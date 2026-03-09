લગ્નના મંડપમાં જ દુલ્હને સ્ટેજ પરથી ઉતરીને બોયફ્રેન્ડનો હાથ પકડી લીધો, લગ્ન રદ થયા
આંધ્રપ્રદેશના NTR જિલ્લામાં એક લગ્ન સમારોહમાં દુલ્હન સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતરીને તેના બોયફ્રેન્ડ પાસે ગઈ અને લગ્ન મંડપમાં જ તેનો હાથ પકડ્યો
Published : March 9, 2026 at 3:43 PM IST
માયલાવરમ (આંધ્રપ્રદેશ): આંધ્રપ્રદેશના એનટીઆર જિલ્લાના માયલાવરમ વિસ્તારમાં એક લગ્ન સમારોહમાં એવી ઘટના બની કે બધા મહેમાનો અને સંબંધીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. લગ્ન સમારોહ શરૂ થવાના હતા ત્યારે દુલ્હને અચાનક સ્ટેજ પરથી ઉતરીને તેના બોયફ્રેન્ડનો હાથ પકડી લીધો. આ કારણે લગ્ન રદ કરવાની ફરજ પડી અને આખો લગ્ન પ્રસંગ અટકી ગયો હતો.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, શુક્રવારે રાત્રે વરરાજાના ઘરે લગ્નની તૈયારીઓ ધામધૂમથી ચાલી રહી હતી. લગ્ન મંડપ સંબંધીઓ, ગામલોકો અને મહેમાનોથી ભરેલો હતો. પરંપરાગત વાદ્યો વાગતા હતા, પુજારીઓ મંત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા હતા. શુભ મુહૂર્તમાં જીલાકર બેલમનો સમારોહ પણ પૂરો થયો, જેમાં વર-વધૂના માથા પર જીરું અને ગોળ મૂકીને એકતાનું પ્રતીક બતાવવામાં આવ્યું હતું.
પરંતુ લગ્નના મુખ્ય ફેરા શરૂ થવાના હતા ત્યારે અચાનક એક યુવાન મંડપની સામે આવીને ઊભો રહ્યો. દુલ્હને તેને જોતાં જ તરત સ્ટેજ પરથી ઉતરી અને તેની પાસે જઈને હાથ પકડી લીધો. બંને એકબીજા સાથે વાત કરવા લાગ્યા. આ જોઈને હાજર લોકોને મોટું આશ્ચર્ય થયું. વરરાજા અને તેનો પરિવાર પણ હેરાન થઈ ગયો.
પૂછપરછમાં દુલ્હને સ્પષ્ટ કહ્યું કે તે યુવાન તેના ગામનો છે અને તેઓ લાંબા સમયથી એકબીજાને પ્રેમ કરે છે. તેણીએ કહ્યું કે, તે અરેન્જ મેરેજ નથી કરવા માંગતી અને તેના બોયફ્રેન્ડ સાથે જ લગ્ન કરવા ઇચ્છે છે. આ સાંભળીને વરરાજાનો પરિવાર ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. કેટલાક સંબંધીઓએ યુવાન પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેને છેલ્લી ઘડીએ લગ્નમાં વિક્ષેપ પાડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પરિસ્થિતિ વણસતાં ગામ લોકોએ પોલીસને બોલાવી હતી. પોલીસ અધિકારીઓ તાત્કાલિક પહોંચ્યા અને બંને પક્ષ વચ્ચે ઝઘડો અટકાવ્યો હતો.
વરરાજાના માતા-પિતા નિરાશ થઈ કહ્યું, "અમારો એક જ દીકરો છે અમે લગ્ન ખૂબ ધામધૂમથી કરવા માંગતા હતા. આખા ગામ અને સંબંધીઓને બોલાવ્યા, લગભગ 20 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા છે, હજારો મહેમાનો રાત્રિભોજનમાં હાજર થયા હતા. પણ છેલ્લી ઘડીએ આવું થયું અને અમારી પ્રતિષ્ઠા ખરાબ થઈ છે."
બંને પરિવારોના વડીલો અને ગામના આગેવાનોએ પંચાયત બોલાવી. લાંબી ચર્ચા બાદ મામલો ઉકેલાયો અને લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના હવે આખા વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
આ પણ વાંચો: