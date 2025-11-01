આંધ્ર પ્રદેશના શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં ભાગદોડથી 10 લોકોના મોત, અનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત
વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં હજારો ભક્તો પૂજા માટે એકઠા થયા હતા ત્યારે અચાનક નાસભાગ મચી ગઈ.
Published : November 1, 2025 at 3:00 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 3:58 PM IST
શ્રીકાકુલમ: આંધ્રપ્રદેશના શ્રીકાકુલમ જિલ્લાના કાશીબુગ્ગામાં શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં ભાગદોડમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. ઘણા લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ મંદિરમાં ભાગદોડ પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે એકાદશી નિમિત્તે હજારો ભક્તો મંદિરમાં ભેગા થયા હતા. ભક્તોની ભારે ભીડને કારણે ભાગદોડ મચી ગઈ, જેના પરિણામે 10 લોકોનાં મોત નીપજ્યાં. ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. રાષ્ટ્રપતિ, વડા પ્રધાન અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સહિત અનેક નેતાઓએ આ ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
પીડિતોના પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી સહાય મળશે
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આંધ્રપ્રદેશના શ્રીકાકુલમમાં વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં ભાગદોડ પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "જે લોકોએ પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમની સાથે મારી સંવેદના છે. હું ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."
VIDEO | Andhra Pradesh: At least seven people were killed and two others injured at a temple stampede at Kasibugga town in Srikakulam district.#Stampede— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/QDcJdhjmca
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી મૃતકોના પરિવારજનોને ₹2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને ₹50,000 મળશે.
મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કહ્યું કે, તેઓ વેંકટેશ્વર મંદિરમાં થયેલી ભાગદોડથી ખૂબ જ દુઃખી છે. તેમણે કહ્યું કે આ દુ:ખદ ઘટનામાં થયેલા જાનહાનિ હૃદયદ્રાવક છે.
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "હું મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું." તેમણે અધિકારીઓને ઘાયલોને તાત્કાલિક અને યોગ્ય સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે સ્થાનિક અધિકારીઓ અને જનપ્રતિનિધિઓને સ્થળની મુલાકાત લેવા અને રાહત કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા પણ વિનંતી કરી.
રાજ્યપાલ એસ. અબ્દુલ નઝીરે મંદિરમાં થયેલી ભાગદોડ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ એસ. અબ્દુલ નઝીરે શ્રીકાકુલમ જિલ્લાના કાસીબુગ્ગામાં શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં ભક્તોની વિશાળ ભીડને કારણે થયેલી ભાગદોડમાં નવ શ્રદ્ધાળુઓના મોત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો.
Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu tweets, " the stampede incident at the venkateswara temple in kasibugga in srikakulam district has caused a shock. the death of devotees in this tragic incident is extremely heartbreaking... i have instructed the officials to provide speedy and… https://t.co/SSHk4CGOnO pic.twitter.com/UdbrlEKKZ1— ANI (@ANI) November 1, 2025
પવન કલ્યાણે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો
નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં ભગવાન વેંકટેશ્વરના દર્શન માટે ભેગા થયેલા હજારો ભક્તો દ્વારા થયેલી ભાગદોડમાં નવ ભક્તોના મોત ખૂબ જ દુઃખદ છે... ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ સારવાર મળે તે માટે સરકાર શક્ય તેટલા બધા પગલાં લેશે..."
મંદિરમાં ભાગદોડ કેમ થઈ?
એકાદશીના અવસરે ભક્તોએ વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરના ગર્ભગૃહ પાસે જવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે પ્રવેશદ્વાર પાસે ભીડ એકઠી થઈ ગઈ, જેના કારણે અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. સ્થાનિક અધિકારીઓ અને પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
અચાનક ભીડ ઉભું થવાના કારણની તપાસ ચાલી રહી છે
અધિકારીઓ ભીડને કાબૂમાં લેવા અને મંદિર પરિસરમાં વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અચાનક ભીડ ઉભી થવાના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને તેમને ખાતરી આપી છે કે ઘાયલોને જરૂરી તબીબી સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
વાય.એસ. જગન મોહન રેડ્ડીએ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વાય.એસ. જગન મોહન રેડ્ડીએ આંધ્રપ્રદેશના વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં થયેલી ભાગદોડ પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો. પોતાના નિવેદનમાં તેમણે નોંધ્યું કે, આવી જ ઘટનાઓ પહેલા પણ બની છે. તિરુપતિમાં વૈકુંઠ એકાદશી દરમિયાન છ શ્રદ્ધાળુઓ અને સિંહચલમ મંદિરમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હતા.
તેમણે આ ઘટના અંગે ચંદ્રબાબુ નાયડુ સરકારની ટીકા કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, વારંવાર દુર્ઘટનાઓ છતાં, સરકાર યોગ્ય સાવચેતી રાખવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. તેમણે રાજ્ય સરકાર પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, નિર્દોષ લોકોના વારંવાર મૃત્યુ ચંદ્રબાબુ નાયડુ સરકારની અસમર્થતા દર્શાવે છે. તેમણે સરકારને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે ગંભીર સુધારાત્મક પગલાં લેવા વિનંતી કરી.
નવનિર્મિત મંદિરમાં ફક્ત એક જ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનો દરવાજો છે
કાશીબુગ્ગા સબ-ડિવિઝનના ઇન્ચાર્જ ડીએસપી લક્ષ્મણ રાવે જણાવ્યું હતું કે, ભાગદોડ સવારે 11:30 વાગ્યાની આસપાસ થઈ હતી. મંદિરની અંદર ભીડને કારણે ઘણા ભક્તો બેભાન થઈ ગયા હતા અથવા ઘાયલ થયા હતા. તેમણે કહ્યું કે ભક્તોએ ગર્ભગૃહની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરતા ગભરાટ ફેલાયો હતો, જેના કારણે પ્રવેશદ્વાર પાસે ભીડ થઈ ગઈ હતી. સ્થાનિક અધિકારીઓ અને પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
જિલ્લા વહીવટીતંત્રે મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને ઘાયલોને જરૂરી તબીબી સહાય પૂરી પાડી રહી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે નવનિર્મિત મંદિરમાં ફક્ત એક જ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનો દરવાજો છે.
આ પણ વાંચો: