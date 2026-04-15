આંધ્રપ્રદેશ: ગુસ્સે ભરાયેલા કિશોરે 100 કિમી સાયકલ ચલાવી, સીસીટીવી દ્વારા શોધખોળ

100 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવીને કર્ણાટક ગયો. બાદમાં તેને રાયચુરમાં પોલીસે શોધી કાઢ્યો અને સુરક્ષિત રીતે પાછો ફર્યો.

સાયકલ ચલાવતા કિશોરનો સીસીટીવી ફૂટેજ
સાયકલ ચલાવતા કિશોરનો સીસીટીવી ફૂટેજ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 3:51 PM IST

પ્રોડ્ડાટૂર (આંધ્ર પ્રદેશ): ગુસ્સાનો એ સમય, અજાણ્યા અને જોખમી વિસ્તારમાં સાયકલની સફર, અને જિલ્લાઓ તેમજ રાજ્યોની સરહદો પાર કરતો એક પ્રવાસ. આ બધું એક છોકરાના અચાનક ઉશ્કેરાયેલા ગુસ્સાનું પરિણામ બન્યું. આ ગુસ્સો જલદી જ મોટા પાયે ચાલેલી શોધમાં બદલાઈ ગયો, જેમાં CCTV ફૂટેજ મુખ્ય કડી સાબિત થયું.

એક ચોંકાવનારી ઘટનામાં, પ્રોડ્ડાટૂરના નવમા ધોરણમાં ભણતા એક છોકરાએ રાતોરાત લગભગ 100 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી અને અંતે કર્ણાટક રાજ્યની સરહદમાં પ્રવેશ કર્યો. બાદમાં પોલીસે તેને રાયચૂર શહેરમાં શોધી કાઢ્યો અને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવ્યો. આ ઘટનાએ આજના સમયમાં બાળકોના સંસ્કાર અને દેખભાળ અંગે મહત્વના પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

આ ઘટનાની શરૂઆત એક નાની બાબતથી થઈ હતી. ભાઈ-બહેન વચ્ચે થયેલી બોલાચાલી બાદ પિતાનો ગુસ્સો. આ ગુસ્સાને કારણે છોકરાના મનમાં એટલો ગુસ્સો અને લાગણીઓ ઉછળી કે તે તે પોતાને સંભાળી શક્યો નહીં. પરિણામે, તેણે રાત્રે જ પોતાની સાયકલ લઈ ઘર છોડ્યું.

ત્યારબાદ, તે આખી રાત સાયકલ ચલાવીને રાજુપાલેમ અને ચગાલમરી જેવા ગામોમાંથી નીકળીને અંધકારમાં પણ સાયકલ ચલાવતો રહ્યો, સવારે તે નંદ્યાલ પહોંચ્યો, જે તેના ઘરથી લગભગ 100 કિલોમીટર દૂર હતું.

ત્યારબાદ, એક વળાંક ત્યારે આવ્યો, જ્યારે તેણે પોતાની સાયકલ વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો. દુકાનદારને શંકા જતા પૂછપરછ શરૂ કરી, તો છોકરો રેલવે સ્ટેશન પાસે સાયકલ છોડીને ટ્રેનમાં ચડી ગયો.

પોલીસે જણાવ્યું કે તે ટ્રેન દ્વારા કર્ણાટકના રાયચૂર શહેર પહોંચી ગયો હતો.

બીજી તરફ, પ્રોડ્ડાટૂરમાં તેના પિતાએ પોલીસમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી. છોકરા પાસે મોબાઇલ કે કોઈ ડિજિટલ સાધન ન હોવાથી પોલીસે CCTV કેમેરાની મદદ લીધી. CI કોડારેડ્ડીના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમે વિવિધ રસ્તાઓના ફૂટેજ ચકાસ્યા. ત્યારે એક છોકરો સ્કૂલ બેગ સાથે સાયકલ ચલાવતા જોવા મળ્યો.

આ ફૂટેજથી પોલીસે તેની દિશા નક્કી કરી અને વિવિધ ટીમો અલગ-અલગ જગ્યાએ શોધખોળ કરવા લાગી. લોજ, હોટલ અને રેલવે સ્ટેશન આસપાસ તપાસ કરવામાં આવી. છોડી ગયેલી સાયકલ મળતા ખાતરી થઈ કે તપાસ યોગ્ય દિશામાં છે.

સ્થાનિક લોકોની માહિતી પરથી જાણવા મળ્યું કે છોકરો રાયચૂર જતી ટ્રેનમાં બેઠો હતો. પોલીસે તરત કાર્યવાહી કરીને રાજ્યની સરહદ પાર કરી અને અંતે તેને શોધી કાઢ્યો. સોમવારે તે સલામત રીતે પોતાના પરિવાર સાથે મળ્યો.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ચિંતા ઉભી કરી છે કે કિશોરોનો ગુસ્સો કેટલી ઝડપથી જોખમી વર્તનમાં બદલાઈ શકે છે.

પોલીસે ચેતવણી આપી છે કે આવી ઉતાવળના નિર્ણયો બાળકોને જોખમી પરિસ્થિતિમાં મૂકી શકે છે. માતા-પિતાએ માત્ર શિસ્ત જ નહીં, પરંતુ બાળકો સાથે ખુલ્લી અને સહાનુભૂતિપૂર્ણ વાતચીત રાખવી જરૂરી છે.

