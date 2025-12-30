ETV Bharat / bharat

એન્જલ ચકમા હત્યા કેસ: NESO એ ગુનેગારોને મૃત્યુદંડની માંગણી સાથે CM ધામીને આવેદનપત્ર આપ્યું

ઉત્તરાખંડમાં ત્રિપુરાના વિદ્યાર્થીની હત્યાની દેશભરમાં નિંદા કરવામાં આવી છે. NESO ગુનેગારોને મૃત્યુદંડની માંગ કરી રહ્યું છે.

ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી (X / @pushkardhami)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: નોર્થ ઈસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (NESO) એ મંગળવારે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી પાસેથી માંગ કરી છે કે ત્રિપુરાના વિદ્યાર્થી એન્જલ ચકમાની હત્યાના ગુનેગારોને ફાંસી આપવામાં આવે. તેમણે ઉત્તરપૂર્વના લોકો સામે વંશીય ભેદભાવ અને અત્યાચારના કેસોનો સામનો કરવા માટે એક ખાસ પોલીસ સ્ટેશન સ્થાપવાની પણ માંગ કરી.

વિદ્યાર્થી સંગઠને જાતિવાદ વિરોધી કાયદાના રૂપમાં વંશીય ભેદભાવ સામે કડક કાયદો બનાવવાની પણ માંગ કરી. ETV ભારત સાથે વાત કરતા, NESO ના વિદ્યાર્થી નેતા સેમ્યુઅલ બી. ઝિર્વાએ કહ્યું કે આવી ઘટના અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. "દેશના વિવિધ ભાગોમાં પહેલા પણ આવી જ ઘટનાઓ બની છે. અમને આશા છે કે કેન્દ્ર સરકાર આ બાબતને ગંભીરતાથી લેશે અને કડક પગલાં લેશે," ઝિર્વાએ કહ્યું.

ઝિર્વાએ કહ્યું કે NESO આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે દેશભરના અન્ય વિદ્યાર્થી સંગઠનો સાથે મોટા પાયે વાતચીત પણ શરૂ કરશે.

આ ઘટનાને અત્યંત બર્બરતાપૂર્ણ ગણાવતા, NESO એ મુખ્યમંત્રી ધામીને લખેલા મેમોરેન્ડમમાં જણાવ્યું હતું કે સંગઠન પૂર્વોત્તરના લોકો પર આવા અત્યાચારોની સખત નિંદા કરે છે. વિદ્યાર્થી સંગઠને કહ્યું, "એ યાદ રાખવું જોઈએ કે પૂર્વોત્તરના લોકો ભારતના વિવિધ ભાગોમાં સમાન સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, જે ઘણા કિસ્સાઓમાં તેમના માટે ઘાતક સાબિત થયા છે."

NESO એ પૂર્વોત્તરના આઠ પ્રભાવશાળી વિદ્યાર્થી સંગઠનોનું જૂથ છે, જેમાં ખાસી સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન (KSU), ઓલ આસામ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન (AASU), નાગા સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન (NSF), મિઝો ઝિર્લાઈ પૉલ (MZP), ત્વિપ્રા સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન (TSF), ઓલ મણિપુર સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન (AMSU), ગારો સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન (GSU), અને ઓલ અરુણાચલ પ્રદેશ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન (AAPSU)નો સમાવેશ થાય છે.

NESO એ તેના મેમોરેન્ડમમાં જણાવ્યું હતું કે 9 ડિસેમ્બરે, ત્રિપુરાના 24 વર્ષીય વિદ્યાર્થી એન્જલ ચકમાને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને છરાથી મારી નાખવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે 26 ડિસેમ્બરે તેનું મૃત્યુ થયું હતું. તે બે અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી હોસ્પિટલમાં જીવન માટે લડતો રહ્યો, અને તેના ભાઈ, માઈકલ ચકમા પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

આ મેમોરેન્ડમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે આ મામલે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરો અને યોગ્ય અધિકારીઓ દહેરાદૂન અને ઉત્તરાખંડના અન્ય ભાગોમાં રહેતા અને અભ્યાસ કરતા ઉત્તર-પૂર્વ રાજ્યોના વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો માટે માનસિક, સામાજિક અને શારીરિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અસરકારક પગલાં લે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NORTH EAST STUDENTS ORGANISATION
ANGEL CHAKMA
UTTRAKHAND CM DHAMI
PUSHKAR SINGH DHAM
ANGEL CHAKMA MURDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.