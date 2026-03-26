આંધ્રપ્રદેશમાં ભયાનક અકસ્માત, બસ અને ટ્રક અથડાતાં લાગી આગ, 13 મુસાફરો જીવતા ભડથું
આ અકસ્માત સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યે રાયવરમ નજીક થયો. બસ અને ટ્રક સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગયા.
Published : March 26, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 10:57 AM IST
માર્કપુરમ, આંધ્રપ્રદેશ: ગુરુવારે સવારે આંધ્રપ્રદેશના માર્કપુરમ જિલ્લામાંથી એક ભયાનક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી, જેમાં 13 લોકોના કરુણ મોત થયા છે. બસ એક ટ્રક સાથે અથડાયા બાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ. જોકે, અકસ્માતનું કારણ જાણી શકાયું નથી. ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઈજાગ્રસ્તોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
આ બસ હૈદરાબાદથી પામુરુ જઈ રહી હતી. બસ જ્યારે વળાંક લઈ રહી હતી ત્યારે તે એક ટ્ર્ક સાથે અથડાઈ ગઈ. પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, ટ્રકની સ્પીડ ખૂબ જ વધારે હતી જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો અને બંને વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ.
આ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે અને 18 ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ અકસ્માત સવારે 6:30 વાગ્યે રાયવરમ નજીક થયો હતો. અકસ્માત સમયે બસમાં 30 મુસાફરો હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે બસના પાછળના ભાગમાં બેઠેલા મુસાફરોનું મૃત્યુ થયું કારણ કે તેઓ બહાર નીકળી શક્યા ન હતા. મૃતકો સંભવતઃ કનિગિરી વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું માનવામાં આલી રહ્યું છે.
मरकापुरम, आंध्र प्रदेश | प्रकाशम जिले के रायवरम के पास हुए एक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। स्लैब खदानों के पास एक प्राइवेट ट्रैवल बस एक टिपर लॉरी से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 26, 2026
અકસ્માતમાં બંને વાહનો સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા હતા. પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ઘાયલોને માર્કપુરમની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે, કારણ કે ઘણા મુસાફરો ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. માર્કપુરમના ધારાસભ્ય કંદુલા નારાયણ રેડ્ડીએ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી.
પીટીઆઈ અનુસાર, માર્કપુરમના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (ડીએસપી) નાગરાજુએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધી, લગભગ 18 ઈજાગ્રસ્ત લોકોને બચાવીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. ઘટના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યાં છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બચાવ ટીમો પીડિતોની ઓળખ કરવા અને તેમના પરિવારો વિશે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે.
ચકાસણી પૂર્ણ થયા પછી પરિવારોને આ અંગેની જાણ કરવામાં આવશે. નાગરાજુએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક મૃતદેહો હજુ પણ બસની અંદર ફસાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે. અકસ્માત પછી બસમાં આગ લાગી ગઈ હતી, જેના કારણે મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ અકસ્માત પર ઊંડો શોક અને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને જાનહાનિ પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.