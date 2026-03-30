ETV Bharat / bharat

પ્રેમિકાની હત્યા કરીને શબના ટુકડા કરીને ફ્રીઝમાં મૂક્યા, યુવકે માથું અને મોબાઈલ સળગાવી નાખ્યા

પોલીસ મુજબ, આરોપીએ તેની પત્ની પિયરમાં ગઈ હતી તે દરમિયાન આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ): આંધ્રપ્રદેશમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. ભારતીય નૌકાદળના એક ટેકનિશિયને તેની પ્રેમિકાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી. ત્યારબાદ, આરોપીએ શરીરના ટુકડા કરી દીધા અને બોડી પાર્ટને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દીધા હતા. દરમિયાન, તે મૃતકનું માથું અને મોબાઇલ ફોન એકાંત ખુલ્લા વિસ્તારમાં લઈ ગયો અને તેને સળગાવી દીધા. પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યા પછી, આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી જે ભારતીય નૌકાદળમાં ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરે છે તેની ઓળખ ચિંતાદા રવિન્દ્ર (35) તરીકે થઈ છે, જે વિજયનગરમ જિલ્લાના રાજમનો વતની છે. તે 2020 માં લોકડાઉન સમયગાળાથી મૃતક પોલીપલ્લી મૌનિકા (29) ના સંપર્કમાં હતો, અને ડેટિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા મળ્યા હતા.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, સમય જતાં, બંને વચ્ચે સંબંધ બંધાયો હતો, અને તેઓ વારંવાર વિશાખાપટ્ટનમના વિવિધ સ્થળોએ, જેમ કે પાર્ક અને થિયેટરોમાં મળતા હતા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે રવિન્દ્રની પત્ની એક મહિના પહેલા તેના માતાપિતાના ઘરે ડિલિવરી માટે ગઈ હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, રવિન્દ્રએ રવિવારે બપોરે તેની ગર્લફ્રેન્ડને તેના ફ્લેટમાં બોલાવી હતી.

એક પોલીસ અધિકારીએ ખુલાસો કર્યો કે ઘટનાના દિવસે, આરોપીએ કથિત રીતે તેને તેના ફ્લેટમાં આમંત્રણ આપ્યું હતું, જ્યાં બંને વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી, જેના પગલે આરોપીએ તેની ગર્લફ્રેન્ડનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી.

પોલીસે વધુમાં ખુલાસો કર્યો કે, આરોપીએ અગાઉથી છરી ખરીદીને ગુનાનું પૂર્વ આયોજન કર્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, "આરોપીએ ઓનલાઈન છરી ખરીદી હતી, જેનો ઉપયોગ તેણે યુવતીના શરીરના ટુકડા કરવા માટે કર્યો હતો; તેણે શરીરના કેટલાક ભાગો રેફ્રિજરેટરમાં મૂક્યા હતા અને રવિવારે, આદિવિવરમ નજીક એક ખાલી જગ્યાએ તેના માથા અને હાથ સળગાવી દીધા હતા."

પુરાવાનો નાશ કરવાના પ્રયાસમાં, તેણે દારાપાલેમ ગામમાં કપાયેલા માથાનો નિકાલ કર્યો અને નજીકના બગીચામાં પીડિતાના મોબાઇલ ફોન સાથે તેને આગ લગાવી દીધી. અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે, રવિન્દ્રએ ગુનાના સ્થળને સંપૂર્ણપણે સાફ કર્યું, લોહીના ડાઘ ધોયા અને ગંધ છુપાવવા માટે પરફ્યુમ પણ છાંટી દીધું. પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે ત્યારબાદ તેણે એક મિત્રનો સંપર્ક કર્યો, ગુનો કબૂલ્યો અને મિત્રની સલાહ પર પોલીસ સ્ટેશન ગયો અને આત્મસમર્પણ કર્યું.

એક પોલીસ અધિકારીએ ખુલાસો કર્યો કે, આરોપીના જણાવ્યા મુજબ, મહિલાએ તેની પાસેથી ₹3.5 લાખ લીધા હતા અને તેની પત્નીને તેમના સંબંધો જાહેર કરવાની ધમકી આપી હતી, જેના કારણે તેમની વચ્ચે વારંવાર ઝઘડા થતા હતા.

ગજુવાકા પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો છે અને કેસ નોંધ્યો છે. બાકીના પુરાવા મેળવવા માટે ટીમો હાલમાં દારાપાલેમ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ કરી રહી છે.

TAGGED:

INDIAN NAVY SATFF MURDER WOMEN
VISAKHAPATNAM MURDER
WOMEN MURDER IN VISAKHAPATNAM
NAVY EMPLOYEE KILLS PARAMOUR
NAVY EMPLOYEE KILLS PARAMOUR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.