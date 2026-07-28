અંકિત શર્મા હત્યા કેસ: દોષી તાહિર હુસૈનને ફાંસીની સજાની માંગ, 31 જુલાઇએ ચુકાદો
દિલ્હીની કડકડડૂમા કોર્ટે 2020માં દિલ્હી રમખાણ દરમિયાન IB અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યા કેસમાં દોષી તાહિર હુસૈન સહિત પાંચ લોકોની સજા પર ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો છે.
Published : July 28, 2026 at 7:01 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની કડકડડૂમા કોર્ટે 2020માં દિલ્હી રમખાણ દરમિયાન IB અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યા કેસમાં દોષી તાહિર હુસૈન સહિત પાંચ લોકોની સજા પર ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો છે. સુનાવણી દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે તાહિર હુસૈન સહિત પાંચ આરોપીઓને ફાંસીની સજાની માંગ કરી હતી. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રવીણ સિંહે સજાના સમય પર 31 જુલાઇએ ચુકાદો સંભળાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
કોર્ટે 13 જુલાઇએ પાંચ આરોપીઓને દોષીત ગણાવતા આ મામલે છ આરોપીઓને છોડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે આ મામલે તાહિર હુસૈન સિવાય જે આરોપીઓને દોષીત ગણાવ્યા હતા તેમાં નાજિમ, કાસિમ, અનસ અને જાવેદ સામેલ છે. કોર્ટે જે આરોપીઓને છોડવાનો આદેશ આપ્યો તેમાં હસીન ઉર્ફે મુલ્લાજી ઉર્ફ સલમાન, સમીર ખાન, ફિરોઝ, ગુલ્ફામ, શોએબ આલમ ઉર્ફે બોબી અને મુન્તજિમ ઉર્ફ મુસા સામેલ છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે દિલ્હી પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 3 જૂન 2020ના રોજ આ મામલે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ચાર્જશીટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 24 અને 25 ફેબ્રુઆરી 2020ના રોજ તાહિર હુસૈને પોતાના ઘર અને ચાંદ બાગ પુલિયા પાસે મસ્જિદમાંથી ભીડનું નેતૃત્ત્વ કર્યું હતું અને તેને સાંપ્રદાયિક રૂપ આપ્યું હતું. ચાર્જશીટમાં કહેવામાં આવ્યું કે અંકિત શર્માની હત્યા માટે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું. અંકિત શર્માને તાહિર હુસૈનના નેતૃત્ત્વમાં ભીડે ખાસ રીતે ટાર્ગેટ કર્યો હતો. ખજૂરી ખાસ વિસ્તારમાં તાહિર હુસૈનના ઘર બહાર આ ઘટના બની હતી. અંકિત શર્માની હત્યા બાદ ભીડે એક નાળામાં તેની લાશ ફેકી દીધી હતી. પોલીસ અનુસાર, કેટલાક લોકો લાશ નાળામાં ફેકતા હતા. અંકિત શર્માના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં તેજ ધાર ધરાવતા હથિયારથી 51 વારના નિશાન હતા. તાહિરે ચાંદ બાગ વિસ્તારમાં ભીડને ઉકસાવી હતી. ચાર્જશીટમાં તાહિર હુસૈનને માસ્ટરમાઇન્ડ ગણવામાં આવ્યો છે.
દિલ્હી પોલીસે અંકિત શર્માના પિતાના નિવેદનના આધારે તાહિર હુસૈન વિરૂદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. તાહિર હુસૈન વિરૂદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302,365,201 અને કલમ 34 હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે, તેની છત પરથી મોટી સંખ્યામાં હિંસામાં ઉપયોગમા લેવાયેલો સામાન જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ફેબ્રુારી 2020માં ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીમાં રમખાણમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા જ્યારે 200 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
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