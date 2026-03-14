આંધ્રપ્રદેશમાં ભેળસેળયુક્ત દૂધ કૌભાંડ: મૃત્યુઆંક વધીને 16 થયો, વેન્ટિલેટર પર બાળકો
જનતા આ ભેળસેળ માટે જવાબદાર લોકો સામે શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહી છે જેણે નિર્દોષ લોકોના જીવ લીધા છે.
Published : March 14, 2026 at 2:12 PM IST
રાજમહેન્દ્રવરમ (આંધ્રપ્રદેશ): રાજમહેન્દ્રવરમમાં ભેળસેળયુક્ત દૂધ પીવાથી મૃત્યુઆંક 16 પર પહોંચી ગયો છે. ઘણા પીડિતોની હાલત ગંભીર છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર આંધ્રપ્રદેશમાં વ્યાપક ચિંતા ફેલાવી છે. આ ઘટના ગયા મહિનાની 16 તારીખે પ્રકાશમાં આવી હતી. શહેર હજુ પણ ઘેરા શોકમાં છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે વધુ બે લોકોના મોત થયા છે. ઝેરી દૂધ પીનારાઓને બચાવવા માટે ડોકટરો હજુ પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હાલમાં, પાંચ મહિનાના શિશુ અને બે વર્ષના બાળક સહિત પાંચ દર્દીઓની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં સારવાર ચાલી રહી છે. બધા વેન્ટિલેટર પર હોવાનું અને ડાયાલિસિસ કરાવી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.
ડોકટરોનું કહેવું છે કે ઝેરી રસાયણ પહેલાથી જ મહત્વપૂર્ણ અવયવોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી ચૂક્યું છે, જેના કારણે સારવાર અત્યંત મુશ્કેલ બની ગઈ છે. મૃતકોમાં બે બાળકો, મનોહર (6 વર્ષ) અને જયકૃત રાજ (3 વર્ષ)નો સમાવેશ થાય છે.
આરોગ્ય અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે દૂધમાં ઇથિલિન ગ્લાયકોલ નામનું અત્યંત ઝેરી રસાયણ હતું. એવો આરોપ છે કે દૂધ કોરુકોન્ડા વિભાગના નરસાપુરમના રહેવાસી ગણેશ્વર રાવ નામના વિક્રેતા દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટના ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે ડોક્ટરોએ તપાસ શરૂ કરી.
તબીબી તપાસમાં દર્દીઓના સીરમ ક્રિએટિનાઇનનું સ્તર 8 થી 11 ની વચ્ચે હોવાનું બહાર આવ્યું, જે કિડનીને ગંભીર નુકસાન સૂચવે છે. દર્દીઓની સારવાર પ્રખ્યાત કિડની નિષ્ણાત ડૉ. રવિરાજની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે હૈદરાબાદના નિષ્ણાતોએ પણ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા અને જરૂરી સલાહ આપવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આસપાસના વિસ્તારોના આશરે 65 દૂધ વિક્રેતાઓ રાજમહેન્દ્રવરમ શહેરમાં દૂધ સપ્લાય કરે છે, અને આ ભેળસેળ કૌભાંડથી સમગ્ર વ્યવસાય પર ગંભીર અસર પડી છે. અધિકારીઓ હવે આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે એક મજબૂત દેખરેખ પ્રણાલી અને કડક ખાદ્ય સલામતી નિરીક્ષણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે.
નિષ્ણાતોએ ગ્રાહકોને ભેળસેળયુક્ત દૂધ ઓળખવા અને શંકાસ્પદ ઉત્પાદનોની જાણ કરવા માટે શિક્ષિત કરવા માટે જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવવાની પણ હાકલ કરી છે. તેઓ કહે છે કે ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ ટાળવા માટે દૂધ પુરવઠા શૃંખલાનું નિયમિત નિરીક્ષણ અને ખાદ્ય સલામતી નિયમોનું કડક પાલન કરવું જરૂરી છે.
આ ઘટનાથી સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો છે, જેઓ આ ભેળસેળ માટે જવાબદાર લોકો સામે શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે જેણે ઘણા નિર્દોષ લોકોના જીવ લીધા.
