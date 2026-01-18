મરઘાઓની લડાઈ દરમિયાન મારામારી, 11 લોકોને નિર્વસ્ત્ર કરીને બાંધીને માર મરાયો
આંધ્રપ્રદેશના કૃષ્ણા જિલ્લામાં મરઘા ફાઈટને ખુબજ પસંદ કરવામાં આવે છે, તાજેતરમાં આવી ઘણી ઘટનાઓ સામે આવી છે.
Published : January 18, 2026 at 2:27 PM IST
મછલીપટ્ટનમ, હૈદરાબાદ: શુક્રવારે રાત્રે કૃષ્ણા જિલ્લામાં અનેક સ્થળોએ મરઘા ફાઈટની ઘટનાઓમાં મારામારી અને હિંસા જોવા મળી હતી, જેના કારણે મેદાનો ક્રૂરતાના દ્રશ્યોમાં ફેરવાઈ ગયા. ઉપ્પુલુરુ ગામમાં, જુગારના પૈસા ચોરી કરવાના આરોપમાં 11 લોકોને કપડાં ઉતારીને દોરડાથી બાંધીને ક્રૂરતાથી માર મારવામાં આવ્યો. અન્ય એક ઘટનામાં, કોકફાઇટ દરમિયાન નશામાં થયેલા ઝઘડામાં લાકડીઓ અને ખુરશીઓ ઉડી હતી.
કાંકીપાડુ મંડળના ઉપ્પુલુરુમા મેદાનમાં કોકફાઇટ પર રમાતા જુગારનું આયોજન કર્યું હતું.આ રમત ચલાવવામાં મદદ કરવા માટે તેના વિસ્તારમાંથી ઘણા લોકોને લાવ્યો હતો. જુગારના પૈસા અંગે વિવાદ થતાં મામલો બીચક્યો હતો, ત્યાર બાદ મધુ અને તેના જૂથે કેટલાક લોકો પર જુગારના પૈસાને સગેવગે કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને જોતજોતામાં મારામારી થઈ હતી.
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, 11 લોકોને નિર્વસ્ત્ર કરીને તેમના હાથ દોરડાથી બાંધી દેવામાં આવ્યા અને પછી તેમને ક્રૂરતાપૂર્વક માર મારવામાં આવ્યો. હુમલાખોરોએ પીડિતો સાથે દુર્વ્યવહાર કરતો એક વીડિયો પણ બનાવ્યો. બાદમાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બંને જૂથોને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ, પરંતુ કેસ અલગથી દાખલ કરવામાં આવ્યા. સત્તાવાર રિપોર્ટમાં, પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મધુનો ગોપી નામના વ્યક્તિ સાથે નાણાકીય વિવાદ હતો, અને પૈસા ન ચૂકવવાને કારણે ઉપ્પુલુરુ રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે ઝઘડો થયો હતો.
ગુડલાવલ્લેરુમાં કોક ફાઇટ હારી ગયા બાદ ફરી એક ઝઘડો થયો. એક જૂથે આરોપ લગાવ્યો કે કૂકડા સાથે બાંધેલી છરી યોગ્ય રીતે બંધાયેલી નહોતી. ઉગ્ર બોલાચાલી ઝડપથી ઝઘડામાં ફેરવાઈ ગઈ, જેમાં લોકોએ લાકડીઓ અને ખુરશીઓથી એકબીજા પર હુમલો કર્યો જેમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. જોકે, પોલીસે દાવો કર્યો કે તેમને આ ઘટના અંગે કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.
ઘંટાશાલા મંડળના લંકપલ્લી ગામમાં પણ આવી જ ઘટના બની. કોક ફાઇટ મેદાન પર બે જૂથો વચ્ચે ઝઘડો થયો, જેના કારણે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપને દરમિયાનગીરી કરવાની ફરજ પડી. આ ઘટનાઓ ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે ગેરકાયદે કોક ફાઇટ અને જુગાર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ દર્શાવે છે, જેના કારણે જીવ ગુમાવવાનું પણ જોખમ છે.