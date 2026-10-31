આંધ્ર પ્રદેશના અનંતપુરમાં સ્કૂલમાં ચકચાર, 10મા ધોરણની વિદ્યાર્થિની પર વૂડ કટરથી હુમલો
હુમલામાં વિદ્યાર્થિનીના ચહેરા, માથા અને પીઠ પર ગંભીર ઈજા, બચાવવા આવેલી સહપાઠી પણ ઘાયલ થઈ, હોસ્પિટલમાં દાખલ.
Published : October 31, 2026 at 9:39 PM IST
અનંતપુર: આંધ્ર પ્રદેશના અનંતપુર જિલ્લામાં એક સરકારી સ્કૂલમાં 10મા ધોરણની વિદ્યાર્થિની પર એક યુવકે પાવર વૂડ કટર વડે હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના જિલ્લાના રાપ્તાડુ મંડલમાં બની હતી. આ હુમલામાં વિદ્યાર્થિનીના ચહેરા, માથા અને પીઠના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે.
આ દરમિયાન હુમલાને રોકવાનો પ્રયાસ કરનારી બીજી એક વિદ્યાર્થિની પણ ઘાયલ થઈ હતી. આ ઘટના જોતા જ સ્થળ પર હાજર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી. હુમલાખોર યુવકથી પોતાની સાથી વિદ્યાર્થિનીને બચાવવા દોડી ગયેલી ઘાયલ વિદ્યાર્થિનીને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી છે.
મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુએ ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે ગુનો નોંધીને ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે અને આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે. આ ઘટનાથી સ્કૂલમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ રાપ્તાડુની ઘટના પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ગંભીર રીતે ઘાયલ વિદ્યાર્થિનીની હાલત વિશે પૂછપરછ કરી હતી અને અધિકારીઓ પાસેથી તેની સારવાર અંગે માહિતી મેળવી હતી.
પોલીસ અધિકારીઓને આરોપીઓને કડક સજા આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા મંત્રી નારા લોકેશે કહ્યું કે, ક્લાસરૂમમાં પોતાની નાની બહેનને લોહીથી લથપથ જોઈને તેઓ રડવાનું રોકી શક્યા નહીં. તેમણે કહ્યું કે, આવા ગાંડપણનો કડક હાથે સામનો કરવામાં આવશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે છોકરીઓ અને મહિલાઓને ડરાવનારા અને ધમકાવનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ધારાસભ્ય સુનીતાએ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી
અનંતપુર સરકારી હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડના ઓપરેશન થિયેટરમાં ડોક્ટરો પીડિત વિદ્યાર્થિનીની સર્જરી કરી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ પહોંચેલા ધારાસભ્ય પરિતાલા સુનીતાએ ડોક્ટરો સાથે વાત કરી હતી. તેમને વિદ્યાર્થિનીની તબિયત વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. બાદમાં વિદ્યાર્થિનીના પરિવારે સીએમ ચંદ્રબાબુ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. સીએમએ પીડિત પરિવારને ભરોસો આપ્યો હતો.
આ પણ વાંચો...