ AIMIM ટિકિટ પર ચૂંટણી પણ લડી ચૂક્યા છે.
આ પણ વાંચો: