અંદામાન: 7 લોકોને લઈ જતું હેલિકોપ્ટર દરિયામાં ક્રેશ થયું, તમામ લોકોનું સફળ રેસ્ક્યુ
માયાબંદરથી ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું. તેમાં સવાર બધાને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા.
Published : February 24, 2026 at 3:07 PM IST
શ્રી વિજયપુરમ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે સવારે ઉત્તર અને મધ્ય આંદામાન જિલ્લામાં માયાબંદરથી ટેકઓફ કર્યા પછી બે ક્રૂ સભ્યો સહિત સાત લોકોને લઈને પવન હંસ હેલિકોપ્ટર દરિયામાં ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માત સવારે 9:30 વાગ્યે થયો હતો, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે દરિયામાંથી બચાવેલા તમામ પાંચ મુસાફરો અને બે ક્રૂ સભ્યોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
એક વરિષ્ઠ નાગરિક ઉડ્ડયન અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "હેલિકોપ્ટર સવારે 8:45 વાગ્યે શ્રી વિજયપુરમથી ઉડાન ભરી હતી અને લગભગ 9:30 વાગ્યે દરિયામાં ક્રેશ થયું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં એવું લાગે છે કે કોઈ ટેકનિકલ ખામી હતી અને પાઇલટે દરિયામાં ક્રેશ લેન્ડિંગ કર્યું હતું." તેમણે કહ્યું કે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન નિર્દેશક નિતેશ રાવતે જણાવ્યું હતું કે, "પાયલોટ સહિત સાત લોકો વિમાનમાં સવાર હતા. બધા સુરક્ષિત છે, અને અમે હજુ સુધી પાયલોટનું નિવેદન લીધું નથી. બધા ઘાયલોની સારવાર માયાબંદરની ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી રહી છે. અમે ઘાયલોને શ્રી વિજયપુરમ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ."
પવન હંસના પ્રવક્તાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "હેલિકોપ્ટર સવારે લગભગ 8:30 વાગ્યે પોર્ટ બ્લેરથી રાણાઘાટ માટે ઉડાન ભરી હતી. સવારે 9:10 વાગ્યે, તે માયાબંદર માટે ઉડાન ભરી હતી અને સવારે 9:30 વાગ્યે ઉતરાણ કરવાનું હતું. જોકે, તે રનવેથી 300 મીટર દૂર સમુદ્રમાં ક્રેશ થયું. વિમાનમાં પાંચ મુસાફરો અને બે ક્રૂ સભ્યો હતા. બધાને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને તેઓ સુરક્ષિત છે."
પવન હંસ લિમિટેડ નોઈડા સ્થિત એક કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રની કંપની છે. તેમણે કહ્યું કે પોર્ટ બ્લેરથી એક રાહત હેલિકોપ્ટર મોકલવામાં આવ્યું છે.
