આંધ્રપ્રદેશમાં ભયાનક અકસ્માત, બસ સાથે ટ્રક અથડાતાં લાગી આગ, 10 મુસાફરો જીવતા ભડથું

આ અકસ્માત સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યે રાયવરમ નજીક થયો. બસ અને ટ્રક સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગયા.

આંધ્રપ્રદેશમાં ભયાનક અકસ્માત
આંધ્રપ્રદેશમાં ભયાનક અકસ્માત (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 9:14 AM IST

માર્કપુરમ, આંધ્રપ્રદેશ: ગુરુવારે સવારે આંધ્રપ્રદેશના માર્કપુરમ જિલ્લામાંથી એક ભયાનક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી, જેમાં 10 લોકોના કરુણ મોત થયા છે. બસ એક ટ્રક સાથે અથડાયા બાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ. જોકે, અકસ્માતનું કારણ જાણી શકાયું નથી. ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઈજાગ્રસ્તોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

આ બસ હૈદરાબાદથી પામુરુ જઈ રહી હતી. બસ જ્યારે વળાંક લઈ રહી હતી ત્યારે તે એક ટ્ર્ક સાથે અથડાઈ ગઈ. પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, ટ્રકની સ્પીડ ખૂબ જ વધારે હતી જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો અને બંને વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ.

