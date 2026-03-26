આંધ્રપ્રદેશમાં ભયાનક અકસ્માત, બસ સાથે ટ્રક અથડાતાં લાગી આગ, 10 મુસાફરો જીવતા ભડથું
આ અકસ્માત સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યે રાયવરમ નજીક થયો. બસ અને ટ્રક સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગયા.
Published : March 26, 2026 at 9:14 AM IST
માર્કપુરમ, આંધ્રપ્રદેશ: ગુરુવારે સવારે આંધ્રપ્રદેશના માર્કપુરમ જિલ્લામાંથી એક ભયાનક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી, જેમાં 10 લોકોના કરુણ મોત થયા છે. બસ એક ટ્રક સાથે અથડાયા બાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ. જોકે, અકસ્માતનું કારણ જાણી શકાયું નથી. ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઈજાગ્રસ્તોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
આ બસ હૈદરાબાદથી પામુરુ જઈ રહી હતી. બસ જ્યારે વળાંક લઈ રહી હતી ત્યારે તે એક ટ્ર્ક સાથે અથડાઈ ગઈ. પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, ટ્રકની સ્પીડ ખૂબ જ વધારે હતી જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો અને બંને વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ.
#UPDATE | Markapuram, Andhra Pradesh | 13 people have lost their lives in a road accident that took place near Rayavaram in Prakasam district. A private travel bus collided with a tipper lorry near the slab quarries. Following the collision, the bus caught fire and was completely… https://t.co/SNLFG6X3ap pic.twitter.com/nZiMm0CHhf— ANI (@ANI) March 26, 2026